Lo borraron de Argentina y su dura realidad: "Te lo juro que todo pasa"

¿Qué fue del 'Papu' Gómez? El volante argentino prácticamente desapareció desde Qatar-2022 y más tarde tuvo que cumplir una durísima sanción. Hace unos días publicó una carta que generó preocupación entre sus seguidores.
Alejandro 'Papu' Gómez transita hoy un presente que dista drásticamente de la gloria alcanzada hace cuatro años, cuando el mediocampista fue pieza clave de la selección argentina que conquistó el Mundial de Qatar-2022.
Tras aquella Copa del Mundo, el Papu se convirtió en una figura periférica. Su salida de la Albiceleste no solo estuvo marcada por la distancia física, sino por un hermetismo que alimentó múltiples teorías sobre su relación con el cuerpo técnico y sus compañeros.
El punto de quiebre en su vínculo con el combinado nacional permanece como un enigma. Si bien versiones periodísticas sugieren que una supuesta filtración de información sobre la salud de Rodrigo De Paul durante el Mundial pudo molestar al cuerpo técnico de Lionel Scaloni, otras voces apuntan a motivos más personales.
Entre las más destacadas aparece una supuesta teoría de la brujería, que involucraría la consulta del jugador con una vidente, y rumores sobre comentarios inapropiados hacia el entorno de Leo Messi, que también ya se retiró de la selección.
Pese a las especulaciones, los protagonistas intentaron desdramatizar. En 2023, durante una charla con el youtuber Ezzequiel, Leandro Paredes afirmó que lo que decían del Papu solo eran "rumores de internet" y aseguró que el grupo seguía sólido.
Sin embargo, el mazazo definitivo para su carrera fue la sanción de dos años impuesta por la FIFA tras un control antidoping positivo en noviembre de 2022. Gómez explicó en una entrevista que la sustancia detectada (terbutalina) provino de un jarabe para la tos de su hijo.
"La responsabilidad fue absolutamente mía. El boludo fui yo por haber tomado un jarabe para la tos que no tenía que tomar. Pero tampoco para haberme comido dos años de suspensión", explicaba el futbolista.
Este hecho no solo lo inhabilitó profesionalmente, sino que le provocó un profundo aislamiento. "Pasé de ser campeón del mundo a que no me llame nadie, desaparecer del medio o no jugar más. Hay que saber convivir con eso", confesó sobre aquel período de inactividad obligatoria que calificó como "súper dolorosa".
El vínculo con la selección argentina quedó virtualmente roto y el mediocampista, que solía ser el animador del vestuario y el encargado de la música en los viajes, hoy apenas mantiene lazos tangibles con el equipo.
Su último partido con la camiseta celeste y blanca fue el cruce de octavos de final ante Australia en Qatar, donde se retiró lesionado. Desde entonces, las interacciones disminuyeron drásticamente tanto en redes sociales como con sus excompañeros.
Luego de cumplir los dos años de sanción, el Papu recibió la oportunidad de volver a las canchas con el Calcio Padova de la Serie B italiana en 2025. Actualmente afronta el último año de su contrato, hasta mediados de 2027.
Su desempeño ha sido limitado. Durante la temporada pasada apenas disputó nueve de los 38 encuentros posibles, con un 16% de titularidades y sin aportes goleadores o asistencias. A este presente complejo se le sumó una lesión recurrente en el tobillo derecho, la misma dolencia que lo aquejó durante la cita mundialista.
De hecho, el jugador publicó una sentida carta por el momento que está viviendo debido a esa última lesión. "Te prometo que el mundo no se va a acabar hoy. Aunque sientas que el pecho te pesa una tonelada, no te rindas. A veces toca romperse un ratito para que entre un poco de luz por las grietas. Llora lo que tengas que llorar, limpia tus lágrimas y recuerda que la tormenta siempre termina en calma".
"Mírate las manos: han vencido batallas de las que nadie se enteró y aquí sigues. El dolor no se queda a vivir para siempre en tu alma. La vida siempre encuentra la forma de volver a acomodarse. Respira profundo, suelta el miedo de golpe y confía, te lo juro que todo pasa", añadía.
Aquel futbolista que brilló con las camisetas del Atalanta y Sevilla, ahora vive una realidad totalmente diferente en la segunda categoría de Italia tras ser borrado de la selección sin conocer los motivos reales y cumplir un castigo. Su vuelta a los campos es desconocida y por ahora solo se recupera para volver a jugar con el Calcio Padova y tener un retiro bajo sus condiciones.