Motagua festeja con remontada, bellas chicas y así llegó Emilio con Virgnia

Todo lo que se vivió esta noche en el Estadio Nacional con el aniversario y triunfo de Motagua sobre el Olancho FC. Los azules cumplieron 98 años de historia y lo festejaron con una gran remontada ante su gente.
Tras lograr la clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana el pasado martes, Motagua volvió este sábado a la actividad de la Liga Nacional para enfrentar al Olancho FC en la capital por la fecha 5 del Apertura 2026.
El 'Ciclón' fue recibido en el Estadio Nacional por sus aficionados, sin mencionar que la institución hoy cumplió 98 años de historia. Los jugadores atendieron a los hinchas con autógrafos y fotografías, esperando que sobre el terreno de juego se pudiera concretar una victoria.
Esta noche una pareja estuvo dividida en las graderías del inmueble: ella apoyando a las Águilas y él animando a sus Potros.
Esta hermosa edecán nos robó el corazón. Mucha belleza en el Estadio Nacional para el esperado partido, donde los azules celebraron su aniversario con una sufrida victoria por 2-1.
Uno de los momentos curiosos fue la llegada de Emilio Izaguirre junto con Virgnia Varela. Después de especulaciones sobre una presunta ruptura amorosa, la pareja fue captada ingresando al estadio para ver el compromiso.
Cabe mencionar que el técnico Javier López también estaba cumpliendo años este día. El español que dirige a Motagua llegó a las 50 primaveras.
¿Pastel para todos? El presidente de Motagua, Pedro Atala, levantando una torta de los 98 años que cumple el club y dirigiéndose hacia los aficionados que estaban ubicados en el sector de palco.
Y mientras arrancaba el partido, esta linda aficionada de Motagua revisaba sus redes sociales.
Para este encuentro especial, el conjunto azul salió con Luis Ortiz; Cristopher Meléndez, Pablo Cacho, Valerio Marinacci, Clever Portillo; Óscar Discua, Rodrigo Gómez, Alejandro Reyes; Jeffryn Macías, Jonathan Moya y Jeffry Mirada.
Sin embargo, el encuentro comenzaba cuesta arriba para los azules. El delantero Jerry Bengtson no perdonó dentro del área y abrió el marcador para el Olancho FC a los siete minutos.
Tras encajar el tanto de Jerry, las águilas se fueron encima buscando el empate, pero el arquero Denovan Torres lo estaba atajando todo. La primera parte ue de mucha disputa hasta que Potros fue superado y se dejó empatar.
Durante el descanso la afición de Motagua montó un show de fuegos artificiales por motivo del aniversario. Pese a ir perdiendo, la fanaticada se tenía una fiesta en las graderías.
Tras el descanso, el conjunto capitalino salió con todo y no tardó para igualar el encuentro con el tanto del capitán 'Búho' Meléndez en el 47'. El defensor se fue al ataque y con un derecho derrotó a Denovan Torres.
Motagua firmó la remontada con el tanto de Alejandro Reyes. El volante zurdo anotó el segundo con un disparo al primer palo que Denova fue fue incapaz de contener. Valerio Marinacci dio la asistencia.
El eufórico festejo de los azules después del gol de Alejandro Reyes que les dio los tres puntos en casa sobre el Olancho FC.