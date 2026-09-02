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Choco Lozano por definir futuro, barrida, DT de Real España y Saprissa lo confirma

Así se mueve el mercado de piernas de la Liga Nacional en los últimos días.

02 de septiembre de 2026 a las 15:58
Choco Lozano por definir futuro, barrida, DT de Real España y Saprissa lo confirma
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Lo último en el Mercado de Fichajes: Saprissa confirma futuro de Édrick, Choco Lozano lo define y, ¿quién será el entrenador del Real España?
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Mathías Vázquez no está pasando un buen momento con el Cincinnati FC, y todo indica que regresaría al fútbol hondureño. Motagua está pendiente de su regreso.
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Desde Costa Rica buscan el fichaje de Jorge Benguché. Olimpia quiere renovarlo, su contrato finaliza en el mes de diciembre del presente año.
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Yostin Obando fue oficializado como nuevo refuerzo del Juticalpa Fútbol Club para el torneo Apertura de la Liga Nacional.
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El joven delantero hondureño Richard Martínez fue presentado por el Centre d’Esports Manresa, equipo de la Segunda Federación de España, cuarta categoría en el balompié español
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DIARIO DIEZ conoció que el entrenador Mauro Reyes dirigirá los próximos cuatro partidos del Real España en el torneo Apertura.
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En Costa Rica siguen de cerca a Jeaustin Campos. El entrenador dejó al conjunto aurinegro por problemas salariales.
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El volante hondureño David Ruiz fue anunciado como nuevo refuerzo del Nueva York Red Bulls. Préstamo con opción a compra.
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Keyrol Figueroa fue anunciado como nuevo jugador del Port Vale Football Club de la cuarta división de Inglaterra. Estaba en el equipo Sub-21 del Liverpool y se va cedido.
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Real España tiene como candidato al entrenador argentino Diego Vázquez. El estratega sudamericano salió recientemente del Real Estelí.
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Eintracht Frankfurt de Alemania detuvo las negociaciones por el delantero argentino Rodrigo Auzmendi. Todo indica que el ex Motagua no se moverá de Argentina.
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Gimnasia le trasladó a Godoy Cruz que comprará el pase de Agustín Auzmendi, exdelantero de Motagua que está haciendo el trámite para ser hondureño.
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Lobos UPNFM le hizo un ultimátum al entrenador hondureño Salomón Názar, quien es último lugar del torneo Apertura de la Liga Nacional.
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Los futbolistas chilenos Luis Pacheco y Piero Gárate dejan las filas del Platense en pleno inicio de torneo. Al final no convencieron al cuerpo técnico.
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El defensa André Orellana también es baja en el equipo Platense, únicamente jugó un partido.
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José Alfredo Rodríguez, hondureño que disputó el Premundial Sub20 con la Bicolor, fichó con el Juvenil B del Girona tras haber permanecido en el FC Barcelona.
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La Federación de Fútbol de Honduras presentó al español Dani Cancela como el nuevo director del programa de Scouting y Desarrollo de Talento de la FFH. Él será el encargado de reclutar jugadores para la Bicolor.
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David Edoardo Suazo, hijo de David Suazo, no continuará en el Team Altamura de la Serie C de Italia. El joven delantero ahor buscará un nuevo equipo.
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Rigoberto Rivas está a las puertas de salir del Kocaelispor de la primera división de Turquía. El equipo quiere rebajar su masa salarial ya que Rivas es de los que más gana.
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Anthony "Choco" Lozano sigue sin equipo y sin dar pistas de dónde jugará. Hay rumores de que podría volver a España para jugar en la segunda o tercera división.
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Kendry Villafuerte, joven que acaba de disputar el Premundial Sub20 con Honduras, dejó al Inter Miami para irse al fútbol universitario con Barry University
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Desde Costa Rica, el director deportivo del Saprissa, Erick Lonis, descartó el fichaje de Edrick Menjívar en el mes de diciembre afirmando que buscan sacar porteros jóvenes y ahora mismo están respetando el proceso del arquero titular, Abraham Madriz.
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