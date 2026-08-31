Se va del Madrid, ex Barca jugará con Neymar y PSG hace venta histórica

El récord lo tenía hasta ahora Neymar, traspasado al Al Hilal por 90 millones de euros en 2023. "Es un gran orgullo poder jugar en el Liverpool. Estoy muy contento", dijo el jugador en declaraciones oficiales al club. "Ha tardado mucho, pero hoy estoy muy contento de poder jugar en el Liverpool y lo único que quiero es estar en el campo y poder jugar."