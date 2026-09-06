Asesinaron a aficionado cuando iba al Independiente vs Motagua y club emite comunicado

Un aficionado del Independiente fue asesinado cuando se dirigía al estadio para el partido ante Motagua. El club lamentó el hecho y se pronunció en redes sociales.
Víctor Manuel Valladares Mata, conocido popularmente como “El Jomy”, fue asesinado este sábado en Siguatepeque, Comayagua.
Valladares Mata se desempeñaba como presidente de la Asociación de Taxistas de Siguatepeque (ATIS) y era una figura reconocida dentro del transporte local.
El crimen ocurrió en la carretera CA-5, específicamente a la altura del kilómetro 115, en la zona central de Honduras.
De acuerdo con los primeros informes, la víctima se movilizaba en su taxi cuando fue interceptada por individuos que aún no han sido identificados.
Los sujetos habrían efectuado varios disparos contra el conductor, causándole la muerte en el mismo lugar.
El cuerpo de Valladares Mata quedó dentro de la unidad de transporte después del ataque armado.
Reportes de medios de la zona señalan que “El Jomy” se dirigía hacia Comayagua al momento de ser atacado.
Según esas versiones, el dirigente del transporte tenía previsto acudir al encuentro deportivo entre Independiente y Motagua en la ciudad de Comayagua.
Luego de reportarse el asesinato, elementos de las autoridades llegaron al sector para asegurar la escena y comenzar las investigaciones correspondientes.
Hasta ahora, las autoridades no han establecido quiénes estarían detrás del crimen ni cuál habría sido el motivo del ataque.
La muerte de Valladares Mata generó consternación entre sus compañeros del gremio del transporte y personas cercanas de Siguatepeque.
El Club Atlético Independiente también expresó su pesar por el fallecimiento de “El Jomy”, a quien identificó como un aficionado muy querido por la institución.
El equipo lamentó la pérdida y envió un mensaje de solidaridad a los familiares y amigos de Valladares Mata.
“Tu pasión permanecerá viva en nuestra historia”, expresó el club en su mensaje de despedida dedicado al reconocido aficionado.