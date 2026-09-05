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¿Quién era la del Iphone? Jugador directo al hospital y los 2 "refuerzos" de Marathón

Estas fueron las mejores postales que dejó el duelo entre Marathón vs Estrella Roja de Danlí.

05 de septiembre de 2026 a las 20:33
¿Quién era la del Iphone? Jugador directo al hospital y los 2 refuerzos de Marathón
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NO SE VIO EN TELEVISIÓN: La chica de negro se robó todas las miradas, los dos "refuerzos" de último minuto de Marathón, jugador se fue directo al hospital y el ambientazo en el Morazán.

 FOTOS: NEPTALÍ ROMERO
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¡SELFIEEEEE! La afición sampedrana la pasó muy bien en la paliza que le recetó Marathón al Estrella Roja.
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Los hinchas del Estrella Roja que hicieron el viaje desde Danlí a San Pedro Sula. Amor por esos colores.
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Nicolás Messiniti anotó doblete y está volviendo a su prime en la Liga Nacional. El argentino ya suma cinco goles en el torneo Apertura.
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La chica del Iphone que se robó las miradas en el Estadio Morazán de San Pedro Sula. Andaba muy alegre.

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Carlos Argueta vivió una noche inspirada con su Marathón. El carrilero derecho dio la asistencia en el segundo gol verdolaga.

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Cristian Cálix sufrió una dura lesión. Se fue trasladado en ambulancia hasta un hospital de San Pedro Sula.

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DIARIO DIEZ captó el momento en que los bomberos trasladaron a Cálix a una ambulancia que estaba parqueado en el Estadio Morazán.

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La colocha también se robó algunas miradas en el Estadio Morazán de San Pedro Sula. Agradable noche en el recinto sampedrano.
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Daniel Otero, presidente del Marathón en uno de los palcos del Estadio Morazán de San Pedro Sula.
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Las bellezas que se robaron las miradas en el Estadio Morazán. Guapísimas las edecanes sampedranas.

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¿Instagram de la pibita? Las aficionadas sampedranas siempre enamoran a cualquier hincha en los partidos de Liga Nacional.

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Javier Arriaga también anda en gran nivel con el Marathón. Seguro será titular ante la Liga Deportiva Alajuelense.

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Y las guapísimas aficionadas del Estrella Roja no podían faltar en esta galería. Qué hermosas.

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DIARIO DIEZ captó a varios aficionados del Estrella Roja en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.

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Nicolás Messiniti y Brian Farioli la volvieron a romper en un partido de Liga Nacional.
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Isaac Castillo se quitó la malaria tras anotarle al Estrella Roja de Danlí. Anotó un golazo.
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Marathón recuperó a Alberth Elis y César Samudio para la llave de cuartos de final ante Alajuelense.

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