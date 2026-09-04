¡Un viacrucis! Bajas de Olimpia, Motagua y Marathón para Copa Centroamericana

Motagua, Olimpia y Marathón presentan duras bajas: la lista de futbolistas que no estarán en los cuartos de final de la Copa Centroamericana.
MICHAELL CHIRINOS: El atacante de Olimpia sufrió una fractura maxilar, del arco cigomático y del hueso de la nariz. El "Diablillo" no estará en los cuartos de final.
JAMIR MALDONADO: El mediocampista del Olimpia, Jamir Maldonado, presenta una sinovitis postraumática en su pierna derecha, una inflamación articular que lo mantendrá fuera de las canchas por tiempo indefinido
JORGE BENGUCHÉ: Los altos mandos del equipo albo señalaron que creen que el jugador sufrió una lesión de periostio en el tobillo derecho. El Toro se lesionó ante Platense y se perdería los cuartos de final.
ROMARIO DA SILVA: El futbolista brasileño del Motagua, Romario da Silva, sufrió una grave luxofractura expuesta en el tobillo izquierdo en mayo de 2026 durante un partido contra el Olancho FC
JORGE SERRANO: Jorge Serrano sufrió una luxofractura de peroné en su pierna izquierda. La grave lesión ocurrió el pasado 21 de agosto de 2026
KEVIN GUITY: Kevin Güity sufrió una lesión debido a las malas condiciones del césped durante el partido más reciente de Olimpia contra el Platense. El lateral derecho es duda para el choque de cuartos de final ante el FIRPO.
FRANCISCO MARTÍNEZ: El mediocampista del Marathón, Francisco "Chelito" Martínez, sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en su rodilla durante la pretemporada del equipo en julio de 2026.
ALEXY VEGA: Alexy Vega sufrió una rotura en el tendón de Aquiles, lo que representa la lesión más grave en lo que va de su etapa con el Club Deportivo Marathón. Esta terrible lesión ocurrió a finales de mayo de 2026 durante el partido de ida de la Gran Final del Torneo Clausura contra Motagua, obligándolo a pasar por el quirófano.
JOSÉ AGUILERA: El lateral zurdo es una de las dudas que tendría Marathón para el choque ante Alajuelense de Costa Rica.
RIKY ZAPATA: Riky Zapata, fue sometido a una intervención quirúrgica a principios de agosto de 2026, lo que inicialmente lo dejó como baja indefinida
CARLOS PALMA: El mediocampista del Fútbol Club Motagua, Carlos Palma, se encuentra en la fase final de recuperación de una lesión muscular. Aunque inicialmente mostró una evolución positiva que apuntaba a su regreso a finales de agosto, el director técnico Javier López confirmó que el jugador sufrió una leve recaída en los últimos días de su rehabilitación, lo que retrasó ligeramente su reincorporación al trabajo grupal de la plantilla.