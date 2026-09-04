¡Un viacrucis! Bajas de Olimpia, Motagua y Marathón para Copa Centroamericana

ALEXY VEGA: Alexy Vega sufrió una rotura en el tendón de Aquiles, lo que representa la lesión más grave en lo que va de su etapa con el Club Deportivo Marathón. Esta terrible lesión ocurrió a finales de mayo de 2026 durante el partido de ida de la Gran Final del Torneo Clausura contra Motagua, obligándolo a pasar por el quirófano.