Gesto de Rougier, el verdadero canino y lo que reclamaba Marathón tras vencer a Génesis

Marathón sacó un trabajado triunfo 1-2 ante Génesis y aquí te dejamos las mejores imágenes que dejó el encuentro en La Paz.
Las bellas chicas engalanaron las graderías del estadio Roberto Suazo Córdova.
Brayan "La Playa" saludando a los aficionados del Génesis en el estadio.
El famoso Tiktoker fue una de las grandes sensaciones.
Curioso momento cuando los jugadores se saludaban. Edwin Maldonado, capitán de Génesis manteniendo al "Canino" la mascota oficial del equipo de La Paz.
El canino estuvo tranquilo y se mostró muy educado ante la mirada de los árbitros del juego.
Merlin Soto fue la árbitra asignada para el partido entre Génesis y Marathón.
La árbitra mostró mucha personalidad durante todo el encuentro a pesar de los reclamos de los jugadores.
Gran jugada de Meléndez por la derecha para enviar el centro, la pantalla de Alderete y por atrás aparece Roger Sanders para marcar el 1-0 de los caninos. Así definía el volante.
Sanders abrió el marcador par alos locales y lo fue a festejar con su público.
Sanders gritó el gol con todo...
Y este fue el gesto que hizo el volante con el 1-0.
Brayan "La Playa" festejó con Sanders y sus compañeros el tanto.
El gol fue revisado en el FVS por una supuesta falta en la previa y Fernando Mira pedía que se tomara una decisión.
Al final, la árbitra Merlin Soto decretó que el gol subía al marcador a favor de Génesis.
Al finalizar el primer tiempo, los jugadores de Marathón fueron a reclamar el tanto y algunos se llevaron cartulina amarilla.
Silvio Rudman es un técnico que también reclama todo en cada partido.
Javier Arriaga lanza el tiro libre que se estrella en la barrera y el balón le cae a Damin Ramírez que marca un golazo al ángulo.
La prendió de primera el '10' verdolaga y Balanta solo voló para la foto.
Así festejaba Marathón el 1-1 en La Paz.
Grosero error de Mosquera tras el pase de Gamboa en la defensa y Jonathan Bueso aprovecha para anotar el segundo de los verdes y firmar la remontada ante Génesis.
Bueso le dio la ventaja a Marathón en el juego y los caninos se vinieron abajo por el error de uno de sus jugadores.
Minutos después de su gol, Jonathan Bueso tuvo que salir en camilla por una lesión.
Curioso todo porque Damín Ramírez tras su tanto también abandonó el campo en camilla. Anotaron los goles de Marathón y salieron del terreno de juego.
En una jugada de salida, Jonathan Rougier fue golpeado por Bryan Félix y quedó dolido.
El arquero de Marathón estuvo unos minutos en el suelo con evidentes gestos de dolor.
Al final Marathón mantuvo el 1-2 y le arrancó puntos a Génesis en su casa. Messinti no marcó, pero jugó un partido correcto.
La árbitra Merlin Soto quedó super cansada luego de un buen trabajo en el Génesis vs Marathón.
Al finalizar los jugadores de Marathón se acercaron a sus aficionados. Bonito gesto de Javier Arriaga con este pequeño.
También de Jonathan Rougier que compartió con los pequeños.
Los jugadores conversaron en el túnel, muchos de ellos son grandes amigos fuera de las canchas.
La felicidad del cuerpo técnico de Marathón tras la victoria.