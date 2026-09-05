"Es más fácil hablar": Alex López defiende a Menjívar y atiza contra Denovan

¡Se enciende la polémica! Alex López, jugador del Sporting de Costa Rica, atizó contra Denovan Torres tras sus polémicas palabras ante Édrick Menjívar.
La polémica entre porteros del fútbol hondureño tomó fuerza luego de las declaraciones de Denovan Torres, guardameta de Olancho FC, quien puso en duda el verdadero mérito de Édrick Menjívar como arquero de Olimpia.
El experimentado cancerbero habló sobre los títulos que ha conseguido el capitán olimpista y dejó una frase que rápidamente generó repercusiones.
Torres cuestionó que Menjívar haya construido gran parte de su palmarés defendiendo la portería del equipo más ganador de Honduras.
“En Olimpia todos los porteros que estuvieron ahí fueron campeones. Mendoza sería campeón si le daban confianza, igual Harold. ¿Cuántos títulos tuviera?”, expresó Denovan Torres al referirse a otros guardametas que también defendieron el arco del conjunto blanco.
Pero el comentario que más llamó la atención fue cuando Torres lanzó un reto directo a Menjívar. El arquero de Olancho FC consideró que sería interesante verlo defendiendo los colores de otro equipo de la Liga Nacional, en un escenario donde tenga que enfrentar una mayor cantidad de ataques.
“Sería bueno verlo en otro equipo, un equipo donde de verdad le apedrean el rancho a uno, a ver si es verdad. En Olimpia, si le dan la confianza a Onan, va a ser campeón”, manifestó Torres, haciendo referencia también a Onan Rodríguez y a otros porteros que han pasado por la institución merengue.
Las declaraciones no pasaron desapercibidas para Menjívar, quien fue consultado sobre las palabras de su colega. El arquero de Olimpia decidió no entrar en una confrontación directa y aseguró que respeta la opinión de Torres, aunque dejó claro que no considera necesario responderle con ataques.
“Yo vi los clips y todo eso. Creo que después de una larga charla con mi psicólogo, Raúl Pérez, llegamos a la conclusión de que cada quien es dueño de su opinión. Él tendrá su opinión, yo lo respeto a él”, respondió Menjívar.
Sin embargo, cuando parecía que la controversia quedaría entre los dos guardametas, apareció una tercera voz. Álex López, actual futbolista del Sporting San José de Costa Rica y exjugador de Olimpia, reaccionó a las declaraciones y salió en defensa de Menjívar.
El mediocampista hondureño, que conoce de primera mano lo que representa jugar para el conjunto merengue, dejó un mensaje en redes sociales que fue interpretado como una respuesta directa a Torres. López no mencionó al portero de Olancho FC, pero el contexto de su publicación dejó clara su postura.
“Parece fácil ser portero del Olimpia, pero es más fácil hablar”, escribió Álex López, una frase que rápidamente comenzó a circular entre los aficionados y encendió todavía más el debate alrededor de las declaraciones de Torres.
La respuesta de López tiene un significado especial porque el volante defendió durante varios años la camiseta de Olimpia y conoce la presión que implica jugar en uno de los clubes con mayor exigencia del país
Desde Costa Rica, el actual jugador del Sporting San José decidió involucrarse en una polémica que inicialmente había protagonizado Torres con Menjívar.
Por ahora, la polémica queda servida entre tres nombres conocidos del fútbol hondureño: Denovan Torres, Édrick Menjívar y Álex López.