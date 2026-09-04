Centroamérica sueña en grande: los estadios que podrían albergar una Copa del Mundo

La iniciativa centroamericana estaría siendo analizada con miras a presentar una propuesta regional para albergar el campeonato juvenil. En ese sentido, el presidente de la Federación de Fútbol de Costa Rica, Rodolfo Villalobos, considera que Centroamérica podría solicitar a FIFA la organización del torneo con una candidatura integrada por dos o hasta tres países, entre ellos Costa Rica, Honduras, El Salvador o Panamá.