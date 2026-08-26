Atlético acuerda la salida de Julián, City paga 100 millones y se queda en el Barcelona

Ayyoub Bouaddi ya es jugador del Manchester City. Uno de los grandes movimientos del mercado juvenil ya se hizo oficial. El conjunto inglés anunció la llegada del centrocampista de 18 años procedente del Lille. La operación rondaría los 95 millones de euros y representa una apuesta importante por el futuro del futbolista, quien también ha tenido protagonismo con Marruecos.