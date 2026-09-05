¿Quién era la del Iphone? Jugador directo al hospital y los 2 "refuerzos" de Marathón

NO SE VIO EN TELEVISIÓN: La chica de negro se robó todas las miradas, los dos "refuerzos" de último minuto de Marathón, jugador se fue directo al hospital y el ambientazo en el Morazán.
¡SELFIEEEEE! La afición sampedrana la pasó muy bien en la paliza que le recetó Marathón al Estrella Roja.
Los hinchas del Estrella Roja que hicieron el viaje desde Danlí a San Pedro Sula. Amor por esos colores.
Nicolás Messiniti anotó doblete y está volviendo a su prime en la Liga Nacional. El argentino ya suma cinco goles en el torneo Apertura.
La chica del Iphone que se robó las miradas en el Estadio Morazán de San Pedro Sula. Andaba muy alegre.
Carlos Argueta vivió una noche inspirada con su Marathón. El carrilero derecho dio la asistencia en el segundo gol verdolaga.
Cristian Cálix sufrió una dura lesión. Se fue trasladado en ambulancia hasta un hospital de San Pedro Sula.
DIARIO DIEZ captó el momento en que los bomberos trasladaron a Cálix a una ambulancia que estaba parqueado en el Estadio Morazán.
La colocha también se robó algunas miradas en el Estadio Morazán de San Pedro Sula. Agradable noche en el recinto sampedrano.
Daniel Otero, presidente del Marathón en uno de los palcos del Estadio Morazán de San Pedro Sula.
Las bellezas que se robaron las miradas en el Estadio Morazán. Guapísimas las edecanes sampedranas.
¿Instagram de la pibita? Las aficionadas sampedranas siempre enamoran a cualquier hincha en los partidos de Liga Nacional.
Javier Arriaga también anda en gran nivel con el Marathón. Seguro será titular ante la Liga Deportiva Alajuelense.
Y las guapísimas aficionadas del Estrella Roja no podían faltar en esta galería. Qué hermosas.
DIARIO DIEZ captó a varios aficionados del Estrella Roja en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.
Nicolás Messiniti y Brian Farioli la volvieron a romper en un partido de Liga Nacional.
Isaac Castillo se quitó la malaria tras anotarle al Estrella Roja de Danlí. Anotó un golazo.
Marathón recuperó a Alberth Elis y César Samudio para la llave de cuartos de final ante Alajuelense.