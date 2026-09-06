Lo borraron de Argentina y su dura realidad: "Te lo juro que todo pasa"

De hecho, el jugador publicó una sentida carta por el momento que está viviendo debido a esa última lesión. "Te prometo que el mundo no se va a acabar hoy. Aunque sientas que el pecho te pesa una tonelada, no te rindas. A veces toca romperse un ratito para que entre un poco de luz por las grietas. Llora lo que tengas que llorar, limpia tus lágrimas y recuerda que la tormenta siempre termina en calma".