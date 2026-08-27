Real Madrid ficha, salida en el Barcelona y acuerdo del Dibu con gigante de Europa

Varios fichajes ya se hicieron oficiales y otros están a punto de concretarse. Real Madrid se reforzó de cara a lo que viene y Barcelona con un salida. Dibu Martínez ya dio el sí.
Álvaro Morata estaría muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Leganés, según adelantó Matteo Moretto. La directiva del club madrileño trabaja para cerrar una cesión con el Como. Las negociaciones avanzan con optimismo tras convertirse en uno de los movimientos más sorprendentes del mercado veraniego.
El Liverpool alcanzó un acuerdo con el PSG para fichar a Bradley Barcola por 140 millones de euros, informó The Athletic. La operación incluye 100 millones de libras fijas a falta de ultimar pequeños detalles entre entidades. El extremo francés de 23 años ya dio el visto bueno para recalar en Anfield.
El Sunderland explora la posibilidad de incorporar a Jack Grealish en este tramo final del mercado, según informó Sky Sports. El conjunto inglés estudia lanzar una ofensiva por el futbolista del Manchester City. Este movimiento de última hora promete convulsionar la actualidad reciente de la Premier League.
Omar Marmoush firmó su contrato como nuevo futbolista del Tottenham tras completar su salida del Manchester City. El delantero egipcio dio el paso definitivo antes de que los clubes hagan oficial su incorporación. Con esta rúbrica, la entidad londinense asegura un refuerzo clave para su parcela ofensiva.
Emiliano Martínez dio el visto bueno al proyecto del Chelsea tras abrirse su salida del Aston Villa, según The Athletic y MARCA. Las dudas con Robert Sánchez motivaron a los 'blues' a negociar un acuerdo verbal de 7,5 millones de libras. El guardameta argentino reforzará la portería de Stamford Bridge.
El Benfica pujará hasta el final del mercado por Josema Giménez para reforzar su saga defensiva, según pudo saber MARCA. Desde Portugal trasladan un fuerte interés por el central uruguayo, cuyo futuro permanece abierto. Su salida del Atlético de Madrid se concretaría si aparece una oferta satisfactoria.
El Barcelona hizo oficial la incorporación de Dominik Livakovic hasta junio de 2030 procedente del Fenerbahçe. La operación por el veterano guardameta croata se cerró en dos millones de euros fijos más variables. De esta manera, el conjunto azulgrana asegura experiencia internacional para su portería.
El Real Madrid acordó el fichaje de Oscar Naasei por dos millones de euros procedente del Granada, según Fabrizio Romano. El central ghanés de 21 años superó el reconocimiento médico e irá al Castilla. La entidad blanca se adelantó así al interés de un club de la liga alemana.
El Nottingham Forest oficializó el traspaso permanente de Liam Delap tras concretarse su salida definitiva del Chelsea. El delantero inglés inicia una nueva etapa profesional recibiendo los mejores deseos de su antiguo club. Con este movimiento, la entidad británica apuntala su ataque para el resto de temporada.
El Girona hizo oficial el traspaso de Viktor Tsygankov al Ajax en este periodo de transferencias. El extremo ucraniano pone fin a su etapa en Montilivi para emprender un nuevo reto deportivo. De este modo, la entidad neerlandesa suma un perfil ofensivo de garantías a su plantilla.
El Como alcanzó un acuerdo verbal con el Milan por Samuele Ricci, según informó el periodista Matteo Moretto. La operación se estructuró mediante una cesión de 1,5 millones con opción de compra de 22 millones. El centrocampista eligió la propuesta liderada por Cesc Fàbregas para continuar su carrera profesional.
Álvaro Cortés se encuentra a un paso de abandonar la disciplina del Barcelona para poner rumbo a Bélgica, según Matteo Moretto. La llegada del central a las filas del Royal Antwerp estaría prácticamente cerrada. El zaguero azulgrana buscará dar un salto cualitativo mediante esta nueva experiencia internacional.
