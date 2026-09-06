Exitosa inaguración de los Juegos Codicader 2026 y las 13 medallas de Honduras

El dominio catracho estuvo liderado por el levantamiento de pesas, disciplina que se convirtió en la reina de la jornada al aportar 12 de los 13 metales obtenidos, repartidos equitativamente en seis preseas doradas y seis de bronce. La cosecha dorada para el deporte nacional se completó en las artes marciales gracias a las destacadas actuaciones en taekwondo y judo, deportes que aportaron un oro cada uno para cerrar un histórico primer día de competencias para el deporte estudiantil hondureño.