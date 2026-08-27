El recibimiento de la Ultra Fiel y lo inesperado entre las barras de Olimpia y Saprissa

Las barras de Olimpia y Saprissa se vieron las caras en la previa del partido y esto fue lo que pasó: así fue el épico pasillo de la Ultra Fiel para recibir al Viejo León.
La Ultra Morada, principal grupo de aficionados del Saprissa, realizó el viaje desde Costa Rica hasta la capital hondureña para acompañar al conjunto morado en este importante compromiso internacional.
Con sus banderas, camisetas, cánticos y toda la pasión que caracteriza a su afición, los seguidores costarricenses llegaron a Tegucigalpa con la ilusión de vivir una jornada especial y respaldar a su equipo en uno de los escenarios más importantes de Centroamérica.
Las aficiones de ambos clubes protagonizaron una escena que rápidamente llamó la atención y que dejó de lado, al menos por unos momentos, la tradicional rivalidad que existe entre dos de las instituciones más grandes y populares de la región.
Sin embargo, lo que nadie esperaba era que, antes de que la pelota comenzara a rodar, los aficionados del Saprissa y del Olimpia terminarían protagonizando una llamativa muestra de convivencia y respeto.
En las calles de Tegucigalpa, integrantes de la Ultra Fiel, barra del Olimpia, se encontraron con los seguidores de la Ultra Morada.
Lo que en el terreno de juego promete ser una batalla intensa entre dos gigantes del fútbol centroamericano, fuera de la cancha se transformó en un momento completamente diferente.
Para sorpresa de muchos, ambas barras decidieron dejar a un lado la rivalidad deportiva y compartir juntas en un ambiente de camaradería. Los colores blanco y morado se mezclaron en las calles de la capital hondureña, generando una postal poco común en el fútbol de la región.
La Ultra Fiel y la Ultra Morada juntas, dejando por un momento la rivalidad a un lado y demostrando que el fútbol también puede unir.
La Ultra Fiel se hizo sentir con cánticos, banderas y toda su pasión en la previa del clásico centroamericano ante Saprissa.
La barra del Olimpia montó el show en la previa del clásico centroamericano y LENTE DIEZ capturó esta postal en la llegada de los aficionados.
Entre cánticos, bombos y pasión: así fue la llegada de la Ultra Fiel para alentar al equipo de sus amores para el duelo por el clásico centroamericano.
Así fue el épico pasillo con el que la Ultra Fiel recibió el bus de Olimpia para enfrentar a Saprissa en la Copa Centroamericana.
Esta hermosa aficionada fue capturada por LENTE DIEZ en la previa del encuentro por la Copa Centroamericana.
¿Por qué tan seria? Así fue capturada esta bella aficionada... no se sabe lo que estaba viendo, pero estaba bien concentrada.
Los jugadores de Olimpia salieron a reconocer el terreno de juego y presenciar el escenario donde enfrentaran a Saprissa esta noche.
¡UN CARNAVAL! Así luce el Estadio Nacional Chelato Uclés para albergar el clásico centroamericano para conocer al líder del grupo C del torneo internacional.