Javier López se volvió loco: Motagua recibió mala noticia en pleno festejo en Guatemala

Así festejó Motagua su clasificación en Guatemala tras eliminar a Municipal en su propia casa.
Previo al inicio del partido, la afición del Motagua se hizo presente en el Estadio El Trébol de Guatemala para apoyar al ciclón azul.
Javier López se encontraba muy contento previo al inicio del partido ante el Municipal, un duelo que definía al clasificado a la siguiente fase de la Copa Centroamericana.
Este fue el equipo titular de Motagua en Guatemala: 22- Luis Ortiz; 35- Cristopher Meléndez, 4- Luis Vega, 34- Giancarlo Sacaza, 17- Clever Portillo; 5- Óscar Padilla, 8- Denis Meléndez, 23- Alejandro Reyes, 21- Jesús Batiz, 27- Jefryn Macías; 19- Rodrigo de Olivera.
Mientras que así salió MUNICIPAL: 1- Braulio Linares; 52- Aubrey David, 3- José Mena, 20- César Archila, 16- José Morales; 32- Erick López, 43- Yúnior Pérez, 31- César Calderón, 8- Rodrigo Saravia; 33- Alejandro Cabeza y 19- Cristian Hernández.
El Ciclón Azul llegó a territorio guatemalteco sabiendo que un empate podía ser suficiente para conseguir su objetivo, pero desde el comienzo tuvo que soportar la presión de un Municipal que salió decidido a imponer condiciones ante su afición.
Sin embargo, el campeón hondureño no se dejó intimidar y poco a pocoo se fue metiendo en el partido y a los 36 minutos Rodrigo de Oliveira para cambiar la historia del partido.
Motagua encontró su primera gran oportunidad y no perdonó. Jesús Batiz ganó por arriba y asistió de cabeza a De Oliveira, quien anticipó al guardameta del Municipal dentro del área y mandó la pelota al fondo de las redes.
Rodrigo de Olivera, quien ha sido muy criticaado por la afición de Motagua, se encargó de darle un gol vital al azul para la clasificación. Además, recordemos que el uruguayo también anotó en el triunfo 1-0 contra el FAS por la fecha 2 de la Copa Centroamericana.
El 0-1 silenció por completo el estadio El Trébol y desató la celebración de los jugadores y cuerpo técnico del ciclón. Municipal había sido superior durante buena parte de la primera mitad, pero el conjunto hondureño se marchó al descanso con la ventaja.
El gol cambió el partido. Motagua comenzó a manejar mejor la pelota durante el complemento y Municipal perdió parte del dominio que había mostrado en los primeros 45 minutos.
Al minuto 75, Erik López apareció dentro del área y conectó un cabezazo que terminó en el fondo de las redes para establecer el 1-1 y devolverle la vida al campeón guatemalteco.
A partir del empate, el partido fue otro. Pero el campeón hondureño sobrevivió a la presión del Municipal, resistió los embates de los chapines y aseguró su presencia en los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026
El empate no solo significó el boleto para Motagua, sino también la eliminación del vigente campeón de Guatemala, que necesitaba ganar para avanzar a la siguiente ronda.
Los dirigidos por Javier López demostraron carácter en una noche donde cada pelota dividida, cada centro y cada ataque rival se vivieron con máxima tensión. El equipo tuvo que sufrir, pero consiguió su objetivo.
Al finalizar el partido la celebración fue total entre los jugadores, cuerpo técnico y aficionados motagüenses que se hicieron presentes en el estadio, luego de que el equipo azul consiguiera el objetivo de avanzar a la siguiente ronda del torneo regional.
El entrenador Javier López celebró a lo grande el pase del Motagua a cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026.
El español se volvió loco y se puso a cantar, saltar y bailar al ritmo de la Revo, hinchas del Motagua, el pase a cuartos de final de la Copa Centroamericana.
Más allá de la gran celebración azul en Guatemala, los festejos fueron eclipsados porque con el empate ante Municipal, Motagua terminó la fase de grupos en el segundo lugar del Grupo D con ocho puntos. El liderato quedó en manos del Cartaginés de Costa Rica, que derrotó 1-0 al FAS de El Salvador y también llegó a las 8 unidades.
La igualdad en puntos obligó a recurrir al criterio de desempate establecido en la competición, siendo el conjunto costarricense favorecido por registrar menos tarjetas amarillas que Motagua. De esta manera, Cartaginés avanzó como primero y el cuadro azul como segundo, pero ambos consiguieron el objetivo principal: instalarse entre los ocho mejores de Centroamérica.
Ahora Motagua deberá esperar el cierre de la fase de grupos para conocer a su rival en los cuartos de final de la Copa Centroamericana.