Centroamérica sueña en grande: los estadios que podrían albergar una Copa del Mundo

¡Centroamérica se ilusiona con albergar un Mundial! Estas serían las posibles sedes de un futuro Mundial en Centroamérica. Aquí te contamos los detalles.
Honduras podría tener la oportunidad de albergar por primera vez un Mundial masculino de la FIFA, luego de que surgiera la posibilidad de que el país forme parte de una candidatura conjunta con Costa Rica para organizar la Copa Mundial Sub-20 de 2031.
La iniciativa centroamericana estaría siendo analizada con miras a presentar una propuesta regional para albergar el campeonato juvenil. En ese sentido, el presidente de la Federación de Fútbol de Costa Rica, Rodolfo Villalobos, considera que Centroamérica podría solicitar a FIFA la organización del torneo con una candidatura integrada por dos o hasta tres países, entre ellos Costa Rica, Honduras, El Salvador o Panamá.
ESTADIO MÁGICO GONZÁLES: El remodelado recinto es apto para albergar una Copa del Mundo de categoría menor. El feudo es uno de los más pintorescos de Centroamérica.
ESTADIO NACIONAL: El Salvador está construyendo esta hermosa obra. El aforo de este estadio sería de 50,000 espectadores. Además, el nuevo Estadio Nacional de El Salvador tiene previsto finalizar su construcción y ser entregado durante el primer semestre de 2027.
ESTADIO FELLO MEZA: Es la actual casa del Sport Cartaginés, uno de los equipos más importantes de Centroamérica.
ESTADIO ROSABAL CORDERO: El Sport Herediano está construyendo una hermosa obra de su recinto. El feudo quedaría listo antes del final de este año.
ESTADIO NACIONAL: Es la casa de la Selección de Costa Rica y es uno de los estadios más importantes de Centroamérica.
ESTADIO ALEJANDRO MORERA SOTO: 17,895 espectadores es el aforo del recinto costarricense que sin duda sería una de las sedes.
ESTADIO CEIBEÑO: A pesar de que ya no tiene partidos de Liga Nacional de Honduras, el feudo sería uno de los posibles elegidos para albergar la Copa del Mundo.
ESTADIO MORAZÁN: El recinto sampedrano es uno de los más imponentes de Honduras. Tiene nuevo engramillado y apuntaría a la Copa del Mundo.
ESTADIO NACIONAL: Es uno de los más importantes de Centroamérica. El Chelato Uclés ha tenido finales de UNCAF, Liga Nacional y Liga de Concacaf.