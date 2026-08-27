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Pastor, soldador y exjugador: así era Malcon Hernández, exfutbolista asesinado

Semanas antes de su muerte, Hernández había denunciado públicamente que era víctima de persecución, amenazas y asecho debido a una problemática relacionada con el uso y manejo de un templo.

27 de agosto de 2026 a las 09:38
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Conozca la historia de Malcon Hernández, exjugador de Olimpia, PUMAS y Atlético Olanchano que fue asesinado en Catacamas, Olancho.

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El departamento de Olancho permanece consternado por el asesinato de Malcon Oduber Hernández, reconocido exfutbolista de la Liga Nacional de Honduras y pastor evangélico de 46 años.
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Hernández fue atacado a disparos junto a su ayudante, Osman Antonio Cruz, mientras realizaba labores relacionadas con su negocio en la zona sur de Catacamas.
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El exjugador se encontraba trabajando en un encargo de su taller de estructuras metálicas cuando sujetos desconocidos perpetraron el ataque armado.
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Las autoridades locales ya iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el crimen y determinar quiénes fueron los responsables de este hecho violento.

 Mario O. Figueroa
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Malcon Oduber también era conocido en Catacamas por su labor religiosa, pues ejercía como pastor de la iglesia evangélica Puerta al Cielo, ubicada en la colonia Cruz Roja.
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Antes de dedicarse de lleno a la fe y al trabajo en su taller, Hernández tuvo una etapa vinculada al fútbol profesional y llegó a disputar partidos en la máxima categoría del balompié hondureño.
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Sus primeros pasos los dio en las categorías inferiores del Olimpia, donde comenzó a formar su carrera como futbolista y posteriormente buscó abrirse camino en otros clubes.
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Uno de los equipos donde continuó su trayectoria fue Pumas de la Universidad, institución en la que compartió camerino con reconocidos futbolistas del fútbol hondureño.
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En Pumas UNAH tuvo como compañeros a Patricio Negreira, Wilfredo Barahona y Frank Arévalo, con quienes coincidió durante su etapa dentro del fútbol profesional.
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Posteriormente, Malcon Hernández regresó a su departamento natal para defender los colores del Atlético Olanchano, equipo con el que alcanzó el sueño de competir en la Primera División.
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En el conjunto olanchano también compartió vestuario con jugadores como Allan Lalín y Ney Costa, quienes formaron parte de aquella etapa de su carrera deportiva.
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Tras retirarse del fútbol, Hernández tomó un camino diferente y decidió dedicar buena parte de su vida al servicio religioso, convirtiéndose en una figura apreciada por sus feligreses.
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Al frente de la iglesia Puerta al Cielo, ubicada en Catacamas, se ganó el respeto de vecinos y miembros de la congregación gracias a su labor como pastor y líder comunitario.
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Sin embargo, semanas antes de su muerte, Hernández había denunciado públicamente que era víctima de persecución, amenazas y asecho debido a una problemática relacionada con el uso y manejo de un templo.
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