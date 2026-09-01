Los jugadores de la Liga Nacional dominan: el XI ideal de la Copa Centroamericana

La Concacaf ha revelado el XI ideal luego de concluir la fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf y hay más de medio equipo con futbolstas de la Liga Nacional de Honduras.
La fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf 2026 llegó a su final y ya quedaron definidos los ocho equipos que disputarán los cuartos de final. Tras las actuaciones de la ronda inicial, Concacaf dio a conocer el XI ideal, en el que destaca la presencia de seis futbolistas de clubes hondureños.
La presencia de Honduras es contundente: seis futbolistas de clubes hondureños aparecen en el XI ideal de Concacaf. Olimpia aporta tres jugadores —Menjívar, Edwin Rodríguez y Benguché—, mientras que Motagua suma dos —Vega y Portillo— y Marathón uno con Farioli. Es decir, más de la mitad del equipo elegido por Concacaf juega en la Liga Nacional de Honduras.
La elección de Concacaf confirma el buen rendimiento de los clubes catrachos en la fase de grupos. Olimpia terminó con marca perfecta de cuatro victorias, mientras que Marathón avanzó por primera vez a los cuartos de final y Motagua también consiguió su clasificación. En total, seis jugadores hondureños fueron reconocidos entre los mejores de la primera ronda.
1. POR - Edrick Menjívar (CD Olimpia) - El guardameta hondureño fue una de las figuras de Olimpia en la fase de grupos. Disputó los cuatro partidos, realizó 15 atajadas y solamente recibió tres goles, siendo clave para que el León terminara líder del Grupo C con paso perfecto.
2. DEF - John Ruiz (LD Alajuelense) - El costarricense destacó en la defensa del campeón defensor. Ruiz disputó cuatro encuentros, marcó dos goles y registró seis intercepciones, además de acumular 268 minutos para ayudar a Alajuelense a avanzar a los cuartos de final.
3. DEF - Luis Vega (FC Motagua) - El zaguero del Motagua fue titular en los cuatro partidos de la fase de grupos y aportó tanto en defensa como en ataque. Registró un gol, una asistencia y cinco intercepciones, consolidándose como uno de los referentes de la defensa azul.
4. DEF - Clever Portillo (FC Motagua) - Otro hondureño que se ganó un lugar en el XI ideal. Portillo disputó 348 minutos en cuatro partidos y contabilizó 11 intercepciones, contribuyendo a que Motagua solamente recibiera dos goles durante la fase de grupos.
5. MED - Mauricio Cerritos (LA Firpo) - El volante salvadoreño fue fundamental para Firpo en sus cuatro partidos. Cerritos acumuló 322 minutos, dos goles y una asistencia, mostrando su importancia en la construcción del juego del conjunto cuscatleco.
6. MED - Brian Farioli (CD Marathón) - El argentino fue pieza importante para que Marathón hiciera historia y alcanzara por primera vez los cuartos de final de la Copa Centroamericana. Fue titular en los cuatro partidos y aportó un gol, una asistencia y cuatro intercepciones.
7. MED - Edwin Rodríguez (CD Olimpia) - El mediocampista olimpista tuvo una destacada participación en la fase de grupos. Disputó 343 minutos en cuatro partidos, registrando un gol y una asistencia, además de ser importante para el equipo tanto en labores ofensivas como defensivas.
8. MED - Mariano Torres (Deportivo Saprissa) - El experimentado volante argentino lideró al Saprissa en producción ofensiva. Marcó tres goles y aportó una asistencia, además de completar 250 pases en la fase de grupos, siendo titular en los cuatro encuentros.
9. ATA - Alonso Hernández (CS Cartaginés) - El atacante costarricense comandó el frente ofensivo del Cartaginés y fue determinante para conseguir el boleto a los cuartos de final. Hernández marcó dos goles en cuatro partidos durante la fase de grupos.
10. ATA - Ronaldo Cisneros (LD Alajuelense) - El mexicano fue uno de los grandes goleadores de la primera ronda. Cisneros convirtió cuatro goles en cuatro partidos, incluyendo un doblete decisivo en la última jornada que permitió a Alajuelense sellar su clasificación a los cuartos de final.
11. ATA - Jorge Benguché (CD Olimpia) - El Toro fue uno de los protagonistas de la campaña perfecta del Olimpia. Benguché anotó tres goles en cuatro partidos, ayudando al León a ganar todos sus encuentros y finalizar en el primer lugar del Grupo C.
Este fue el XI ideal de la fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf 2026, con seis futbolistas de los tres clubes hondureños que participaron en esta edición y clasificaron a los cuartos de final.