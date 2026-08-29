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Gesto de Rougier, el verdadero canino y lo que reclamaba Marathón tras vencer a Génesis

Marathón sacó un trabajado triunfo 1-2 ante Génesis y aquí te dejamos las mejores imágenes que dejó el encuentro en La Paz.

29 de agosto de 2026 a las 15:51
Gesto de Rougier, el verdadero canino y lo que reclamaba Marathón tras vencer a Génesis
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Marathón sacó un trabajado triunfo 1-2 ante Génesis y aquí te dejamos las mejores imágenes que dejó el encuentro en La Paz.

 Neptali Romero y Anibal Vásquez.
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Las bellas chicas engalanaron las graderías del estadio Roberto Suazo Córdova.

 Anibal Vásquez
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Brayan "La Playa" saludando a los aficionados del Génesis en el estadio.

 Anibal Vásquez
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El famoso Tiktoker fue una de las grandes sensaciones.

 Anibal Vásquez
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Curioso momento cuando los jugadores se saludaban. Edwin Maldonado, capitán de Génesis manteniendo al "Canino" la mascota oficial del equipo de La Paz.

 Neptali Romero
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El canino estuvo tranquilo y se mostró muy educado ante la mirada de los árbitros del juego.

 Neptali Romero
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Merlin Soto fue la árbitra asignada para el partido entre Génesis y Marathón.

 Neptali Romero
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La árbitra mostró mucha personalidad durante todo el encuentro a pesar de los reclamos de los jugadores.

 Neptali Romero
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Gran jugada de Meléndez por la derecha para enviar el centro, la pantalla de Alderete y por atrás aparece Roger Sanders para marcar el 1-0 de los caninos. Así definía el volante.

 Neptali Romero
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Sanders abrió el marcador par alos locales y lo fue a festejar con su público.

 Neptali Romero
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Sanders gritó el gol con todo...

Neptali Romero
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Y este fue el gesto que hizo el volante con el 1-0.

 Anibal Vásquez
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Brayan "La Playa" festejó con Sanders y sus compañeros el tanto.

 Anibal Vásquez
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El gol fue revisado en el FVS por una supuesta falta en la previa y Fernando Mira pedía que se tomara una decisión.

 Neptali Romero
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Al final, la árbitra Merlin Soto decretó que el gol subía al marcador a favor de Génesis.

 Neptali Romero
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Al finalizar el primer tiempo, los jugadores de Marathón fueron a reclamar el tanto y algunos se llevaron cartulina amarilla.

 Neptali Romero
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Silvio Rudman es un técnico que también reclama todo en cada partido.

 Neptali Romero
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Javier Arriaga lanza el tiro libre que se estrella en la barrera y el balón le cae a Damin Ramírez que marca un golazo al ángulo.

 Neptali Romero
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La prendió de primera el '10' verdolaga y Balanta solo voló para la foto.

 Anibal Vásquez
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Así festejaba Marathón el 1-1 en La Paz.

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Grosero error de Mosquera tras el pase de Gamboa en la defensa y Jonathan Bueso aprovecha para anotar el segundo de los verdes y firmar la remontada ante Génesis.

 Anibal Vásquez
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Bueso le dio la ventaja a Marathón en el juego y los caninos se vinieron abajo por el error de uno de sus jugadores.

 Anibal Vásquez
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Minutos después de su gol, Jonathan Bueso tuvo que salir en camilla por una lesión.

 Anibal Vásquez
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Curioso todo porque Damín Ramírez tras su tanto también abandonó el campo en camilla. Anotaron los goles de Marathón y salieron del terreno de juego.

 Anibal Vásquez
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En una jugada de salida, Jonathan Rougier fue golpeado por Bryan Félix y quedó dolido.

 Neptali Romero
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El arquero de Marathón estuvo unos minutos en el suelo con evidentes gestos de dolor.

Neptali Romero
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Al final Marathón mantuvo el 1-2 y le arrancó puntos a Génesis en su casa. Messinti no marcó, pero jugó un partido correcto.

 Neptali Romero
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La árbitra Merlin Soto quedó super cansada luego de un buen trabajo en el Génesis vs Marathón.

 Neptali Romero
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Al finalizar los jugadores de Marathón se acercaron a sus aficionados. Bonito gesto de Javier Arriaga con este pequeño.

 Nahum Aguilar
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También de Jonathan Rougier que compartió con los pequeños.

 Nahum Aguilar
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Los jugadores conversaron en el túnel, muchos de ellos son grandes amigos fuera de las canchas.
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La felicidad del cuerpo técnico de Marathón tras la victoria.

 Neptali Romero
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