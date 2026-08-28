Fichajes: Flick tiene a su '9', la bomba de Olise y Dibu Martínez llegó a su nuevo club

BOMBAZO EN TURQUÍA / El Milan y Galatasaray llegaron a un principio de acuerdo por el traspaso de Rafa Leao. El extremo portugués ya no tenía intenciones de seguir en la Serie A y dio el visto bueno para llegar al equipo de Estambul por unos 45 millones de euros. La información fue compartida por Fabrizio Romano.