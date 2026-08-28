Fichajes: Flick tiene a su '9', la bomba de Olise y Dibu Martínez llegó a su nuevo club

Tan solo faltan tres días para que cierre el mercado de fichajes en Europa y estas son las últimas novedades: el '9' que eligió Hansi Flick ante el fichaje frustrado de Julián Álvarez y la locura del Bayern por Olise. El 'Dibu' Martínez aterrizó en su nuevo equipo.
Reporta el periodista Matteo Moretto que el Valencia está negociando la cesión de Harvey Elliot. Hay optimismo en la entidad española para el fichaje del centrocampista inglés del Liverpool, pese a las otras tres ofertas que tiene el jugador.
Ibrahima Mbaye se despide del PSG. Según el periodista Fabrizio Romano, el extremo senegalés ya tiene un acuerdo verbal con Aston Villa y las negociaciones entre clubes avanzan. Su salida del club parisno ronda los 55 millones de euros.
OFICIAL / Álvaro Morata regresa a LaLiga para jugar con el Leganés. El delantero español llega procedente del Como italiano a través de una cesión hasta final de temporada. "Siempre intento venir a los sitios donde más valorado y más querido me siento", expresó durante su presentación con el cuadro pepinero.
BOMBAZO EN TURQUÍA / El Milan y Galatasaray llegaron a un principio de acuerdo por el traspaso de Rafa Leao. El extremo portugués ya no tenía intenciones de seguir en la Serie A y dio el visto bueno para llegar al equipo de Estambul por unos 45 millones de euros. La información fue compartida por Fabrizio Romano.
OFICIAL / Inter Miami confirmó la llegada de Cristian 'Kily' González para convertirse en el nuevo técnico del equipo. El argentino asumirá sus funciones una vez reciba los correspondientes permisos de trabajo en USA.
De acuerdo con el diario Marca, el técnico Hansi Flick no prevé grandes refuerzos en este tramo final del mercado para el Barcelona, salvo una salida importante o un giro inesperado con Julián Álvarez. La idea es reservar dinero para enero, cuando podría lanzarse por un delantero si aparece una buena oportunidad.
OFICIAL / Nicolas Jackson llegó al Aston Villa tras confirmarse su traspaso permanente desde el Chelsea. El movimiento se cerró por un paquete total de 75 millones de euros, desglosado en un pago fijo de 47.5 millones y el resto en variables. El punta senegalés, de 25 años, firmó un contrato por cinco temporadas, con opción a una más.
OFICIAL / Exequiel Palacios ya es del Ipswich Town de la Premier League. El volante argentino deja el Bayer Leverkusen por uno 22,5 millones de euros más cinco en variables y firma por cuatro temporadas.
Emiliano Martínez ya está en Londres para cerrar su fichaje por el Chelsea. Según informa Fabrizio Romano, el guardameta argentino pasará el reconocimiento médico en las próximas horas y firmará con los 'Blues' un contrato hasta junio de 2028, con opción a una temporada más. Su paso por la portería del Aston Villa ya es historia.
Enzo Fernández se quedó fuera de la convocatoria del Chelsea durante la victoria sobre el Luton (2-0) por decisión del técnico Xabi Alonso. El futuro del mediocampista argentino vuelve a estar en el foco en la recta final del mercado y los últimos reportes indican que Manchester City prepara una oferta de 140 'kilos' por su fichaje.
Mateta podría salir del Crystal Palace. El Aston Villa presentó una oferta de 23 millones de euros por el delantero francés, pero su club demanda una cantidad mayor para dejarle salir, mientras que su agente le recomendó al Galatasaray. Además, Tottenham, Manchester United y en Arabia se mantienen atentos a su situación.
OFICIAL / Jesús Joaquín Fernández, mejor conocido como Suso, se retira del fútbol profesional a los 32 años y pasa a ser representante institucional del Cádiz a partir de octubre de 2026. Se le recuerda su paso por el Milan, Liverpool y Sevilla, donde ganó dos títulos de Europa League, antes de volver al club amarillo y colgar las botas.
El Sunderland ya hizo una oferta formal al Manchester City por el fichaje de Jack Grealish. Sin embargo, el volante inglés desea regresar al Everton, donde estuvo cedido el curso pasado. "No hablaría de jugadores individuales de otros clubes. Jack fue brillante para nosotros, un gran chico, pero regresó a su club. Por ahora no tenemos prisa", explicó el técnico David Moyes.
BOMBA / Bayern Múnich quiere convertir a Michael Olise en uno de los pilares de su proyecto a largo plazo. Según L'Équipe, el club pretende ampliar su contrato, que expira en 2029, y está dispuesto a realizar un importante esfuerzo económico para convertirlo en el jugador mejor pagado del plantel. El francés seguirá finalmente al menos una temporada más en Alemania.
Informa Fabrizio Romano que Marc Guiu ficha por el Leipzig procedente del Chelsea. El club alemán cierra el acuerdo tras negociaciones discretas y sin filtraciones previas. El ariete español, que se formó en Barcelona, llegará mediante un traspaso definitivo que incluye una cláusula de futura venta, y está listo para viajar.
A pesar de las últimas noticias sobre el futuro de Endrick, la postura del Real Madrid y del delantero no ha cambiado: se queda. El brasileño no irá a ningún lado a pesar de las peticiones de varios equipos, ya que cuenta con el visto bueno del técnico José Mourinho. Por ahora se recupera de unas molestias físicas.
Atlético de Madrid no venderá a Julián Álvarez al Barcelona y el delantero no fue convocado para el partido de este sábado ante Sevilla por una dolencia. "Cuando Julián regrese a los entrenamientos, haré todo lo posible para que se sienta tan importante como siempre lo ha sido", dijo el DT Diego Simeone en la previa.
De acuerdo con Fabrizio Romano, Gabriel Martinelli ha dado luz para afichar con el Al Hilal mientras se revisan los contratos. El club árabe y Arsenal están finalizando el paquete por más de 65 millones de euros, ya que todo avanza hacia las etapas finales de las negociaciones. El delantero brasileño dejará la Premier.
El diario Sport publica que el nuevo '9' del Barcelona siempre estuvo en casa y es Raphinha. Ante el fichaje frustrado de Julián Álvarez, Hansi Flick llevaba varias semanas trabajando en el nuevo rol del brasileño, que ya lleva tres goles en este arranque de LaLiga y comenzaría a jugar en punta por delante de Lamine y Gordon.