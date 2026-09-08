¿Rival de Barcelona? Messi alcanza acuerdo para comprar club: los millones invertidos

Lionel Messi sorprende al acordar la compra de un club de España y se revela los millones que pagaría el astro argentino: ¿podrá ser rival de Barcelona?.
Lionel Messi alcanzó un principio de acuerdo con los actuales propietarios del CD Eldense para convertirse en el máximo accionista del club alicantino, según informaron a EFE fuentes cercanas a la operación.
De concretarse, Messi adquiriría el cien por cien de las acciones del Eldense, sin la intervención de terceros. La operación supondría su entrada como propietario de un club profesional en España.
La compra podría formalizarse en los próximos días, una vez que concluyan los últimos trámites legales y contractuales. Entre ellos se encuentra una auditoría exhaustiva de la situación económica y administrativa de la entidad.
Además, la operación estará sujeta a la autorización correspondiente del Consejo Superior de Deportes (CSD), requisito necesario para completar el cambio de propiedad del club.
La llegada de Messi al Eldense reforzaría su faceta empresarial vinculada al fútbol. El argentino busca invertir en este deporte y construir un legado que vaya más allá de su carrera como futbolista profesional.
El movimiento también ampliaría su presencia en el fútbol español. Este mismo año, Messi adquirió el UE Cornellà, equipo que compite en la Tercera Federación catalana.
La inversión en el Eldense supondría, por tanto, un paso de mayor relevancia. Se trataría de hacerse con el control total de un equipo que compite en la Segunda División española.
El Eldense tiene su sede en Elda, en la provincia de Alicante, una ubicación relativamente cercana a Cataluña, donde Messi tiene previsto establecerse cuando termine su etapa como futbolista en activo.
El club fue adquirido en octubre de 2025 por un grupo inversor internacional con ascendencia colombiana, liderado por el empresario Juan Carlos Trujillo, quien compró la entidad a Pascual Pérez.
En los últimos meses también habían surgido rumores sobre un posible interés del argentino Ricardo Pini. Según esas versiones, Pini contemplaba una operación cercana a los 12 millones de euros. Es decir, Messi pagará la misma cantidad o más para poder adueñarse del club de España.
Sin embargo, el nombre de Messi irrumpió con fuerza en las negociaciones y ahora existe un principio de acuerdo para que el astro argentino tome el control de la entidad alicantina.
En el plano deportivo, el Eldense atraviesa un complicado inicio de temporada. El conjunto azulgrana apenas ha sumado dos puntos después de las primeras cuatro jornadas de Liga.
La situación provocó este lunes la destitución de Claudio Barragán, convirtiéndolo en el primer entrenador de Segunda División en ser cesado esta temporada. El equipo todavía no ha anunciado a su sustituto.
Si los trámites pendientes concluyen favorablemente y el CSD da su autorización, Messi se convertirá en propietario del Eldense. Sería su primera gran operación al frente de un club profesional en España.