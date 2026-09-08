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¿Rival de Barcelona? Messi alcanza acuerdo para comprar club: los millones invertidos

Messi sorprende al acordar la compra de un club de España y se revela los millones que pagaría el astro argentino: ¿podrá ser rival de Barcelona?

08 de septiembre de 2026 a las 13:20
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Lionel Messi sorprende al acordar la compra de un club de España y se revela los millones que pagaría el astro argentino: ¿podrá ser rival de Barcelona?.
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Lionel Messi alcanzó un principio de acuerdo con los actuales propietarios del CD Eldense para convertirse en el máximo accionista del club alicantino, según informaron a EFE fuentes cercanas a la operación.
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De concretarse, Messi adquiriría el cien por cien de las acciones del Eldense, sin la intervención de terceros. La operación supondría su entrada como propietario de un club profesional en España.
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La compra podría formalizarse en los próximos días, una vez que concluyan los últimos trámites legales y contractuales. Entre ellos se encuentra una auditoría exhaustiva de la situación económica y administrativa de la entidad.
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Además, la operación estará sujeta a la autorización correspondiente del Consejo Superior de Deportes (CSD), requisito necesario para completar el cambio de propiedad del club.
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La llegada de Messi al Eldense reforzaría su faceta empresarial vinculada al fútbol. El argentino busca invertir en este deporte y construir un legado que vaya más allá de su carrera como futbolista profesional.
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El movimiento también ampliaría su presencia en el fútbol español. Este mismo año, Messi adquirió el UE Cornellà, equipo que compite en la Tercera Federación catalana.
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La inversión en el Eldense supondría, por tanto, un paso de mayor relevancia. Se trataría de hacerse con el control total de un equipo que compite en la Segunda División española.
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El Eldense tiene su sede en Elda, en la provincia de Alicante, una ubicación relativamente cercana a Cataluña, donde Messi tiene previsto establecerse cuando termine su etapa como futbolista en activo.
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El club fue adquirido en octubre de 2025 por un grupo inversor internacional con ascendencia colombiana, liderado por el empresario Juan Carlos Trujillo, quien compró la entidad a Pascual Pérez.
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En los últimos meses también habían surgido rumores sobre un posible interés del argentino Ricardo Pini. Según esas versiones, Pini contemplaba una operación cercana a los 12 millones de euros. Es decir, Messi pagará la misma cantidad o más para poder adueñarse del club de España.
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Sin embargo, el nombre de Messi irrumpió con fuerza en las negociaciones y ahora existe un principio de acuerdo para que el astro argentino tome el control de la entidad alicantina.
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En el plano deportivo, el Eldense atraviesa un complicado inicio de temporada. El conjunto azulgrana apenas ha sumado dos puntos después de las primeras cuatro jornadas de Liga.
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La situación provocó este lunes la destitución de Claudio Barragán, convirtiéndolo en el primer entrenador de Segunda División en ser cesado esta temporada. El equipo todavía no ha anunciado a su sustituto.
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Si los trámites pendientes concluyen favorablemente y el CSD da su autorización, Messi se convertirá en propietario del Eldense. Sería su primera gran operación al frente de un club profesional en España.
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