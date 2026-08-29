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Hermosa periodista se luce, aficionada de Génesis enamoró y el gesto de la Policía

En fotos: Las bellas aficionadas del Génesis que robaron miradas, la periodista que fue captada distraída, las bajas del Marathón y el gesto de la Policía que recorre Honduras

29 de agosto de 2026 a las 13:48
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En fotos: Las bellas aficionadas del Génesis que robaron miradas, la periodista que fue captada distraída, las bajas del Marathón y el gesto de la Policía que recorre Honduras

 FOTOS: Aníbal Vasquez y Neptalí Romero
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Génesis y Marathón se miden este sábado (3:00 p.m) por la fecha 5 del torneo Apertura de la Liga Nacional y se podrá volver a vivir exclusivamente por las pantallas de Diario Diez, GOTV y HCH.
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DIEZ, HCH Y GOTV ya están instalados en el Estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz para realizar la segunda transmisión de la Liga Nacional de Honduras.
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De izquierda a derecha: Aníbal Vasquez, Arturo Nolasco, Walter García, Nohelia León, Claudia Torees, Carlos Castellanos, Eric Castillo, serán los encargados de llevarnos lo mejor del encuentro entre caninos y verdolagas.
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Carlos Castellanos, periodista de Diario Diez, será uno de los protagonistas de la segunda transmisión de DIEZ, GOTV Y HCH.
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La hermosa periodista Shirle Cálix enamoró a todos los aficionados previo al inicio del partido entre Génesis vs Marathón en el Estadio Roberto Suazo Córdova.
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¡ES HERMOSA! Nuestro fotografo captó el momento perfecto para demostrarnos la belleza de la periodista de HCH.
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Claudia Torres, periodista de Diario Diez, también nos dio belleza y enamoró a varios aficionados que llegaron al Estadio Roberto Suazo Córdova.
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El presidente del Génesis FC, Héctor Gustavo Sánchez Velásquez, llegó desde temprano y atendió a los medios antes mencionados para hablar de lo que se espera de este encuentro y del apoyo de la afición.
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La policía también se hizo prsente en La Paz para encargarse de la seguridad del estadio
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¡Tremendo gesto! A veces no miramos lo que hay detrás de cada trabajo y los policías nos regalaron esta hermosa postal mientras oraban para que toda salga bien y sin incidentes en el Estadio de La Paz.
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¡DIOS SIEMPRE SERÁ EL PRIMERO PARA LOS POLICÍAS!

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Del mismo modo, el jefe de redacción de Diario Diez, Nahún Aguila, se encargó de revisar el FVS para que no haya ningún problema en la transmisión.
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Marathon llegó una hora antes al estadio de La Paz para disfrutar la fecha 5 de la Liga Nacional.
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Silvio Rudman, quien llega a este partido con la clasificación a cuartos de final de la Copa Centroamericana, tomó la decisión de darle descanso a Chuy Pérez, Henry Figueroa y Yairo Moreno. Mientras que Elis aún sigue recuperándose y Jonathan Paz no viajó por lesión.
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¡Una hermosura! Otra belleza aficionada del Génesis FC que se robó las miradas de los hinchas del equipo local de La Paz.
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Las mujeres se han robado todo el protagonismo a pocos minutos de iniciar el partido entre Génesis FC y Marathón.
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Es importante mencionar que la transmisión comenzó a la 1:30 de la tarde con una completa previa de una hora para luego darle paso a la antesala donde estaremos compartiendo con la afición, escuchando voces de los protagonistas y ofreciendo todos los detalles del partido.
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Además, Diario DIEZ tendrá un minuto a minuto y señal en directo a través de sus canales de YouTube y Facebook, completamente gratis para ver el partido en todo el mundo.
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El canal GOTV se encuentra disponible en TIGO, en HD por el 702 y en caja digital por el canal 14; en CLARO por canal 14 en digital y en análogo por el 33; en CABLE COLOR, 714 en HD, 14 en caja digital y canal 41 en análogo, además de Multicable en canal 24 a nivel nacional.

 Rigoberto Diaz
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Cabe destacar que Grupo OPSA es la casa editora más grande de Honduras con sus medios de comunicación Diario La Prensa, Diario El Heraldo y Diario Deportivo DIEZ, el especialista en deportes de Honduras y la región, además de la televisora GOTV.
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