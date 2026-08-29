Hermosa periodista se luce, aficionada de Génesis enamoró y el gesto de la Policía

En fotos: Las bellas aficionadas del Génesis que robaron miradas, la periodista que fue captada distraída, las bajas del Marathón y el gesto de la Policía que recorre Honduras
Génesis y Marathón se miden este sábado (3:00 p.m) por la fecha 5 del torneo Apertura de la Liga Nacional y se podrá volver a vivir exclusivamente por las pantallas de Diario Diez, GOTV y HCH.
DIEZ, HCH Y GOTV ya están instalados en el Estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz para realizar la segunda transmisión de la Liga Nacional de Honduras.
De izquierda a derecha: Aníbal Vasquez, Arturo Nolasco, Walter García, Nohelia León, Claudia Torees, Carlos Castellanos, Eric Castillo, serán los encargados de llevarnos lo mejor del encuentro entre caninos y verdolagas.
Carlos Castellanos, periodista de Diario Diez, será uno de los protagonistas de la segunda transmisión de DIEZ, GOTV Y HCH.
La hermosa periodista Shirle Cálix enamoró a todos los aficionados previo al inicio del partido entre Génesis vs Marathón en el Estadio Roberto Suazo Córdova.
¡ES HERMOSA! Nuestro fotografo captó el momento perfecto para demostrarnos la belleza de la periodista de HCH.
Claudia Torres, periodista de Diario Diez, también nos dio belleza y enamoró a varios aficionados que llegaron al Estadio Roberto Suazo Córdova.
El presidente del Génesis FC, Héctor Gustavo Sánchez Velásquez, llegó desde temprano y atendió a los medios antes mencionados para hablar de lo que se espera de este encuentro y del apoyo de la afición.
La policía también se hizo prsente en La Paz para encargarse de la seguridad del estadio
¡Tremendo gesto! A veces no miramos lo que hay detrás de cada trabajo y los policías nos regalaron esta hermosa postal mientras oraban para que toda salga bien y sin incidentes en el Estadio de La Paz.
¡DIOS SIEMPRE SERÁ EL PRIMERO PARA LOS POLICÍAS!
Del mismo modo, el jefe de redacción de Diario Diez, Nahún Aguila, se encargó de revisar el FVS para que no haya ningún problema en la transmisión.
Marathon llegó una hora antes al estadio de La Paz para disfrutar la fecha 5 de la Liga Nacional.
Silvio Rudman, quien llega a este partido con la clasificación a cuartos de final de la Copa Centroamericana, tomó la decisión de darle descanso a Chuy Pérez, Henry Figueroa y Yairo Moreno. Mientras que Elis aún sigue recuperándose y Jonathan Paz no viajó por lesión.
¡Una hermosura! Otra belleza aficionada del Génesis FC que se robó las miradas de los hinchas del equipo local de La Paz.
Las mujeres se han robado todo el protagonismo a pocos minutos de iniciar el partido entre Génesis FC y Marathón.
Es importante mencionar que la transmisión comenzó a la 1:30 de la tarde con una completa previa de una hora para luego darle paso a la antesala donde estaremos compartiendo con la afición, escuchando voces de los protagonistas y ofreciendo todos los detalles del partido.
Además, Diario DIEZ tendrá un minuto a minuto y señal en directo a través de sus canales de YouTube y Facebook, completamente gratis para ver el partido en todo el mundo.
El canal GOTV se encuentra disponible en TIGO, en HD por el 702 y en caja digital por el canal 14; en CLARO por canal 14 en digital y en análogo por el 33; en CABLE COLOR, 714 en HD, 14 en caja digital y canal 41 en análogo, además de Multicable en canal 24 a nivel nacional.
Cabe destacar que Grupo OPSA es la casa editora más grande de Honduras con sus medios de comunicación Diario La Prensa, Diario El Heraldo y Diario Deportivo DIEZ, el especialista en deportes de Honduras y la región, además de la televisora GOTV.