La emoción de Rudman, amargura de Diego y quién es la chica que se robó las miradas

Real Estelí quedó eliminado de la Copa Centroamericana gracias a un Marathón que hizo respetar su localia. Diego Vázquez consumó su primer gran fracaso en el torneo de Concacaf con el Tren del Norte.
Los aficionados de Real Estelí llegaron al Estadio Morazán con la tarea de sacar un punto, pero no sabían que Marathón tenía otros planes.
A pesar de la eliminación, en la previa del juego, los aficionados de Estelí pusieron el ambiente en las gradas.
Con mantas, bombos y una fe en su equipo llegaron a San Pedro Sula. El equipo les falló.
La alegría también la traía parte del cuerpo técnico del Tren del Norte, sin saber que se irían tristes de Honduras.
Pero todos se comenzaron a preguntar ¿quién es la chica del cuerpo técnico del Estelí.
Ella es la doctora Fabiola Gaitán, una destacada profesional nicaragüense especializada en medicina y nutrición deportiva
Es ampliamente reconocida en el ámbito del fútbol centroamericano por sus roles clave en el deporte de alta competencia.
Directora Médica del club de primera división Real Estelí FC de Nicaragua.
Ella es otra chica del cuerpo médico de Real Estelí.
Esta bella aficionada sacaba fotos en el estadio Morazán
Estelí no estuvo solo en las gradas, pero su equipo quedó eliminado de la Copa Centroamericana.
Las que si se fueron felices fueron las bellas aficionadas de Marathón.
Marathón si le cumplió a su afición a pesar de que a una semana sufrieron ante Alianza.
Ella llevó su peluche del verde al estadio.
Otra chica más que se robó las miradas en el estadio Morazán.
GOL y ASISTENCIA de Brian Farioli ante Real Estelí.
Otra vez, cuando Marathón lo necesitaba en un partido importante, apareció la zurda del argentino. El MVP.
Los aficionados le cumplieron a Marathón y el equipo también en la cancha.
Esta vez Diego Vázquez no pudo amargar a Marathón y su Real Estelí quedó eliminado de la Copa Centroamericana.
Diego fracasó en su primera Copa Centroamericana con Real Estelí.
Javier Arriaga ponía el segundo y claro, la locura fue total para Marathón en el estadio.
Arriaga dedicando el 2-0 que le daba la tranquilidad a Marathón.
Arriaga lo celebró con Silvio Rudman, que en su primera experiencia en Honduras, está dando buenos frutos.
Una de las buenas noticias que tuvo Marathón fue el regreso de Alberth Elis, quien a pesar de no tener minutos está cerca de volver a las canchas.
Real Estelí se complicó en el final del partido con la expulsión de uno de sus jugadores.
Yairo Moreno puso el último clavo en el ataúd de Real Estelí para el 3-0 final.
Los extranjeros de Marathón rindiendo frutos en la Copa Centroamericana.
Los jugadores de Real Estelí se retiraron decepcionados del campo de juego.
La emoción de Silvio Rudman tras conseguir el boleto a la siguiente ronda.
Rudman lo está haciendo bien en su primera experiencia.
La cara de Diego Vázquez un fotógrafo le dio la mano, su amargura era evidente