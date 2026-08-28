El motivo extradeportivo por el que Julián no vuelve a la Premier: "Solo su esposa..."

El futuro de Julián Álvarez es una verdadera incógnita en el tramo final del mercado de fichajes. Atlético descarta venderlo al Barcelona y el Arsenal está muy interesado en su fichaje. El jugador tiene un motivo por el que todavía no acepta volver a Inglaterra.
A tan solo tres días para el cierre del mercado de fichajes en Europa, Julián Álvarez agota sus opciones de salir del Atlético de Madrid. Previo al partido de este sábado contra el Sevilla, el delantero argentino no se ejercitó con el grupo por tercer día consecutivo y mantiene su esperanza de jugar en Barcelona este curso.
Mientras tanto, el Arsenal aguarda en un segundo plano por si el joven futbolista cambia de opinión en las próximas horas. Los últimos reportes de la prensa inglesa indican que los 'Gunners' podrían ofrecer hasta 150 millones de euros por su traspaso.
El Atlético reiteró que su estrella no saldrá rumbo a Barcelona durante este verano, luego de que Joan Laporta expresara públicamente que lo intentaría hasta el final del mercado. "Hay 0% de posibilidades de venderlo al Barça", apuntó el club rojiblanco. La entidad solo aceptará propuestas por Julián de clubes fuera de España.
Los colchoneros no descartan su venta a un club extranjero por 150 millones, pues la situación es insostenible, como se demostró el pasado domingo ante Villarreal. La afición o recibió con una sonora pitada y el jugador se marchó solo a los vestuarios, mientras sus compañeros agradecían el apoyo de los hinchas.
De acuerdo con el diario Marca, Julián asume que no vestirá de azulgrana y que solo la Premier es una alternativa. En las últimas horas también apareció el Manchester City para conocer detalles de la posible operación, aunque el cordobés habría rechazado el interés de su exequipo.
Por su parte, el diario Sport publica que a Julián sí la atrae el proyecto de Mikel Arteta en el Arsenal, pero hay un motivo extradeportivo que le echa para atrás: el visado para que su familia pueda vivir en Inglaterra.
En España, Álvarez reside junto con sus padres, incluidos sus hermanos. Sin embargo, en tierras británicas solo podría convivir con su mujer por culpa de las estrictas leyes de inmigración adoptadas tras el Brexit, tal como ha explicado en sus redes sociales la periodista Verónica Brunatti, cercana al delantero.
"El permiso de residencia de algunos familiares, como sus padres, vencía después de unos dos años, por lo que tenían que abandonar Inglaterra o gestionar otra vía migratoria", explicó la comunicadora, en respuesta a un usuario de X.
Además, el permiso de dos años quedó caducado tras la etapa de Julián en Manchester City. Casualmente, el atacante de 26 años disputó dos temporadas en el club inglés y fichó por el Atlético cuando expiró la licencia de sus familiares.
María Emilia Ferrero, pareja del futbolista, sí que podría residir con él en Londres, en caso de que decida volver a la Premier League y firmar por el Arsenal en el tramo final del mercado veraniego.
"Solo la esposa de Julián puede ser reconocida como 'dependant partner' de un trabajador con visa de trabajo. Esa categoría permite que la pareja viva legalmente en Reino Unido", desveló la reportera argentina.
No obstante, en Inglaterra aseguran que el Arsenal está seguro de que podría obtener una visa para la familia de Julián si acepta la propuesta. En el contrato estaría estipulado que además de su mujer, también sus padres y hermanos no tendrían inconvenientes de vivir en Londres por más de dos años.
La 'Araña' firmó con el Atlético en agosto de 2024, procedente del Manchester City. El club hizo oficial su fichaje tras llegar a un acuerdo por un valor cercano a los 95 millones de euros. Solo dos años más tarde, el delantero tiene inteciones de marcharse al Barcelona, pero su única salida sería regresar a suelo inglés.
El Arsenal todavía no ha trasladado una oferta en firme a los rojiblancos, aunque confían en que podrían alcanzar un acuerdo por unos 150 millones de euros antes del 1 de septiembre, día que finaliza el mercado.
Su técnico, Diego Simeone, desea que Julián se quede en el Atlético. "Desde el momento que vuelva a entrenar con nosotros, le daremos todo lo que le dimos siempre para que se sienta importante, como lo es para nuestro equipo, y no hay mucho más”, expresó esta mañana tras la práctica del plantel.