Joel Ordóñez se somete a las pruebas médicas con el Crystal Palace este jueves, según reveló Fabrizio Romano. En caso de superar el examen, el central ecuatoriano del Brujas vestirá la camiseta inglesa. Su llegada fortalecerá la zaga del cuadro británico de cara a la presente campaña.
El Wrexham anunció la contratación de Issa Kaboré en propiedad tras alcanzar un acuerdo con el Manchester City. El conjunto galés prefirió no desvelar la cifra final traspasada por el lateral derecho. Por su parte, la entidad de origen le deseó éxitos en su nuevo camino.
Pape Matar Sarr prefiere unirse al Mónaco, aunque el Nottingham Forest intenta truncar la operación, según Sky Sport Suiza. El club inglés tiene liquidez para exigir al Tottenham la venta valorada en 25 millones de euros. Mientras tanto, el equipo londinense también contempla la opción de una cesión.
El Como ultima la llegada de Moise Kean desde la Fiorentina por 40 millones de euros, según Fabrizio Romano. Las partes trabajan para dar luz verde al traspaso antes de los exámenes médicos. El delantero italiano viajará de forma inminente para estampillar su firma en el contrato.
El Ipswich Town tramita la cesión de Tammy Abraham, actualmente en la plantilla del Aston Villa, según The Athletic. El delantero inglés costó 21 millones en enero procedente del Besiktas, pero apenas marcó dos goles. Ante su escaso protagonismo, la directiva está dispuesta a escuchar ofertas por él.
El Swansea City oficializó la llegada de Stephen Eustáquio procedente del Oporto firmando un contrato hasta 2028. El centrocampista canadiense lucirá el dorsal 46 tras cerrarse la venta por un montante no revelado. El técnico Vítor Matos podría alinearle inmediatamente en el próximo choque liguero.
Gabriel Jesus se ausentó del último entrenamiento del Arsenal a la espera de resolver su salida del club. La prensa prevé su marcha inminente en los días finales del mercado de fichajes. El delantero brasileño mantiene una cotización en el mercado que ronda los 17 millones.
La Fiorentina presentó una propuesta oficial al Manchester United para lograr la cesión con opción de compra de Joshua Zirkzee. La cláusula planteada en la negociación por el delantero neerlandés asciende a 5 millones de euros. La decisión final recae en el club inglés, poseedor de sus derechos hasta 2029.
El Chelsea cerró un acuerdo verbal de 40 millones de libras con la Atalanta por Honest Ahanor. Tras intercambiar los documentos requeridos, el conjunto italiano autorizará el viaje de su futbolista. De este modo, Xabi Alonso suma una nueva pieza defensiva para apuntalar su plantilla.
Leon Goretzka fichó gratis por el Aston Villa tras finalizar su exitosa etapa en el Bayern de Múnich. El centrocampista alemán llega avalado por sus siete títulos de Bundesliga y una Liga de Campeones. Con este movimiento, la entidad inglesa suma jerarquía internacional sin pagar traspaso a otro club.
Bryan Zaragoza jugará en el Espanyol a préstamo hasta el término de la presente campaña liguera. Tras su reciente paso por la Roma, el extremo español abandona temporalmente la disciplina del Bayern. El futbolista regresa así al torneo nacional con el objetivo de continuar su desarrollo profesional.
Nicolas Jackson firmará con el Aston Villa tras acordarse su traspaso con el Chelsea por 65 millones de libras. El delantero senegalés completó el intercambio documental y las pertinentes pruebas de salud con el equipo de Unai Emery. Con esta incorporación, la entidad británica realiza un fuerte desembolso en la Premier.
Enzo Fernández no formará parte de la convocatoria frente al Luton en la Carabao Cup. Pese a que Xabi Alonso confirmó su disponibilidad, el centrocampista argentino quedará fuera del banquillo. La situación del futbolista sigue generando incertidumbre en el entorno del equipo durante las últimas horas.