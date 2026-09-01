Argentina: ellos podrían irse con Messi, los nuevos líderes y quién toma la '10'

Con la salida de Leo Messi, el seleccionado argentino afronta un nueva etapa de cara a la Copa del Mundo 2030 y algunos referentes podrían seguir los pasos de su capitán.
La época dorada de la selección argentina llegó a su fin con el retiro de su capitán, Leo Messi. El astro de 39 años anunció que no volverá a jugar con la Albiceleste después de ganar todos los títulos posibles y vestir esa camiseta por 21 años. Sin embargo, su salida no es el único cambio que sacude al plantel.
La dolorosa derrota ante España en la final del Mundial-2026 marcó el cierre de una generación. Ahora, el combinado argentino se enfrenta a un recambio inevitable, con otros referentes que analizan su continuidad y una camada de jugadores jóvenes que empieza a ganar protagonismo.
El adió de Messi no es lo única que preocupa. El portero Emiliano Martínez, de 33 años, es uno de los líderes y candidato a heredar la capitanía, pero también dejó dudas sobre su futuro. "Queda reflexionar muchas cosas, ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado", reconoció el 'Dibu' tras perder la Copa del Mundo.
Si el 'Dibu' decide marcharse, el arco quedaría en manos de alternativas como Gerónimo Rulli o Juan Musso. En la lista también aparecen nombres como Walter Benítez, Facundo Cambeses o el joven Santiago Beltrán, guardameta de 21 años que ataja en River Plate.
En la defensa, Nicolás Otamendi ya se despidió de la selección. El zaguero cerró un ciclo de 17 años vistiendo la camiseta celeste y blanca desde su debut en 2009. Se marchó a los 38 años consagrado como campeón del mundo y bicampeón de América, posicionándose como el quinto futbolista con más presencias en la historia del equipo.
Nicolás Tagliafico, por su parte, admitió que ve difícil llegar al próximo Mundial. El lateral zurdo cumplió ayer 34 años y adelantó que el pasado torneo fue probablemente el último de su carrera con la Albiceleste.
Otra referente como Leandro Paredes también deberá definir su futuro. "Va a ser difícil que siga, lo dije hace un tiempo. No lo hablé con el entrenador, lo hablaré con él y veremos la decisión que tomo. Fueron muchos años", declaró el mediocampista, que si sigue en la selección deberá cumplir una dura sanción de 10 partidos por la pelea que protagonizó en la final contra España.
"Todo tiene que ver, la sanción y que la vara quedó muy alta también", expresó Paredes. El volante de 32 años reconoce que la decisión de Messi afectó anímicamente al grupo y cambia por completo el funcionamiento del equipo.
Rodrigo De Paul es otro de los que valora continuar o no en la selección. Con 32 años cumplidos, el 'Motorcito' ha disputado tres Copas del Mundo (2018, 2022 y 2026) y es un titular fijo en el esquema de Scaloni. Pero el retiro de su amigo cambia por completo los planes y daría un paso al costado para las nuevas generaciones.
Con la posible salida de estos jugadores, una nueva generación de campeones del mundo asume el liderazgo. El 'Cuti' Romero, flamante refuerzo del Atlético de Madrid, y Lisandro Martínez, referente del Manchester United, se perfilan como voces de mando no solo en la defensa, sino en todo el equipo.
En el centro del campo, Enzo Fernández, que concretó su llegada al Manchester City, y Alexis Mac Allister, consolidado en el Liverpool, también son los indicados para llevar la capitanía. Incluso, desde TyC Sports señalan que ambos jugadores tienen opciones de heredar la '10'.
Lautaro Martínez, líder absoluto del Inter, y Julián Álvarez (26), goleador del Atlético, completan el núcleo de futbolistas con experiencia mundialista y títulos en la espalda que tomarían el mando en la Albiceleste.
A ellos se suman jugadores que, por rendimiento, deberán sostenerse en la estructura. Por ejemplo, Nico Paz, con experiencia en el cuadro nacional y la estrella del Como italiano. Figuran otros como Leonardo Balerdi, Marcos Senesi, Facundo Medina, Valentín Barco, Exequiel Palacios, Thiago Almada, Nico González y Giuliano Simeone.
Asimismo, el recambio ya empezó con futbolistas que tuvieron pasos por juveniles o alguna convocatoria, pero que todavía no lograron continuidad por la presencia de los históricos. Entre ellos Franco Mastantuono, Claudio 'Diablito' Echeverri o Gianluca Prestianni. Estos nombres ya tienen rodaje en clubes importantes de Europa y esperan su oportunidad para consolidarse en la mayor.
Más allá de los cambios en el plantel, el otro gran interrogante está en el banquillo. Lionel Scaloni reconoció que difícilmente siga al frente después de diciembre cuando expire su contrato. El propio entrenador dijo que siente el ciclo cumplido tras el cierre de una etapa con el grupo que formó desde 2018.
La salida de Otamendi, Messi y la posible partida de otros referentes golpea de lleno a la selección argentina. Desde la AFA confían en convencer por lo menos a Scaloni para que continúe, pero por ahora solo está asegurada su presencia en las fechas FIFA que restan en el año.
Tras el adiós del capitán, la Albiceleste enfrenta un recambio profundo: referentes en duda, figuras que toman el mando, una camada que pide protagonismo y un entrenador que tendría los días contados en el equipo.