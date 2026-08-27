Olimpia celebra en la cara del Saprissa, jugador preocupa y mensaje de la Ultra Fiel

Olimpia le montó la fiesta a Saprissa en Tegucigalpa, hermosa periodista roba miradas, mensaje de la Ultra Fiel y jugador enciende las alarmas: las postales que dejó el clásico centroamericano.
Así fue el 11 titular de Olimpia: Edrick Menjívar, Félix García, Clinton Bennet, Emmanuel Hernández, Emanuel Cuello, Jean-Baptiste, Raúl García, Edwin Rodríguez, Imanol Enríquez, Kilmar Peña y Jorge Benguché.
El equipo inicial de Saprissa que jugó en el Nacional: Abraham Madriz, Kendall Waston, Newton Williams, David Guzmán, Gerald Taylor, Kermey Arboine, Mariano Torres, Jorkaeff Azofeifa, Orlando Sinclair, Sebastián Acuña, Samir Taylor.
La hermosa periodista Emma Ramos robó miradas en la previa del clásico centroamericano entre Olimpia y Saprissa, en la última fecha del torneo de Concacaf.
Así fue el show de la barra Ultra Fiel para alentar al equipo de sus amores ante Saprissa en el Estadio Nacional Chelato Uclés.
El encargado de hacer vibrar el coloso sampedrano fue Emanuel Hernández, quien al minuto 12 marcó un golazo de cabeza que venció al arquero costarricense.
Tras un saque de banda ejecutado por José Raúl García, el defensor uruguayo se elevó para disputar el balón con Kendall Waston. El extraño, pero efectivo, remate sorprendió completamente al arquero del Saprissa.
Así fue la celebración de los merengues tras el gol de Emanuel Hernández.
Edwin Rodríguez tiene que jugar con una máscara de protección para resguardar su nariz tras la lesión sufrida ante Motagua en la Liga Nacional.
Alerta en Olimpia: el delantero Kilmar Peña salió lesionado del clásico centroamericano y tuvo que ser retirado del terreno de juego en camilla.
La preocupación de Hernán Medford durante el partido ante Olimpia, al ver cómo Saprissa caía en la última jornada de la Copa Centroamericana.
Jorge Benguché fue el encargado de anotar el gol que sentenció al Monstruo Morado en el Estadio Nacional. El 2-0 cayó en la portería tica y desató la locura en el coloso capitalino.
Emanuel Cuello recibió la pelota y sacó un disparo de zurda. La defensa del Saprissa no pudo despejar y atento a la jugada, apareció 'Toro' para empujar el balón al fondo de la red.
El delantero merengue es el máximo goleador del torneo de Concacaf con 15 goles luego de su anotación ante el conjunto dirigido por Hernán Metford.
"La Nº1 de Concacaf", fue uno de los mensjaes de la Ultra Fiel en el sector de Sol Sur para alentar al equipo de sus amores ante Saprissa en el clásico centroamericano.
Los futbolistas de Olimpia agradecieron a la afición que llegó al coloso capitalino para apoyarlos durante el clásico centroamericano luego de clasificar como líderes del grupo C.