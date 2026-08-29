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Brayan "La Playa" fue bailado: así fue el último entreno de Génesis en La Paz

Así se vivió ayer el último entrenamiento del Génesis FC previo al duelo ante Marathón por la fecha 5 de la Liga Nacional

29 de agosto de 2026 a las 10:00
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Así se vivió ayer el último entrenamiento del Génesis FC previo al duelo ante Marathón por la fecha 5 de la Liga Nacional

 FOTOS: Aníbal Vasquez.
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Génesis FC realizó ayer su último entrenamiento de cara al partido que se jugará hoy ante el Marathón por la fecha 5 de la Liga Nacional.
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El equipo de La Paz está teniendo un gran arranque en el torneo y ha hecho valer su localía en sus encuentros. El último lo ganó 3-0 ante un Platense que fue superado de principio a fin por los caninos.
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Este sábado el Génesis y Marathón se miden por la fecha 5 del torneo Apertura de la Liga Nacional y se podrá volver a vivir exclusivamente por las pantallas de Diario Diez, GOTV y HCH.
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El estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz será el escenario protagonista para recibir este duelo que tendrá muchos ingredientes, especialmente la segunda transmisión de todos los medios de Grupo OPSA y HCH.
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Una de las grandes incógnitas en Génesis FC sigue siendo si Brayan Dominguez, más conocido como "Brayan La Playa", estará presente en el partido de hoy.
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Domínguez aún no ha debutado en la Liga Nacional, pero es uno de los fichajes que más ha generado revuelo en este mercado de piernas en Honduras.
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¡OLÉ, OLÉ, OLÉ! Los compañeros no lo perdonan y le pegaron un tremendo baile en el rondito previo al entrenamiento táctico que realizó Fernando Mira.
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Su risa lo dice todo: no podía quitarla y nuestro fotografo si que disfrutó como tocaban la pelota en corto los jugadores del Génesis FC.
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Aunque Brayan La Playa no fue el único bailado. Gabriel Araújo también tuvo que correr en varias ocasiones para poder quitarla.
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El profesor Fernando Mira muy tranquilo previo al inicio del entrenamiento de su equipo que está en el sexto puesto con 7 unidades y que ha ganado sus dos juegos en casa. Ante Choloma y Platense.
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La transmisión de hoy en el Génesis vs Marathón comenzará a la 1:30 de la tarde con una completa previa de una hora para luego darle paso a la antesala donde estaremos compartiendo con la afición, escuchando voces de los protagonistas y ofreciendo todos los detalles del partido.
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Además, Diario DIEZ tendrá un minuto a minuto y señal en directo a través de sus canales de YouTube y Facebook, completamente gratis para ver el partido en todo el mundo.
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El canal GOTV se encuentra disponible en TIGO, en HD por el 702 y en caja digital por el canal 14; en CLARO por canal 14 en digital y en análogo por el 33; en CABLE COLOR, 714 en HD, 14 en caja digital y canal 41 en análogo, además de Multicable en canal 24 a nivel nacional.

 Rigoberto Diaz
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Igual, en las diferentes cableras y repetidoras de Honduras se podrá ver el Génesis vs Marathón. Esta será la segunda transmisión que estaremos llevando, luego de la contundente goleada del Génesis 3-0 sobre Platense en la jornada 3 del Apertura.
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Los aficionados también podrán disfrutar de muchas sorpresas y regalos que se estarán dando durante esta experiencia deportiva, por lo que no te puedes quedar en casa y podrás disfrutar de este platillo deportivo.
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