¿Mala influencia? El hábito de Ester Expósito que tiene en alerta al Real Madrid por Mbappé

Unas recientes imágenes de las actriz han puesto los focos de los madridistas en ella. Algunos piensan que puede ser una mala influencia para Kylian Mbappé.
El mundo del entretenimiento y el deporte volvió a cruzarse de forma inesperada tras la eliminación de la selección de Francia frente a España en el Mundial de 2026. A partir de ese momento, un sector de la afición comenzó a buscar motivos fuera de las canchas para explicar el nivel de Kylian Mbappé.
Las miradas terminaron enfocándose en su vida personal y, de manera muy particular, en su relación con la actriz española Ester Expósito. Diversos usuarios en redes sociales empezaron a señalar que la presencia de la artista podría estar afectando la concentración del atacante galo.
A pesar de que este tipo de sealamientos carecen de fundamento táctico o deportivo, los comentarios negativos hacia la actriz no han cesado. La presión mediática sobre la pareja ha crecido con el paso de las semanas, convirtiendo cada una de sus actividades en tema de conversación pública.
La situación sumó un nuevo capítulo recientemente debido a la difusión de un video que se volvió viral en distintas plataformas. En las imágenes se observa a Expósito caminando de noche por la calle mientras fuma un cigarrillo.
La grabación no tardó en generar reacciones negativas entre algunos seguidores del Real Madrid. De inmediato, varios usuarios comenzaron a cuestionar la actitud de la actriz, asegurando que ese tipo de hábitos no corresponden al entorno de un deportista de alto rendimiento.
Los detractores argumentaron que estar en una relación con un atleta profesional exige mantener cierto estilo de vida o cuidar las apariencias. Para este grupo de fanáticos, el video se convirtió en el pretexto perfecto para reabrir la discusión sobre su impacto en el jugador.
Sin embargo, otra gran parte del público consideró que las críticas hacia la española son completamente exageradas y fuera de lugar. Diversos internautas salieron en su defensa, recordando que las decisiones personales de Expósito no influyen de ninguna manera en la preparación física de Mbappé.
Muchos aficionados remarcaron un detalle tan evidente como lógico: la persona que aparece fumando en el video es ella y no el delantero francés. Por esta razón, calificaron como un absurdo intentar justificar una derrota futbolística a través de los hábitos de su pareja.
A la par de estos debates en redes sociales, la realidad en el terreno de juego ha mostrado un panorama muy distinto al que señalan los críticos. El delantero galo ha mantenido su cuota goleadora habitual con la camiseta del Real Madrid en los compromisos más recientes.
Incluso, durante uno de los últimos encuentros disputados por el club blanco, el atacante anotó un gol y se lo dedicó directamente a Expósito, quien se encontraba en el estadio apoyándolo desde las gradas. Este gesto sirvió para desmentir los rumores sobre una supuesta distracción en su vida privada.
A pesar de las pruebas en la cancha, el video del cigarrillo funcionó como un nuevo detonante para quienes insisten en culpar a la actriz. La exposición mediática ha provocado que un sector minoritario de la hinchada mantenga una postura hostil hacia ella.
Desde que la pareja decidió hacer pública su relación sentimental, Expósito ha tenido que lidiar con comentarios desagradables por parte de fanáticos que no aceptan su presencia en el entorno del futbolista. La presión sobre la figura pública de la actriz continúa siendo un tema recurrente en los portales de espectáculos.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa la facilidad con la que se responsabiliza a las parejas de los deportistas ante cualquier tropiezo profesional. Se trata de un fenómeno repetitivo en el fútbol moderno donde las redes sociales amplifican juicios sin sustento real.
Por ahora, tanto la actriz como el jugador continúan enfocados en sus respectivas carreras, intentando dejar de lado el ruido mediático. Mientras Mbappé sigue sumando anotaciones con el club merengue, Expósito demuestra que las críticas de internet poco tienen que ver con la realidad de su vida cotidiana.