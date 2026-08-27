Pastor, soldador y exjugador: así era Malcon Hernández, exfutbolista asesinado

Conozca la historia de Malcon Hernández, exjugador de Olimpia, PUMAS y Atlético Olanchano que fue asesinado en Catacamas, Olancho.
El departamento de Olancho permanece consternado por el asesinato de Malcon Oduber Hernández, reconocido exfutbolista de la Liga Nacional de Honduras y pastor evangélico de 46 años.
Hernández fue atacado a disparos junto a su ayudante, Osman Antonio Cruz, mientras realizaba labores relacionadas con su negocio en la zona sur de Catacamas.
El exjugador se encontraba trabajando en un encargo de su taller de estructuras metálicas cuando sujetos desconocidos perpetraron el ataque armado.
Las autoridades locales ya iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el crimen y determinar quiénes fueron los responsables de este hecho violento.
Malcon Oduber también era conocido en Catacamas por su labor religiosa, pues ejercía como pastor de la iglesia evangélica Puerta al Cielo, ubicada en la colonia Cruz Roja.
Antes de dedicarse de lleno a la fe y al trabajo en su taller, Hernández tuvo una etapa vinculada al fútbol profesional y llegó a disputar partidos en la máxima categoría del balompié hondureño.
Sus primeros pasos los dio en las categorías inferiores del Olimpia, donde comenzó a formar su carrera como futbolista y posteriormente buscó abrirse camino en otros clubes.
Uno de los equipos donde continuó su trayectoria fue Pumas de la Universidad, institución en la que compartió camerino con reconocidos futbolistas del fútbol hondureño.
En Pumas UNAH tuvo como compañeros a Patricio Negreira, Wilfredo Barahona y Frank Arévalo, con quienes coincidió durante su etapa dentro del fútbol profesional.
Posteriormente, Malcon Hernández regresó a su departamento natal para defender los colores del Atlético Olanchano, equipo con el que alcanzó el sueño de competir en la Primera División.
En el conjunto olanchano también compartió vestuario con jugadores como Allan Lalín y Ney Costa, quienes formaron parte de aquella etapa de su carrera deportiva.
Tras retirarse del fútbol, Hernández tomó un camino diferente y decidió dedicar buena parte de su vida al servicio religioso, convirtiéndose en una figura apreciada por sus feligreses.
Al frente de la iglesia Puerta al Cielo, ubicada en Catacamas, se ganó el respeto de vecinos y miembros de la congregación gracias a su labor como pastor y líder comunitario.
Sin embargo, semanas antes de su muerte, Hernández había denunciado públicamente que era víctima de persecución, amenazas y asecho debido a una problemática relacionada con el uso y manejo de un templo.