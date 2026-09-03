Benguché preocupa al Olimpia, la denuncia de la afición y Arboleda fue el héroe

Jorge Benguché enciende las alarmas en Olimpia, la afición merengue hace denuncia en Comayagua y Yustin Arboleda fue el inesperado héroe: así se vivió el Olimpia vs Platense FC.
Aficionados expresaron su molestia luego de la llegada de los jugadores de Olimpia al estadio Carlos Miranda, escenario donde el conjunto merengue se enfrentó al Platense.
Algunos seguidores esperaba que los futbolistas tuvieran algún gesto con las personas que se encontraban en los alrededores del recinto deportivo, pero aseguraron que los jugadores ingresaron sin detenerse a saludar a los aficionados.
Uno de los aficionados no ocultó su enojo y realizó un reclamo que posteriormente comenzó a llamar la atención en redes sociales. “Como que no hubiera gente”, denunció el seguidor, cuestionando la actitud de los futbolistas durante su ingreso al estadio.
La situación generó inconformidad entre algunos seguidores que aguardaban la llegada del equipo, especialmente aquellos que buscaban tener un contacto cercano con sus ídolos, ya fuera mediante un saludo, una fotografía o algún video.
Eduardo Espinel no se guardó nada y mandó un 11 titular importante en Olimpia: 1- Édrick Menjívar; 15- Kevin Guity, 2- Emanuel Hernández, 3- Clinton Bennet, 5- Emanuel Cuello; 14- Jack Baptiste, 18- Raúl García, 8- Edwin Rodríguez, 7- Imanol Enríquez; 9- Jorge Benguché y 21- Kilmar Peña.
Apenas a los cinco minutos llegó el primer gol de la noche y fue obra de Jorge Benguché. El delantero conectó un cabezazo tras asistencia de lujo de tres dedos de Edwin Rodríguez.
Benguché pudo marcar su primer gol en la Liga Nacional de Honduras en lo que va de este Apertura 2026.
Los futbolistas de Platense se mostraron inconformes y molestos luego del gol que les endosó Jorge Benguché en los primeros minutos del partido.
El entrenador Raúl Cacéres le dio instrucciones a sus dirigidos tras el gol del 'Toro' Benguché.
Eduardo Urbina del Platense se gastó una obra de arte en el estadio Carlos Miranda de Comayagua. Sacó un bombazo de volea que se metió al ángulo.
Jugadores del Platense corrieron a celebrar el golazo de su compañero Eduardo Urbina ante nada más y nada menos que el Olimpia.
Jorge Benguché, lesionado ante Platense. El delantero del Viejo León, quien ya había marcado un gol en el partido, tuvo que abandonar el terreno de juego tras sentir molestias en una de sus piernas.
Yustin Arboleda ingresó por Benguché y marcó el segundo gol del Olimpia.
Zurdazo de Yustin Arboleda dentro del área, la pelota pasó por debajo de las piernas del arquero de Platense y se fue al fondo de las redes.
Yustin Arboleda celebrando su gol de rodillas luego de marcar en el Estadio Carlos Miranda luego de ingresar por Jorge Benguché.
Olimpia encontró el gol de la tranquilidad al minuto 69 nuevamente por medio de Yustin Arboleda. El artillero ingresó al área, realizó un enganche para quitarse de encima la marca de Jefferson Castillo y sacó un potente zurdazo que pasó por debajo de las piernas del arquero Merlin Bonilla para terminar en el fondo de la portería.
La noche perfecta de Arboleda quedó sellada al minuto 78, cuando el colombiano completó su hat-trick y puso el definitivo 4-1. El atacante aprovechó la salida del portero Bonilla y, con mucha calidad desde larga distancia, levantó la pelota por encima del guardameta para bañarlo y enviarla al fondo de la red.
Festejo de Yustin Arboleda tras sus tres goles en la paliza 4-1 del Olimpia ante Platense
Yustin Arboleda comenzó en la banca y terminó siendo la figura del conjunto merengue luego de anotar tres goles ante Platense.