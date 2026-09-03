Deja al Real Madrid, Barcelona firma a jugador y revelan salida de Julián

Fichajes: Se va del Madrid, Barcelona firma a nuevo jugador y revelan cuándo llegará Julián al Barca
Una de las grandes noticias fue que el centrocampista hondureño David Ruiz es nuevo jugador del New York Red Bulls, llega procedente del Inter Miami.
El Inter Miami no ha perdido tiempo y ha fichado al extremo brasileño Riquelme Fillipi por 3.625.000 € (60% pase). Firma hasta junio de 2030.
Lautaro Martínez reveló interés que tuvo el Barcelona por ficharle: "Los rumores me hicieron sentir orgulloso, pero quiero quedarme aquí, mi único deseo claro es permanecer en el Inter”.
Bombazo. En El Chiringuito de Jugones revelan que Julián Álvarez estaría llegando al Barcelona en enero del 2026. "El entorno de Julián cree que el Atleti será el que ofrecerá a Julián al Barça en enero", señalaron.
El Celtic FC ha cerrado la incorporación del delantero inglés Shumaira Mheuka, quien llegará procedente del Chelsea en calidad de cedido por una temporada.
Richarlison da el sí al Trabzonspor: cobrará tres veces más de lo que gana actualmente en el Tottenham.
El Famalicão ha cerrado la incorporación del delantero mexicano Patricio Salas, quien llega procedente del Club América en calidad de cedido por una temporada.
El Crystal Palace ha fichado al mediocentro holandés Quinten Timber por 20.000.000 €. Firma hasta junio de 2031.
El Atlanta United obtiene la cesión del centrocampista argentino Giuliano Galoppo, quien llega procedente de River Plate.
El PSV ha fichado al delantero holandés Sam Lammers por 2.000.000 €. Firma hasta junio de 2028.
El mercado sigue abierto en la Eredivisie y el Ajax ha anunciado el fichaje como cedido del defensa del Mónaco Thilo Kehrer (29). La cantidad que el club de Àmsterdam pagará por el préstamo del alemán asciende a dos millones de euros y no se ha pactado una opción de compra
El Ajax también ha cerrado la incorporación del extremo marfileño Simon Adingra, quien llegará procedente del Sunderland en calidad de cedido por una temporada.
Del mismo modo, en Grecia se mantiene abierto el mercado de fichajes. Es por eso que el Olympiakos ha sorprendido y ha fichado al extremo jamaicano Leon Bailey por 5.000.000 €. Firma hasta junio de 2029 tras su paso por el Aston Villa
El mediocampista de 19 años Mirza Catovic firmó todos los documentos con el Barcelona. Visto por el club como un talento prometedor, se une inicialmente en préstamo con opción de compra desde el Stuttgart.
El Benfica presentó como nuevo jugador al medio-ofensivo argentino Claudio Echeverri, llega procedente del Manchester City.
Luka Modric reveló su deseo de volver al Real Madrid: "El cuadro madridista es mi casa y me gustaría volver algún día", señaló.
El Chelsea de Xabi Alonso ya tendría en la mira a Georginio Wijnaldum como una de las alternativas para reforzar su mediocampo. El conjunto londinense busca cubrir el vacío que dejó la salida de Enzo Fernández al Manchester City y el experimentado neerlandés aparece como una opción atractiva para fortalecer la zona central del equipo.
El joven futbolista Emanuel Benjamín pone fin a su etapa en el Real Madrid y emprende un nuevo desafío en el fútbol europeo tras convertirse en nuevo jugador del Porto.