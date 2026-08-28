¿Y Antonela? Larissa Riquelme revela lo que nadie esperó de Messi: "Él intentó..."

Larissa Riquelme ha destapado algo que nadie esperaba de Lionel Messi y más teniendo una pareja tan estable como Antonela Rocuzzo. Esto fue lo que contó la modelo paraguaya.
El nombre de Lionel Messi suele ser titular por sus récords e hitos en el fútbol mundial. Sin embargo, en varias ocasiones, el astro argentino ha quedado en medio de rumores sobre su vida personal que involucran a bellezas guaraníes.
A lo largo de los años, distintas mujeres del espectáculo paraguayo expresaron haber captado la atención del jugador. Entre ellas se destacan la estudiante de periodismo Milena Foradaca Barrios, una fotógrafa profesional e incluso la recordada “Novia del Mundial”, Larissa Riquelme.
La confesión más reciente vino justamente de Larissa Riquelme durante su participación en el programa “Campo de Minas”, conducido por la periodista Mina Feliciángeli. En la entrevista, la modelo dejó a todos sorprendidos al referirse a un episodio del pasado.
Durante el programa, la conductora le preguntó a la modelo si prefería ser la portada de una revista internacional o entrevistar al histórico delantero rosarino. Ante la pregunta, la respuesta de Riquelme fue contundente.
La exmodelo paraguaya fue sincera y manifestó: “Con Messi no creo que pueda, por un antecedente que tengo, pero sí me encantaría”. Sus palabras despertaron de inmediato la curiosidad de la presentadora.
Al ser consultada sobre cuál era exactamente ese antecedente que le impediría hacer la nota, la modelo no dudó en dar detalles. Afirmó con naturalidad que “hubo ahí un ping pong con él” y agregó inmediatamente: “hubo ahí unas cosillas, hace muchos años”.
Interesada en profundizar el tema, la periodista le repreguntó si el crack de la selección argentina había intentado un acercamiento directo con ella. Frente a esto, Larissa reafirmó el hecho respondiendo: “Él intentó acercarse hace muchos años”.
Para cerrar el tema sobre cómo ocurrieron los hechos, la famosa reveló finalmente el mecanismo del supuesto cortejo. Riquelme confirmó que el intento de seducción del futbolista fue “a través de otra persona” que funcionó como intermediaria.
Estas declaraciones de la modelo paraguaya recordaron otras situaciones en las que el astro fue vinculado con bellezas de ese país. Entre esos casos sobresale el de la estudiante de periodismo Milena Foradaca Barrios.
En su momento, Foradaca Barrios afirmó públicamente que el deportista se había fijado en ella y que incluso existieron intercambios de mensajes en el entorno digital.
Asimismo, dentro de la farándula guaraní cobró fuerza la versión contada por una fotógrafa paraguaya. La profesional declaró en su momento que llamó la atención del ídolo mientras desempeñaba sus labores en un evento internacional cerca de la selección argentina.
A pesar de las constantes revelaciones y anécdotas de este tipo, el entorno del capitán argentino suele guardar silencio frente a los rumores mediáticos. El jugador prefiere enfocar su imagen pública de forma estricta en su carrera deportiva.
Por su parte, Larissa Riquelme continúa muy activa en los medios de comunicación y en las redes sociales, manteniéndose como una de las figuras públicas más seguidas del entretenimiento en Paraguay.
De esta manera, el relato de las bellezas guaraníes y sus supuestos encuentros indirectos con Messi siguen alimentando las charlas y las páginas de espectáculos de la región.