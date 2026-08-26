  1. Inicio
  2.  Fotogalerías
  3.  Fotogalería Futbol Nacional

La emoción de Rudman, amargura de Diego y quién es la chica que se robó las miradas

Real Estelí quedó eliminado de la Copa Centroamericana gracias a un Marathón que hizo respetar su localia. Diego Vázquez consumó su primer gran fracaso en el torneo de Concacaf con el Tren del Norte.

26 de agosto de 2026 a las 20:52
La emoción de Rudman, amargura de Diego y quién es la chica que se robó las miradas
1 de 32

Real Estelí quedó eliminado de la Copa Centroamericana gracias a un Marathón que hizo respetar su localia. Diego Vázquez consumó su primer gran fracaso en el torneo de Concacaf con el Tren del Norte.

 Neptalí Romero y Yoseph Amaya
La emoción de Rudman, amargura de Diego y quién es la chica que se robó las miradas
2 de 32

Los aficionados de Real Estelí llegaron al Estadio Morazán con la tarea de sacar un punto, pero no sabían que Marathón tenía otros planes.
La emoción de Rudman, amargura de Diego y quién es la chica que se robó las miradas
3 de 32

A pesar de la eliminación, en la previa del juego, los aficionados de Estelí pusieron el ambiente en las gradas.
La emoción de Rudman, amargura de Diego y quién es la chica que se robó las miradas
4 de 32

Con mantas, bombos y una fe en su equipo llegaron a San Pedro Sula. El equipo les falló.
La emoción de Rudman, amargura de Diego y quién es la chica que se robó las miradas
5 de 32

La alegría también la traía parte del cuerpo técnico del Tren del Norte, sin saber que se irían tristes de Honduras.

 Neptali-R
La emoción de Rudman, amargura de Diego y quién es la chica que se robó las miradas
6 de 32

Pero todos se comenzaron a preguntar ¿quién es la chica del cuerpo técnico del Estelí.

 Neptali-R
La emoción de Rudman, amargura de Diego y quién es la chica que se robó las miradas
7 de 32

Ella es la doctora Fabiola Gaitán, una destacada profesional nicaragüense especializada en medicina y nutrición deportiva
La emoción de Rudman, amargura de Diego y quién es la chica que se robó las miradas
8 de 32

Es ampliamente reconocida en el ámbito del fútbol centroamericano por sus roles clave en el deporte de alta competencia.
La emoción de Rudman, amargura de Diego y quién es la chica que se robó las miradas
9 de 32

Directora Médica del club de primera división Real Estelí FC de Nicaragua.
La emoción de Rudman, amargura de Diego y quién es la chica que se robó las miradas
10 de 32

Ella es otra chica del cuerpo médico de Real Estelí.
La emoción de Rudman, amargura de Diego y quién es la chica que se robó las miradas
11 de 32

Esta bella aficionada sacaba fotos en el estadio Morazán
La emoción de Rudman, amargura de Diego y quién es la chica que se robó las miradas
12 de 32

Estelí no estuvo solo en las gradas, pero su equipo quedó eliminado de la Copa Centroamericana.
La emoción de Rudman, amargura de Diego y quién es la chica que se robó las miradas
13 de 32

Las que si se fueron felices fueron las bellas aficionadas de Marathón.
La emoción de Rudman, amargura de Diego y quién es la chica que se robó las miradas
14 de 32

Marathón si le cumplió a su afición a pesar de que a una semana sufrieron ante Alianza.
La emoción de Rudman, amargura de Diego y quién es la chica que se robó las miradas
15 de 32

Ella llevó su peluche del verde al estadio.
La emoción de Rudman, amargura de Diego y quién es la chica que se robó las miradas
16 de 32

Otra chica más que se robó las miradas en el estadio Morazán.
La emoción de Rudman, amargura de Diego y quién es la chica que se robó las miradas
17 de 32

GOL y ASISTENCIA de Brian Farioli ante Real Estelí.
La emoción de Rudman, amargura de Diego y quién es la chica que se robó las miradas
18 de 32

Otra vez, cuando Marathón lo necesitaba en un partido importante, apareció la zurda del argentino. El MVP.
La emoción de Rudman, amargura de Diego y quién es la chica que se robó las miradas
19 de 32

Los aficionados le cumplieron a Marathón y el equipo también en la cancha.

 Neptali-R
La emoción de Rudman, amargura de Diego y quién es la chica que se robó las miradas
20 de 32

Esta vez Diego Vázquez no pudo amargar a Marathón y su Real Estelí quedó eliminado de la Copa Centroamericana.
La emoción de Rudman, amargura de Diego y quién es la chica que se robó las miradas
21 de 32

Diego fracasó en su primera Copa Centroamericana con Real Estelí.
La emoción de Rudman, amargura de Diego y quién es la chica que se robó las miradas
22 de 32

Javier Arriaga ponía el segundo y claro, la locura fue total para Marathón en el estadio.

 Neptali-R
La emoción de Rudman, amargura de Diego y quién es la chica que se robó las miradas
23 de 32

Arriaga dedicando el 2-0 que le daba la tranquilidad a Marathón.
La emoción de Rudman, amargura de Diego y quién es la chica que se robó las miradas
24 de 32

Arriaga lo celebró con Silvio Rudman, que en su primera experiencia en Honduras, está dando buenos frutos.
La emoción de Rudman, amargura de Diego y quién es la chica que se robó las miradas
25 de 32

Una de las buenas noticias que tuvo Marathón fue el regreso de Alberth Elis, quien a pesar de no tener minutos está cerca de volver a las canchas.

 Neptali-R
La emoción de Rudman, amargura de Diego y quién es la chica que se robó las miradas
26 de 32

Real Estelí se complicó en el final del partido con la expulsión de uno de sus jugadores.
La emoción de Rudman, amargura de Diego y quién es la chica que se robó las miradas
27 de 32

Yairo Moreno puso el último clavo en el ataúd de Real Estelí para el 3-0 final.

 Neptali-R
La emoción de Rudman, amargura de Diego y quién es la chica que se robó las miradas
28 de 32

Los extranjeros de Marathón rindiendo frutos en la Copa Centroamericana.

 Neptali-R
La emoción de Rudman, amargura de Diego y quién es la chica que se robó las miradas
29 de 32

Los jugadores de Real Estelí se retiraron decepcionados del campo de juego.

 Neptali-R
La emoción de Rudman, amargura de Diego y quién es la chica que se robó las miradas
30 de 32

La emoción de Silvio Rudman tras conseguir el boleto a la siguiente ronda.

 Neptali-R
La emoción de Rudman, amargura de Diego y quién es la chica que se robó las miradas
31 de 32

Rudman lo está haciendo bien en su primera experiencia.

 Neptali-R
La emoción de Rudman, amargura de Diego y quién es la chica que se robó las miradas
32 de 32

La cara de Diego Vázquez un fotógrafo le dio la mano, su amargura era evidente

 Neptali-R
Cargar más fotos