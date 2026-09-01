Argentina: ellos podrían irse con Messi, los nuevos líderes y quién toma la '10'

Otra referente como Leandro Paredes también deberá definir su futuro. "Va a ser difícil que siga, lo dije hace un tiempo. No lo hablé con el entrenador, lo hablaré con él y veremos la decisión que tomo. Fueron muchos años", declaró el mediocampista, que si sigue en la selección deberá cumplir una dura sanción de 10 partidos por la pelea que protagonizó en la final contra España.