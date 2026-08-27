CONDEPOR y la UMH sellan histórico convenio por la juventud y el deporte

Educación y deporte: CONDEPOR y la UMH sellan alianza por la juventud catracha. Aquí te contamos los detalles del histórico convenio.
La educación y el deporte hondureño dieron un nuevo paso hacia su fortalecimiento luego de que la Universidad Metropolitana de Honduras (UMH) y la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) concretaran un convenio de cooperación.
El acuerdo fue suscrito por la rectora de la UMH, Rosario Duarte, Ph. D., y el viceministro de CONDEPOR, Vinicio Valdés, quienes destacaron la importancia de unir esfuerzos para ampliar las oportunidades de formación académica y desarrollo deportivo en Honduras.
Uno de los principales alcances de esta alianza será beneficiar a los atletas de alto rendimiento que, por sus exigentes compromisos deportivos, no habían podido acceder a una carrera universitaria
Ahora tendrán la posibilidad de continuar sus estudios superiores sin dejar de lado su preparación y competencias.
Valdés resaltó que esta iniciativa responde a la visión del ministro de CONDEPOR, Gerardo Fajardo, quien ha impulsado acciones encaminadas a brindar un desarrollo integral a los deportistas hondureños, entendiendo que su crecimiento también debe ir acompañado de una sólida preparación académica.
El convenio también contempla beneficios para los estudiantes de la UMH, ya que CONDEPOR facilitará espacios para que puedan conocer de cerca el trabajo que se desarrolla en el ámbito deportivo.
A esto se suma la participación de las distintas federaciones, que permitirán a los universitarios acercarse y practicar las disciplinas que forman parte del deporte nacional.
La alianza entre la UMH y CONDEPOR representa así un esfuerzo conjunto para construir mejores oportunidades académicas y deportivas para las generaciones presentes y futuras.