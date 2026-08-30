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¿Quién era la chica de ocre? Locura por Olimpia en Danlí y derroche de bellezas

Así se vivió la previa del partido entre Estrella Roja vs Olimpia por la fecha 5 del torneo Apertura.

30 de agosto de 2026 a las 13:16
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¡Fiesta total en Danlí! Derroche de bellezas en el Marcelo Tinoco, chica de ocre se roba las miradas y las bellas damas del Olimpia y Estrella Roja.

 FOTOS: ALEX PÉREZ
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¡Una locura! Los hinchas del Estrella Roja y Olimpia realizaron largas colas para ingresar al Estadio Marcelo Tinoco de Danlí.
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El LENTE DIEZ llegó desde tempranas horas del mediodía al recinto de Danlí previo al compromiso que arranca a las 3 de la tarde.
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Olimpia y Estrella Roja se enfrentan a partir de las 3 de la tarde en el Estadio Marcelo Tinoco de Danlí.

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Este pequeño hincha se fue con la camiseta del Estrella Roja y un banderín de Olimpia en su frente.
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El LENTE DIEZ captó las mejores postales en la previa del choque entre Olimpia vs Estrella Roja. Un partido que promete muchísimo.
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Así se veía la gran fila para entrar a la localidad de sombra norte del Estadio Marcelo Tinoco de Danlí.
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¿Quién tiene su Instagram? El derroche de belleza en el Estadio Marcelo Tinoco de Danlí.
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La bandera del Olimpia se hizo presente en el Estadio Marcelo Tinoco. La doñita tampoco quiso perderse esta fiesta.
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Estrella Roja es uno de los nuevos inquilinos de la Liga Nacional. Está demostrando cosas interesantes.
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Olimpia tiene otro motivo por el que celebrar: viene de ganarle al Saprissa en la jornada 5 de la Copa Centroamericana de la Concacaf.
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El derroche de bellezas en el recinto merengue. La bella chica de camiseta ocre se puso la chami del león para apoyarlo.
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Sin duda, una tremenda fiesta en el Estadio Marcelo Tinoco de Danlí. Una fiesta se vivió afuera del recinto.
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Estrella Roja no jugará solo en el recinto danlinense. Se vivió una verdadera fiesta mientras los hinchas ingresaban al estadio.
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La boletería para el compromiso entre Olimpia vs Estrella Roja de Danlí en el Estadio Marcelo Tinoco.
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¡Upaaaaaaaaaaaaa! Qué bonita es la mujer hondureña. Una belleza en su máximo esplendor.
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Y las aficionadas del Olimpia no se quedan atrás con su hermosa belleza. Ellas no dudaron en ponerse la camiseta del león.

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La bonita bandera del Estrella Roja que se hizo presente en el Estadio Marcelo Tinoco de Danlí.
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La hinchada de Olimpia siempre juega de local en el Estadio Marcelo Tinoco de Danlí.
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El Rey de Copas no estará solo en el Estadio Marcelo Tinoco de Danlí. El partido arranca a las 3 de la tarde.
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Las trompetas tampoco faltaron para la gran fiesta que se vivió en el Estadio Marcelo Tinoco de Danlí.
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