Choco Lozano por definir futuro, barrida, DT de Real España y Saprissa lo confirma

Lo último en el Mercado de Fichajes: Saprissa confirma futuro de Édrick, Choco Lozano lo define y, ¿quién será el entrenador del Real España?
Mathías Vázquez no está pasando un buen momento con el Cincinnati FC, y todo indica que regresaría al fútbol hondureño. Motagua está pendiente de su regreso.
Desde Costa Rica buscan el fichaje de Jorge Benguché. Olimpia quiere renovarlo, su contrato finaliza en el mes de diciembre del presente año.
Yostin Obando fue oficializado como nuevo refuerzo del Juticalpa Fútbol Club para el torneo Apertura de la Liga Nacional.
El joven delantero hondureño Richard Martínez fue presentado por el Centre d’Esports Manresa, equipo de la Segunda Federación de España, cuarta categoría en el balompié español
DIARIO DIEZ conoció que el entrenador Mauro Reyes dirigirá los próximos cuatro partidos del Real España en el torneo Apertura.
En Costa Rica siguen de cerca a Jeaustin Campos. El entrenador dejó al conjunto aurinegro por problemas salariales.
El volante hondureño David Ruiz fue anunciado como nuevo refuerzo del Nueva York Red Bulls. Préstamo con opción a compra.
Keyrol Figueroa fue anunciado como nuevo jugador del Port Vale Football Club de la cuarta división de Inglaterra. Estaba en el equipo Sub-21 del Liverpool y se va cedido.
Real España tiene como candidato al entrenador argentino Diego Vázquez. El estratega sudamericano salió recientemente del Real Estelí.
Eintracht Frankfurt de Alemania detuvo las negociaciones por el delantero argentino Rodrigo Auzmendi. Todo indica que el ex Motagua no se moverá de Argentina.
Gimnasia le trasladó a Godoy Cruz que comprará el pase de Agustín Auzmendi, exdelantero de Motagua que está haciendo el trámite para ser hondureño.
Lobos UPNFM le hizo un ultimátum al entrenador hondureño Salomón Názar, quien es último lugar del torneo Apertura de la Liga Nacional.
Los futbolistas chilenos Luis Pacheco y Piero Gárate dejan las filas del Platense en pleno inicio de torneo. Al final no convencieron al cuerpo técnico.
El defensa André Orellana también es baja en el equipo Platense, únicamente jugó un partido.
José Alfredo Rodríguez, hondureño que disputó el Premundial Sub20 con la Bicolor, fichó con el Juvenil B del Girona tras haber permanecido en el FC Barcelona.
La Federación de Fútbol de Honduras presentó al español Dani Cancela como el nuevo director del programa de Scouting y Desarrollo de Talento de la FFH. Él será el encargado de reclutar jugadores para la Bicolor.
David Edoardo Suazo, hijo de David Suazo, no continuará en el Team Altamura de la Serie C de Italia. El joven delantero ahor buscará un nuevo equipo.
Rigoberto Rivas está a las puertas de salir del Kocaelispor de la primera división de Turquía. El equipo quiere rebajar su masa salarial ya que Rivas es de los que más gana.
Anthony "Choco" Lozano sigue sin equipo y sin dar pistas de dónde jugará. Hay rumores de que podría volver a España para jugar en la segunda o tercera división.
Kendry Villafuerte, joven que acaba de disputar el Premundial Sub20 con Honduras, dejó al Inter Miami para irse al fútbol universitario con Barry University
Desde Costa Rica, el director deportivo del Saprissa, Erick Lonis, descartó el fichaje de Edrick Menjívar en el mes de diciembre afirmando que buscan sacar porteros jóvenes y ahora mismo están respetando el proceso del arquero titular, Abraham Madriz.