Mourinho con bajas y sorpresas: alineación del Real Madrid en la Champions

Real Madrid recibe este martes al Inter en el Santiago Bernabéu en la primera jornada de la fase de liga de la Champions Legue.Arda Güler, Camavinga y Bernardo Silva se pierden el juego por cumplir una sancioón. El 11 de José Mourinho para intentar llevarse los tres puntos en casa.
Thibaut Courtois - En la portería merengue no hay ninguna duda y el belga intentará esta temporada ganar su tercera Champions League con la camiseta del Real Madrid.
Denzel Dumfries - En el carril derecho estará el neerlandés en lugar de Alexander-Arnold. Partido especial para el exjugador del Inter que buscará conseguir su primera 'Orejona' con el conjunto merengue.
Ibrahima Konaté - El defensor francés también llegó esta campaña al equipo procedente del Liverpool y se ha consolidado con José Mourinho. Ha disputado tres partidos oficiales con el Real Madrid.
Dean Huijsen - Central español de 21 años que afronta su segunda temporada de blanco y que se ha ganado la confianza del entrenador portugués. Durante su primera campaña fue muy cuestionado, pero ahora intenta revertir su situación.
Marc Cucurella - Campeón del mundo con la selección española que aterrizó en el Santiago Bernabéu por 55 millones de euros desde el Chelsea. Solo le falta ganar la Champions y sueña con lograrlo en el Real Madrid.
Fede Valverde - El mediocampista uruguayo se ha convertido en uno de los capitanes del equipo. Tiene contrato hasta junio de 2029 y su valor en el mercado actual asciende a los 90 millones de euros.
Jude Bellingham - Dos goles y tres asistencias registra el volante inglés en este arranque de temporada. Afronta su tercer año como jugador del Real Madrid y desea levantar su segunda Champions League.
Vinicius - El extremo brasileño lleva un gol y dos asistencias en cuatro partidos disputados hasta el momento. Acaba de renocar su vínculo hasta 2023 y tiene un precio que ronda los 150 millones de euros.
Brahim Díaz - Ante la ausencia de Arda Güler por sanción, es el turno para que el marroquí tenga su oportunidad y apunta para ser titular frente al cuadro italiano.
Yan Diomande - Otra de las sorpresas en el 11 de Mourinho. El extremo marfileño, de 19 años, podría salir de titular por Bernardo Silva, que también está sancionado. Solamente lleva 83 minutos en este inicio que se traducen en cuatro partidos con la camiseta blanca.
Kylian Mbappé - Y en punta el goleador del equipo. El delantero francés lleva cuatro dianas y su único objetivo es conquistar la Champions League, el único título que le falta a nivel de clubes.
Mourinho se medirá contra su exquipo, al que hizo campeón de Europa en 2010. "Quiero ganar. Te puedo decir que quiero jugar bien, pero no quiero jugar bien como contra el Betis y perder. Estamos en una fase en la que jugamos ocho partidos y nuestro objetivo es clasificarnos, pero quiero pensar en este partido y no en los otros siete. Solo quiero ganar”, dijo en la rueda de prensa previa.
En el banquillo, el técnico portugués podría contar con Alexander-Arnold. El inglés puede desempeñarse como lateral por derecha o volante. Afronta su segunda temporada en el conjunto merengue.
Aurelién Tchouaméni viene de recuperarse de una lesión muscular y fue convocado para el partido. El volante francés se reporta listo y espera tener minutos frente al Inter en el Bernabéu.
Carlos Espí - El delantero español, de 21 años, lleva un tanto con el Real Madrid y por primera vez en su carrera tendrá la oportunidad de disputar el torneo más importante a nivel de clubes.