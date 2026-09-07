Mourinho con bajas y sorpresas: alineación del Real Madrid en la Champions

Mourinho se medirá contra su exquipo, al que hizo campeón de Europa en 2010. "Quiero ganar. Te puedo decir que quiero jugar bien, pero no quiero jugar bien como contra el Betis y perder. Estamos en una fase en la que jugamos ocho partidos y nuestro objetivo es clasificarnos, pero quiero pensar en este partido y no en los otros siete. Solo quiero ganar”, dijo en la rueda de prensa previa.