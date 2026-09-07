"Fue una tontería": Michael Olise y el golpe menos esperado en el Bayern Múnich

El Bayern Múnich no garantiza la continuidad del crack Michael Olise y admite que su futuro se discutirá el próximo verano ante el interés europeo: "Prometer algo es delicado".
Michael Olise vuelve a estar en el foco del mercado europeo. Apenas van dos jornadas de Bundesliga y el extremo francés ya aparece como uno de los grandes nombres que podrían protagonizar el próximo verano.
El atacante se quedó en el Bayern de Múnich pese al interés que despertó durante el último mercado. El club bávaro no quiso escuchar posibles propuestas por una de sus grandes figuras.
Sin embargo, el Bayern no se atreve a garantizar que Olise continuará en el equipo más allá de esta temporada. Jan-Christian Dreesen, CEO del club, evitó hacer promesas sobre su futuro.
“En este negocio, prometer algo es delicado”, reconoció Dreesen durante una tertulia de la cadena Sport1, dejando abierta la posibilidad de que la situación cambie cuando termine la presente campaña.
El dirigente fue todavía más claro al hablar sobre la continuidad del internacional francés: “¿Si podremos retenerle de forma permanente? Volveremos a hablar de ello el próximo verano”.
El Real Madrid mostró un fuerte interés por Olise durante el último mercado, aunque Dreesen negó que el Bayern hubiera recibido propuestas concretas por el extremo de 24 años.
“Fue una tontería decir que este verano tuvimos decenas de propuestas sobre la mesa. No tuvimos ninguna”, afirmó el CEO del conjunto alemán sobre los rumores de ofertas.
Pese a dejar abierta la puerta a una posible salida en 2027, Dreesen destacó la importancia que tiene Olise para el vigente campeón de Alemania y su enorme impacto dentro del terreno de juego.
“Olise es muy importante para este equipo. Es un mago sobre el terreno de juego”, aseguró el dirigente, quien considera al francés una pieza fundamental del proyecto deportivo.
Olise llegó al Bayern en 2024 procedente del Crystal Palace por unos 55 millones de euros. Su contrato con el club alemán se extiende hasta junio de 2029 y no incluye una cláusula de salida.
El valor de mercado del futbolista se ha disparado desde su llegada a Múnich. Según Transfermarkt, actualmente está tasado en 170 millones de euros, una cifra que refleja su crecimiento.
Dreesen, consciente de que el fútbol puede cambiar rápidamente, volvió a insistir en que no quiere comprometerse con una promesa sobre el futuro del francés: “Hacer promesas en este negocio es un asunto delicado”.
El CEO bávaro también tiene claro que el tema volverá a la mesa cuando finalice la temporada: “El año que viene, en verano, volveremos a discutir si podremos retenerlo de forma permanente”.
Mientras tanto, en el Bayern existe cierta inquietud por la personalidad de Olise. Según Sport1, el club considera que su actitud, tanto en público como en privado, resulta difícil de descifrar.
En Múnich no saben si el francés pedirá un nuevo contrato dentro de unos meses o si terminará presionando para negociar su salida. Su futuro, por ahora, es una incógnita y el próximo verano promete ser clave.