Atlético acuerda la salida de Julián, City paga 100 millones y se queda en el Barcelona

Atlético de Madrid acuerda la salida de Julián Álvarez, pero tienen un problema; City ficha a jugador por 100 millones, crack decide quedarse en el Barcelona y otro podría irse: mercado de fichajes en Europa.
Rafa Leao, cerca del Galatasaray. El atacante portugués estaría próximo a dejar el Milan para emprender una nueva aventura en Turquía. Galatasaray avanza en las negociaciones por una operación cercana a los 45 millones de euros. Todavía quedan por resolver algunos aspectos del contrato del jugador, pero el club turco trabaja para concretar el fichaje cuanto antes.
Nico Jackson apunta al Aston Villa. El delantero estaría a un paso de convertirse en nuevo jugador del conjunto dirigido por Unai Emery. Aston Villa y Chelsea habrían alcanzado un acuerdo por unos 65 millones de euros. Jackson ya conoce al técnico español de su etapa en el Villarreal y únicamente restaría superar las pruebas médicas.
El Real Madrid apuesta por dos jóvenes del Granada. El conjunto madridista tendría encaminadas las incorporaciones de Óscar y Zinebi, considerados dos de los talentos con mayor futuro del equipo andaluz. El defensor ghanés llegaría por menos de tres millones de euros, mientras que el atacante marroquí lo haría a préstamo con una opción de compra fijada en dos millones.
Toko Ekambi aparece en el radar del Marsella. El club francés analiza distintas alternativas para reforzar su ataque y el delantero camerunés estaría entre los candidatos. A sus 33 años y actualmente jugando en Catar, Ekambi podría regresar a Francia, donde anteriormente defendió las camisetas de Angers, Olympique de Lyon y Rennes.
Jonathan David interesa al Atlético. Fabrizio Romano señala que el cuadro rojiblanco continúa estudiando nombres para reforzar su delantera y el canadiense es uno de los últimos en aparecer. Por ahora no existe una oferta formal ni negociaciones abiertas, aunque el Atlético ya habría consultado a la Juventus sobre las condiciones relacionadas con el atacante.
El Chelsea estudia el fichaje del Dibu Martínez. El conjunto londinense podría intentar incorporar al guardameta argentino durante los últimos días del mercado. Según David Ornstein, Martínez podría perder su condición de titular en el Aston Villa, donde la portería pasaría a estar ocupada por el japonés Zion Suzuki.
Balde quiere seguir en el Barcelona. De acuerdo con Fabrizio Romano, el lateral español ya habría comunicado al club su deseo de continuar bajo las órdenes de Hansi Flick. El futbolista confía en recuperar un lugar como titular, mientras que las propuestas recibidas hasta ahora no convencen económicamente al Barcelona.
Ismaila Sarr, objetivo del Liverpool. Después de no conseguir convencer al Brighton para dejar salir a Yankuba Minteh, el Liverpool habría puesto sus ojos en el extremo senegalés del Crystal Palace. Fabrizio Romano apunta a una posible propuesta cercana a los 60 millones de euros por un jugador que tuvo una destacada actuación con Senegal en el Mundial.
Joao Palhinha regresa a Portugal. El centrocampista luso dejó el Bayern de Múnich para incorporarse al Benfica. El internacional portugués, de 31 años, busca continuar su carrera en su país después de su experiencia en Alemania. En su primera campaña con el Bayern disputó 25 encuentros y conquistó la Bundesliga, mientras que posteriormente jugó cedido en el Tottenham.
Ayyoub Bouaddi ya es jugador del Manchester City. Uno de los grandes movimientos del mercado juvenil ya se hizo oficial. El conjunto inglés anunció la llegada del centrocampista de 18 años procedente del Lille. La operación rondaría los 95 millones de euros y representa una apuesta importante por el futuro del futbolista, quien también ha tenido protagonismo con Marruecos.
Bakambu aparece como alternativa para el Levante. El delantero, con pasado en el Betis, se encuentra actualmente sin equipo después de que su posible llegada al Internacional de Porto Alegre no prosperara. El Levante busca un delantero desde hace semanas y considera al congoleño como una opción para reforzar su ataque.
Manchester City y Tottenham acuerdan el traspaso de Omar Marmoush. Los dos clubes ya habrían completado la documentación necesaria para cerrar la operación. El atacante egipcio llegaría al conjunto londinense mediante una cesión que incluiría una opción de compra obligatoria cercana a los 60 millones de euros. La oficialización del movimiento sería inminente.
Álvaro Morata aparece como opción para el Leganés. Según Gianluca Di Marzio, el conjunto madrileño estaría interesado en incorporar al delantero español. La operación, sin embargo, se presenta complicada debido al elevado salario del futbolista. Para que la transferencia pueda concretarse, sería necesaria una importante colaboración económica por parte del Como.
Héctor Fort se acerca a la Real Sociedad. Matteo Moretto apunta que el lateral derecho está cada vez más cerca de cambiar Barcelona por San Sebastián. Aunque el Borussia Dortmund también había mostrado interés, el equipo alemán no terminó de avanzar en la operación. La Real Sociedad, por su parte, estaría cerca de alcanzar un acuerdo con el Barcelona para hacerse con el futbolista.
Arsenal ha alcanzado un acuerdo con Atletico Madrid para el traspaso de Julian Alvarez por un paquete total de €135m, según reveló David Ornstein. David Ornstein: "eestá dispuesto a aceptar €125m más €10m en complementos por Julian Alvarez del Arsenal, pero Julian Alvarez no quiere regresar a Inglaterra" "Arsenal necesita convencer al entorno de Julian Alvarez para que el acuerdo se complete"
Sin embargo, Laporta insiste en el interés por Julián. El presidente del Barcelona volvió a referirse al delantero argentino durante una intervención institucional. Laporta dejó claro que el club azulgrana mantiene su interés en contratar al atacante del Atlético de Madrid.