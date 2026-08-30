¿Quién era la chica de ocre? Locura por Olimpia en Danlí y derroche de bellezas

¡Fiesta total en Danlí! Derroche de bellezas en el Marcelo Tinoco, chica de ocre se roba las miradas y las bellas damas del Olimpia y Estrella Roja.
¡Una locura! Los hinchas del Estrella Roja y Olimpia realizaron largas colas para ingresar al Estadio Marcelo Tinoco de Danlí.
El LENTE DIEZ llegó desde tempranas horas del mediodía al recinto de Danlí previo al compromiso que arranca a las 3 de la tarde.
Olimpia y Estrella Roja se enfrentan a partir de las 3 de la tarde en el Estadio Marcelo Tinoco de Danlí.
Este pequeño hincha se fue con la camiseta del Estrella Roja y un banderín de Olimpia en su frente.
El LENTE DIEZ captó las mejores postales en la previa del choque entre Olimpia vs Estrella Roja. Un partido que promete muchísimo.
Así se veía la gran fila para entrar a la localidad de sombra norte del Estadio Marcelo Tinoco de Danlí.
¿Quién tiene su Instagram? El derroche de belleza en el Estadio Marcelo Tinoco de Danlí.
La bandera del Olimpia se hizo presente en el Estadio Marcelo Tinoco. La doñita tampoco quiso perderse esta fiesta.
Estrella Roja es uno de los nuevos inquilinos de la Liga Nacional. Está demostrando cosas interesantes.
Olimpia tiene otro motivo por el que celebrar: viene de ganarle al Saprissa en la jornada 5 de la Copa Centroamericana de la Concacaf.
El derroche de bellezas en el recinto merengue. La bella chica de camiseta ocre se puso la chami del león para apoyarlo.
Sin duda, una tremenda fiesta en el Estadio Marcelo Tinoco de Danlí. Una fiesta se vivió afuera del recinto.
Estrella Roja no jugará solo en el recinto danlinense. Se vivió una verdadera fiesta mientras los hinchas ingresaban al estadio.
La boletería para el compromiso entre Olimpia vs Estrella Roja de Danlí en el Estadio Marcelo Tinoco.
¡Upaaaaaaaaaaaaa! Qué bonita es la mujer hondureña. Una belleza en su máximo esplendor.
Y las aficionadas del Olimpia no se quedan atrás con su hermosa belleza. Ellas no dudaron en ponerse la camiseta del león.
La bonita bandera del Estrella Roja que se hizo presente en el Estadio Marcelo Tinoco de Danlí.
La hinchada de Olimpia siempre juega de local en el Estadio Marcelo Tinoco de Danlí.
El Rey de Copas no estará solo en el Estadio Marcelo Tinoco de Danlí. El partido arranca a las 3 de la tarde.
Las trompetas tampoco faltaron para la gran fiesta que se vivió en el Estadio Marcelo Tinoco de Danlí.