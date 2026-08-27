De Honduras a la cima de Europa: los catrachos que jugaron Champions League

LUIS PALMA: (Temporadas: 2023-24 y 2024-25) Pasaron varios años hasta que Honduras volvió a celebrar goles en Champions. Luis Palma debutó en la fase de grupos el 19 de septiembre de 2023, cuando Celtic enfrentó al Feyenoord en Rotterdam. El atacante hondureño terminó disputando cinco partidos en aquella edición y marcó dos goles, convirtiéndose en el hondureño con más anotaciones en la era Champions League.