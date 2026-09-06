Exitosa inaguración de los Juegos Codicader 2026 y las 13 medallas de Honduras

Los Juegos Codicader 2026 tuvieron una exitosa inaguración y Honduras desde el primer día comenzó a ganar medallas.
El Estadio Olímpico del Complejo Deportivo José Simón Azcona Hoyo se vistió de fiesta para dar inicio oficial a los XII Juegos Estudiantiles de Centroamérica. Decenas de jóvenes, entrenadores y familias se dieron cita para presenciar el esperado acto de inauguración.
La ceremonia contó con la participación de destacadas autoridades, encabezadas por el viceministro de Deportes, Vinicio Valdés. También estuvieron presentes el secretario de la Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (Condepah), Carlos Cordero, y el representante de la alcaldía capitalina, Ramón Romero.
El momento de mayor orgullo para la delegación local ocurrió cuando el presidente de la República, Nasry Asfura, tomó el juramento a las promesas deportivas que representarán a Honduras en esta edición de los Juegos CODICADER. Los estudiantes prometieron defender con honor los colores de la bandera nacional.
En esta ocasión, la competencia reúne a más de dos mil jóvenes atletas provenientes de los países vecinos. Cada uno de ellos llega con el sueño de destacar en el medallero y demostrar el talento juvenil que existe en la región centroamericana.
Las promesas del deporte se enfrentarán en un total de 20 disciplinas diferentes, que van desde el atletismo hasta los deportes de conjunto. Se espera una semana llena de emociones, esfuerzo físico y convivencia entre los países participantes.
Para garantizar el desarrollo de cada disciplina, la capital ha habilitado sus principales espacios deportivos. Entre las sedes destacan los gimnasios principales, la Piscina Olímpica, el Diamante Héctor "Shoshi" Sosa, así como las instalaciones deportivas de la UPNFM y la Universidad Católica.
Con este arranque formal, la capital hondureña se convierte en el epicentro del deporte escolar centroamericano. Las competencias ya están en marcha y los atletas están listos para dar su máximo esfuerzo en cada jornada.
La delegación hondureña portó con mucho orgullo la bandera, esperan conseguir la mayor cantidad de medallas posibles y desde el primer día comenzaron con todo.
Con éxito inauguran XII Juegos Codicader.
El deporte hondureño vivió un sábado inolvidable en el arranque de los Juegos Codicader 2026. La delegación nacional demostró su talento y entrega desde las primeras competencias, dejando claro que están listos para hacer valer su condición de locales y pelear por los primeros lugares del medallero.
El camino hacia la gloria lo abrió la destacada taekwondista Ester Ávalos. Con una participación llena de garra y técnica, la atleta logró conquistar la primera medalla para el país, contagiando de entusiasmo y motivación al resto de sus compañeros para las siguientes pruebas del día.
El impulso positivo no se detuvo ahí, ya que la disciplina de levantamiento de pesas se convirtió en una verdadera fábrica de triunfos. Los pesistas catrachos subieron a la tarima con enorme determinación y sumaron cuatro importantes galardones a la cuenta de la delegación hondureña.
Los momentos más emocionantes de la jornada llegaron gracias a Daniela Flores y Andrés García. Ambos deportistas mostraron una fuerza impresionante en sus respectivas categorías, logrando quedarse con dos valiosas medallas de oro que hicieron retumbar el orgullo de toda la afición presente.
La cosecha de victorias en halterofilia se completó con las destacadas actuaciones de los jóvenes Paolo Díaz y Tony Murillo. Con mucho esfuerzo y coraje frente a rivales muy exigentes, los dos atletas aseguraron dos medallas de bronce que hicieron crecer aún más la fiesta deportiva nacional.
Ante estos grandes resultados, las autoridades de la Comisión Nacional de Deportes (CONDEPOR) expresaron su enorme alegría. La institución felicitó públicamente a los jóvenes atletas y destacó el gran orgullo que siente el país al verlos poner en alto la bandera de Honduras en esta importante competencia.
La delegación hondureña firmó un inicio arrollador en la primera jornada de los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos Nivel Secundario (CODICADER) 2026, tras conquistar un imponente botín de 13 medallas. El contingente catastracho demostró el alto nivel de preparación de sus atletas juveniles al cosechar siete preseas de oro y seis de bronce en un arranque de competencia que perfila al país como uno de los grandes protagonistas del medallero regional.
El dominio catracho estuvo liderado por el levantamiento de pesas, disciplina que se convirtió en la reina de la jornada al aportar 12 de los 13 metales obtenidos, repartidos equitativamente en seis preseas doradas y seis de bronce. La cosecha dorada para el deporte nacional se completó en las artes marciales gracias a las destacadas actuaciones en taekwondo y judo, deportes que aportaron un oro cada uno para cerrar un histórico primer día de competencias para el deporte estudiantil hondureño.