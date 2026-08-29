La respuesta de Julián a gigante, Barcelona con baja y Real Madrid lo concreta

Se ha movido el mercado de fichajes este sábado y aquí te contamos lo más relevante con noticias de Real Madrid, Barcelona, PSG y otros clubes importante.
El Manchester City busca dar el gran golpe con la llegada de Enzo Fernández, según publica la prensa inglesa. El conjunto citizen prepara una oferta récord de 140 millones de euros para convencer al Chelsea. Esta operación, adelantada por el Mirror Sport, promete sacudir el cierre del mercado.
Nicolas Jackson pone fin a su etapa en Stamford Bridge tras hacerse oficial su paso al Aston Villa. El club de Birmingham confirmó la compra definitiva del atacante senegalés en sus canales oficiales. Con este movimiento, los villans consiguen el ansiado refuerzo para potenciar su ataque.
El Arsenal aseguró el futuro de Marli Salmon tras firmar su primer contrato profesional, según informa The Athletic. El joven defensor de 17 años ya debutó a las órdenes de Mikel Arteta, incluso en Champions League. Se trata de una de las mayores promesas surgidas de la cantera gunner.
Héctor Fort está a un paso de la Real Sociedad, tal y como informa el periodista Matteo Moretto. El lateral procedente del Barcelona viaja a San Sebastián para someterse a los exámenes médicos. Si no hay contratiempos, estampará en breve su firma con el conjunto txuri-urdin.
El Levante llegó a un acuerdo con el Bayer Leverkusen por Axel Tape, según revela Sky Sport Alemania. El prometedor central francés de 19 años jugará en Valencia cedido por una temporada. El contrato no contempla opción ni obligación de compra al término del préstamo.
Ibrahim Mbaye será nuevo jugador del Aston Villa por 55 millones de euros, según adelanta L'Équipe. El futbolista pasa los exámenes médicos en Londres antes de completar el traspaso este domingo. El club inglés realiza así un importante desembolso económico para asegurar al atacante.
El Génova alcanzó un acuerdo verbal con el Santos por Robinho Jr., según informa Fabrizio Romano. El delantero brasileño de 18 años, hijo del exjugador internacional, ya se encuentra en Italia. La operación se cerrará mediante una cesión con opción de compra para los de la Serie A.
El futuro de Cody Gakpo depende del mercado, según señala Fabrizio Romano, con el City muy atento. El Liverpool solo permitirá la salida del atacante si amarra antes un sustituto de primer nivel. Hoy se mantendrán reuniones clave para definir el destino del internacional neerlandés.
El Sassuolo ha cerrado la llegada de Duje Caleta-Car, en una exclusiva avanzada por Matteo Moretto para MARCA. El central croata abandona la disciplina del Olympique de Lyon para poner rumbo a Italia. La Serie A será el nuevo destino de este experimentado defensor tras su paso por Francia.
El Liverpool dejó atada la incorporación de Bradley Barcola, según informa Sky Sports. El extremo francés quedará vinculado a la entidad red mediante un contrato hasta el año 2031. Solo restan pequeños detalles formales para hacer oficial uno de los movimientos del verano.
Julián Álvarez rechazó al Arsenal tras hablar directamente con Mikel Arteta, según revela David Ornstein. El delantero argentino le comunicó personalmente al técnico que no desea fichar por los gunners. Así, la directiva inglesa deberá explorar otras alternativas para reforzar su ataque.
El Como hizo oficial la llegada de Samuele Ricci procedente del AC Milan para su plantilla. El centrocampista jugará a las órdenes de Cesc Fàbregas a préstamo hasta final de temporada. El acuerdo firmado entre ambos clubes includes una opción de compra no obligatoria.
La Roma busca la incorporación de Luiz Henrique tras preguntar por las condiciones fijadas por el Zenit. El conjunto italiano entabló conversaciones formales para conocer los detalles del traspaso. Los romanos quieren aprovechar el mercado para añadir desborde a sus bandas.
El Porto aprieta para lograr la contratación de Santiago Giménez mediante contacto directo con su agente. Aunque varios clubes preguntaron por el mexicano, los portugueses lideran el interés. El acuerdo final debe cerrarse con el Milan, dueño de los derechos del jugador.
El Real Madrid cerró la incorporación de Sergio Martínez por tres millones de euros. El joven centrocampista de 19 años abandona el Racing para firmar hasta 2030. Se incorporará de manera inmediata a la plantilla del filial blanco para este curso.
Franck Kessié regresa al Atalanta como agente libre tras despedirse formalmente del Al Ahly. El centrocampista marfileño volverá al equipo donde brilló en la temporada 2016/17. Su nuevo compromiso con la entidad de Bérgamo lo mantendrá vinculado hasta 2029.
El Galatasaray se fija en Youssouf Fofana tras haber cerrado recientemente el fichaje de Rafa Leão. El pivote francés ve con buenos ojos probar suerte en el fútbol turco este año. Las conversaciones avanzan para lograr una cesión, dado que tiene contrato con el Milan hasta 2028.
Daniel Muñoz continuará su carrera en la Premier League tras el acuerdo de 22 millones de libras. El Nottingham Forest alcanzó un trato con el Crystal Palace por el lateral colombiano. Tras superar la revisión médica este domingo, el carrilero firmará hasta 2029.
El fichaje de Hamza por el Barcelona podría alcanzar cinco millones, según desgana el medio Win Win. Los azulgranas pagaron 1,5 millones fijos al Al Ahly, reservando el resto a variables. El montante final dependerá del número de partidos jugados y los goles que anote el egipcio.
El Atlético mantiene conversaciones con la Juventus por Jonathan David, según señala Fabrizio Romano. El delantero canadiense figura en la lista de prioridades rojiblancas para el ataque. Ambos clubes buscan la fórmula adecuada entre cesión, traspaso o intercambio de futbolistas.
El Sevilla inició contactos por el extremo Leon Bailey, según indica el periodista Fabrizio Romano. El club andaluz compite con propuestas de Al Diriyah y Hull City por el atacante jamaicano. El Aston Villa analiza las ofertas sobre la mesa para decidir el futuro del jugador.