Florentino lo tiene claro: la fuerte medida que tomó el Real Madrid con Asencio

El Real Madrid toma medidas contra Raúl Asencio: podría recibir una fuerte sanción interna
¡Problemas para Asencio! Real Madrid abre expediente disciplinario tras su condena por conducir ebrio
El Real Madrid ya tomó cartas en el asunto por el polémico episodio protagonizado por Raúl Asencio el pasado 16 de agosto en Gran Canaria.
Según informó Melchor Ruiz, de la Cadena COPE, el club blanco decidió abrir un expediente disciplinario contra el defensor por considerar que su comportamiento afecta la imagen de la institución.
El futbolista registró 0,90 miligramos de alcohol por litro de aire espirado en la primera prueba y 0,88 en la segunda, cifras muy superiores al límite permitido de 0,25 mg/l.
Asencio fue condenado por un delito contra la seguridad vial luego de ser detenido en un control preventivo en San Bartolomé de Tirajana.
El central reconoció los hechos el pasado 19 de agosto durante un juicio rápido y aceptó una multa de 14.400 euros, además de la retirada de su permiso de conducir durante ocho meses.
Según la información revelada, el Real Madrid conoció la situación desde el principio, ya que fue el propio jugador quien informó al club sobre lo ocurrido.
Sin embargo, la entidad decidió activar ahora el procedimiento establecido en su reglamento interno.
La apertura del expediente no significa que Asencio ya tenga una sanción definida. El Real Madrid deberá analizar la gravedad del caso antes de determinar el castigo, aunque una multa económica aparece como una de las posibilidades.
Aunque ya un precedente reciente dentro de la plantilla. La pasada temporada, el Real Madrid impuso una sanción de 500.000 euros a Aurélien Tchouaméni y Fede Valverde después del incidente que ambos protagonizaron.
El castigo sirve como referencia del margen que tiene la entidad para actuar internamente, aunque cada caso se estudia de forma individual.
El canario atraviesa un momento complicado, ya que también ha tenido problemas físicos que le impidieron estar disponible en el inicio de la temporada.
Además, el futbolista afronta otro delicado proceso judicial relacionado con la presunta difusión no autorizada de vídeos de contenido sexual grabados en 2023. El juicio está previsto para comenzar este jueves en Las Palmas de Gran Canaria.
Mientras se resuelve su situación judicial, el Real Madrid ya dio el primer paso: Raúl Asencio tiene abierto un expediente disciplinario y ahora espera conocer cuál será la sanción interna que podría imponerle el club blanco.