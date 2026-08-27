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El recibimiento de la Ultra Fiel y lo inesperado entre las barras de Olimpia y Saprissa

La Ultra Fiel se lució para recibir al equipo merengue y esto fue lo que pasó entre las barras de ambos equipos en la previa.

27 de agosto de 2026 a las 18:41
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Las barras de Olimpia y Saprissa se vieron las caras en la previa del partido y esto fue lo que pasó: así fue el épico pasillo de la Ultra Fiel para recibir al Viejo León.
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La Ultra Morada, principal grupo de aficionados del Saprissa, realizó el viaje desde Costa Rica hasta la capital hondureña para acompañar al conjunto morado en este importante compromiso internacional.
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Con sus banderas, camisetas, cánticos y toda la pasión que caracteriza a su afición, los seguidores costarricenses llegaron a Tegucigalpa con la ilusión de vivir una jornada especial y respaldar a su equipo en uno de los escenarios más importantes de Centroamérica.
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Las aficiones de ambos clubes protagonizaron una escena que rápidamente llamó la atención y que dejó de lado, al menos por unos momentos, la tradicional rivalidad que existe entre dos de las instituciones más grandes y populares de la región.
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Sin embargo, lo que nadie esperaba era que, antes de que la pelota comenzara a rodar, los aficionados del Saprissa y del Olimpia terminarían protagonizando una llamativa muestra de convivencia y respeto.
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En las calles de Tegucigalpa, integrantes de la Ultra Fiel, barra del Olimpia, se encontraron con los seguidores de la Ultra Morada.
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Lo que en el terreno de juego promete ser una batalla intensa entre dos gigantes del fútbol centroamericano, fuera de la cancha se transformó en un momento completamente diferente.
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Para sorpresa de muchos, ambas barras decidieron dejar a un lado la rivalidad deportiva y compartir juntas en un ambiente de camaradería. Los colores blanco y morado se mezclaron en las calles de la capital hondureña, generando una postal poco común en el fútbol de la región.
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La Ultra Fiel y la Ultra Morada juntas, dejando por un momento la rivalidad a un lado y demostrando que el fútbol también puede unir.
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La Ultra Fiel se hizo sentir con cánticos, banderas y toda su pasión en la previa del clásico centroamericano ante Saprissa.
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La barra del Olimpia montó el show en la previa del clásico centroamericano y LENTE DIEZ capturó esta postal en la llegada de los aficionados.
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Entre cánticos, bombos y pasión: así fue la llegada de la Ultra Fiel para alentar al equipo de sus amores para el duelo por el clásico centroamericano.
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Así fue el épico pasillo con el que la Ultra Fiel recibió el bus de Olimpia para enfrentar a Saprissa en la Copa Centroamericana.
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Esta hermosa aficionada fue capturada por LENTE DIEZ en la previa del encuentro por la Copa Centroamericana.
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¿Por qué tan seria? Así fue capturada esta bella aficionada... no se sabe lo que estaba viendo, pero estaba bien concentrada.
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Los jugadores de Olimpia salieron a reconocer el terreno de juego y presenciar el escenario donde enfrentaran a Saprissa esta noche.
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