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Se va del Madrid, ex Barca jugará con Neymar y PSG hace venta histórica

Estos son los últimos fichajes y rumores que se han dado en el mercado de verano de Europa a dos días de que finalice.

31 de agosto de 2026 a las 14:05
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Estos son los últimos fichajes y rumores que se han dado en el mercado de verano de Europa a dos días de que finalice.
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Fabrizio Romano ha confirmado que el Newcastle llegó a un acuerdo con el Lille para firmar a Matías Fernández-Pardo. La operación rondará los 60 millones de euros. El jugador ya ha puesto rumbo a Inglaterra.
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El Liverpool ha decidido finalmente que Cody Gakpo se quede en la plantilla más allá del 1 de septiembre. El club 'red' se lo ha confirmado al futbolista después de que no hayan cerrado las negociaciones por Ismaïla Sarr, quien iba a ser su sustituto.

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Por tanto, el Manchester City no podrá fichar al neerlandés pese a haber ofrecido 75 millones de libras más otros cinco en variables.
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El Al-Hilal ha anunciado abiertamente la salida de Karim Benzema. El francés ha durado seis meses en el club tras rescindir el contrato. Ahora queda pendiente saber si el galo se retirará o no.
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El Chelsea continúa buscando equipo a Mykhaylo Mudryk y el último club que se ha interesado en el jugador ha sido el Tottenham, dispuesto a apostar por el extremo ucraniano una vez cumplida su sanción por dopaje. Según informa David Ornstein, los 'spurs' querrían reclutar al futbolista en calidad de cedido.
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El 17 de diciembre de 2024, la FA (Federación Inglesa) suspendió a Mudryk provisionalmente después de que una prueba rutinaria de orina diera un resultado adverso. La sustancia detectada fue meldonio, que está prohibido por las normas antidopaje de la WADA desde 2016.
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Siempre sostuvo que nunca tomó conscientemente una sustancia prohibida. Posteriormente recibió una sanción de cuatro años, pero recurrió ante el TAS/CAS. En julio de 2026, el caso se resolvió mediante un acuerdo entre la FA y la WADA.
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El jugador aceptó que se había producido una infracción de las normas antidopaje, pero los cambios en los criterios científicos de análisis hicieron que su muestra no habría constituido una infracción bajo los criterios actuales, por lo que pudo volver a competir.
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El Newcastle y el conjunto italiano han alcanzado un acuerdo para que el delantero Woltemade llegue cedido a Turín a cambio de 4 millones de euros, según informa Fabrizio Romano. El trato no incluye ninguna opción de compra.
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Woltemade llegó al Newcastle en el verano de 2025 procedente del Stuttgart a cambio de 75 millones de euros. Cerró la temporada con 12 y 5 asistencias en 54 partidos, unas cifras muy por debajo de sus capacidades.
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El Málaga ha anunciado a través de sus canales oficiales la contratación de Adam Aznou. El lateral zurdo llega como cedido del Everton hasta final de temporada.
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El Valencia va a tener un refuerzo en las últimas horas del mercado. Se trata, explica Matteo Moretto, de Harvey Elliot, quien llegará a Mestalla mediante una cesión sin opción de compra procedente del Liverpool.
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El Nottingham Forest ha anunciado el fichaje de Daniel Muñoz, que firma por tres temporadas con opción a una cuarta. El lateral derecho colombiano, de 30 años, llega con experiencia en la Premier League, competiciones europeas y la selección de Colombia. Era jugador del Crystal Palace.
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Muñoz, en declaraciones a la televisión del club, se mostró ilusionado con su llegada y destacó la ambición del club. El colombiano considera que el Forest es "un club ganador" y señaló que decidió aceptar la propuesta por los objetivos que se marca la entidad para los próximos años.
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El internacional colombiano se convierte en el último refuerzo del equipo dirigido por Oliver Glasner.
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Bradley Barcola ya es nuevo jugador del Liverpool. El conjunto inglés ha anunciado al futbolista de 23 años. La operación entre fijo y variables asciende a 145 millones de euros, una cifra que convertiría su salida en la venta más cara de la historia del PSG.
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El récord lo tenía hasta ahora Neymar, traspasado al Al Hilal por 90 millones de euros en 2023. "Es un gran orgullo poder jugar en el Liverpool. Estoy muy contento", dijo el jugador en declaraciones oficiales al club. "Ha tardado mucho, pero hoy estoy muy contento de poder jugar en el Liverpool y lo único que quiero es estar en el campo y poder jugar."
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"Espero lograr grandes cosas. En primer lugar, ganar la Premier League; es uno de los mayores sueños de mi vida", añadió. "Mi objetivo es lograrlo y permanecer en este equipo a largo plazo; por eso firmé un contrato de larga duración, y espero poder conseguirlo."
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El centrocampista brasileño Arthur Melo, exjugador de Barcelona, Girona y Juventus, entre otros equipos europeos, fichó por el Santos de Neymar hasta el final de la presente temporada, según anunció este lunes el club paulista.
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El volante de 30 años firmó un contrato corto que le mantendrá vinculado a la disciplina albinegra hasta el próximo mes de diciembre. Nacido en Goiânia, Arthur jugó el último año en el Gremio, cedido por el Juventus de Turín.
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Mourinho no cuenta con él: La UE Sant Andreu ha comunicado el fichaje de Jeremy de León, que abandona definitivamente el Real Madrid. El jugador puertorriqueño firma por dos temporadas.
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