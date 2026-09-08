¡Guerra en Alajuelense! Les dejan carteles amenazantes antes de viajar a Honduras

La tensión entre la afición de Liga Deportiva Alajuelense y el equipo volvió a quedar expuesta durante la noche del lunes y la madrugada de este martes en la previa de viajar a Honduras para enfrentar al Marathón.
Un grupo de aficionados acudió al Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares, donde colocó varias mantas con mensajes de reclamo dirigidos contra la directiva, el gerente deportivo Carlos Vela y algunos jugadores.
Las enormes pancartas fueron colocadas tanto en las cercanías del complejo deportivo como en las propias mallas que rodean las instalaciones.
La manifestación ocurrió pocas horas después de la derrota 0-2 ante Deportivo Saprissa en el Estadio Alejandro Morera Soto y luego de que la institución emitiera un comunicado en el que ratificó a Ismael Rescalvo como entrenador del primer equipo.
“Si bien somos conscientes que algunos resultados no son los que merece este escudo, la continuidad al frente del primer equipo de Ismael Rescalvo y su cuerpo técnico no está en discusión ni ha estado en duda”, señaló Alajuelense.
El club también recordó que todavía quedan objetivos por disputar durante el semestre, entre ellos el campeonato nacional y la defensa del título de la Copa Centroamericana.
La decisión de respaldar públicamente al técnico, el español, Ismael Rescalvo, generó nuevas reacciones entre los aficionados y el equipo ha sido aislado hasta realizar este miércoles el viaje a Honduras.
En un puente cercano al Centro de Alto Rendimiento del Club Alajuelense apareció una manta con el mensaje: “Directivos fracasados, LDA les quedó grande”; allí se lee otros que dicen: "Jugadores sin huevos"
El Marathón será una prueba de fuego para el entrenador del Alajuelense ya que si pierde estaría dejando el equipo "Manudo".
El malestar de un sector de la afición se suma a un semestre complicado para Alajuelense, que todavía no logra convencer con su rendimiento deportivo.
En las mallas del Centro de Alto Rendimiento también fueron colocados otros mensajes, entre ellos “Fuera Vela”, “Jugadores sin huevos”, “Fuera J.J.” y uno dirigido contra el futbolista León.
La situación también está marcada por el antecedente del torneo anterior, cuando el equipo quedó fuera de la fase final del campeonato nacional pese a llegar como vigente campeón.
Ahora, el conjunto rojinegro deberá afrontar una seguidilla de partidos mientras aumenta la presión sobre el cuerpo técnico y los jugadores.
Alajuelense viajará este miércoles en un vuelo chárter hacia San Pedro Sula, Honduras, donde el jueves enfrentará a Marathón en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf.
El equipo regresará a Costa Rica el viernes y el domingo visitará al Club Sport Cartaginés por la octava jornada del Torneo de Apertura 2026. Pero depende de este partido para definir el futuro del entrenador.
Posteriormente, los rojinegros disputarán el partido de vuelta contra Marathón el 17 de setiembre en el Estadio Alejandro Morera Soto.
El plantel del Alajuelense ha vivido momentos de tensión en las últimas horas y los amenazantes mensajes que han recibido, pueden impactar en el platel que este jueves visitará Honduras para jugar ante Marathón.
El capitán del Alajuelense, Celso Borges, es uno de los líderes del equipo que estará dando la cara en la conferencia de prensa antes de medirse al cuadro verdolaga.