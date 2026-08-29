Brayan "La Playa" fue bailado: así fue el último entreno de Génesis en La Paz

Así se vivió ayer el último entrenamiento del Génesis FC previo al duelo ante Marathón por la fecha 5 de la Liga Nacional
Génesis FC realizó ayer su último entrenamiento de cara al partido que se jugará hoy ante el Marathón por la fecha 5 de la Liga Nacional.
El equipo de La Paz está teniendo un gran arranque en el torneo y ha hecho valer su localía en sus encuentros. El último lo ganó 3-0 ante un Platense que fue superado de principio a fin por los caninos.
Este sábado el Génesis y Marathón se miden por la fecha 5 del torneo Apertura de la Liga Nacional y se podrá volver a vivir exclusivamente por las pantallas de Diario Diez, GOTV y HCH.
El estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz será el escenario protagonista para recibir este duelo que tendrá muchos ingredientes, especialmente la segunda transmisión de todos los medios de Grupo OPSA y HCH.
Una de las grandes incógnitas en Génesis FC sigue siendo si Brayan Dominguez, más conocido como "Brayan La Playa", estará presente en el partido de hoy.
Domínguez aún no ha debutado en la Liga Nacional, pero es uno de los fichajes que más ha generado revuelo en este mercado de piernas en Honduras.
¡OLÉ, OLÉ, OLÉ! Los compañeros no lo perdonan y le pegaron un tremendo baile en el rondito previo al entrenamiento táctico que realizó Fernando Mira.
Su risa lo dice todo: no podía quitarla y nuestro fotografo si que disfrutó como tocaban la pelota en corto los jugadores del Génesis FC.
Aunque Brayan La Playa no fue el único bailado. Gabriel Araújo también tuvo que correr en varias ocasiones para poder quitarla.
El profesor Fernando Mira muy tranquilo previo al inicio del entrenamiento de su equipo que está en el sexto puesto con 7 unidades y que ha ganado sus dos juegos en casa. Ante Choloma y Platense.
La transmisión de hoy en el Génesis vs Marathón comenzará a la 1:30 de la tarde con una completa previa de una hora para luego darle paso a la antesala donde estaremos compartiendo con la afición, escuchando voces de los protagonistas y ofreciendo todos los detalles del partido.
Además, Diario DIEZ tendrá un minuto a minuto y señal en directo a través de sus canales de YouTube y Facebook, completamente gratis para ver el partido en todo el mundo.
El canal GOTV se encuentra disponible en TIGO, en HD por el 702 y en caja digital por el canal 14; en CLARO por canal 14 en digital y en análogo por el 33; en CABLE COLOR, 714 en HD, 14 en caja digital y canal 41 en análogo, además de Multicable en canal 24 a nivel nacional.
Igual, en las diferentes cableras y repetidoras de Honduras se podrá ver el Génesis vs Marathón. Esta será la segunda transmisión que estaremos llevando, luego de la contundente goleada del Génesis 3-0 sobre Platense en la jornada 3 del Apertura.
Los aficionados también podrán disfrutar de muchas sorpresas y regalos que se estarán dando durante esta experiencia deportiva, por lo que no te puedes quedar en casa y podrás disfrutar de este platillo deportivo.