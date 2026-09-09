Balón de Oro 2026: respuesta a Mbappé y Yamal, favorito y el puesto de Messi

El Balón de Oro 2026 ya va quedando definido y se van definiendo los fútolistas que lo pueden ganar. Ya hay un claro favorito y es uno que no todos tienen en el radar.
El Balón de Oro ya tiene fecha de entrega y a sus 30 nominados para ganar el premio, entre los cuales hay varias sorpresas y grandes ausencias.
Desde que salió la lista final, el tema se ha comenzado a mover y en Kalshi ya hay un gran favorito.
¿Qué es Kalshi? Es la primera bolsa de mercado de predicciones regulada a nivel federal en Estados Unidos por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC). Permite a los usuarios operar y apostar mediante contratos binarios de "Sí" o "No" sobre el resultado de eventos del mundo real.
Bueno, ya en contexto, te vamos a dar el top 5 de los futbolistas que están en el podio para ganar el Balón de Oro 2026.
En el puesto 5 está Lionel Messi; el jugador del Inter Miami tiene un 3% de probabilidad de ganar el premio. Recordemos que el argentino ya tiene 8 de estos galardones y, por su gran Mundial, busca su noveno.
El argentino lideró a su selección hasta la final del Mundial contra España, ante la que cedió 1-0. No obstante, destacó con 8 anotaciones y cuatro asistencias en el torneo. Messi marcó 45 veces y dio 30 pases de gol en 49 citas entre club y país.
Rodri, de 30 años, lideró a la selección de España en su segunda consagración mundial. El nuevo mediocampista del Barcelona ya ganó el Balón de Oro en 2024.
Al español, Kalshi le da un 5% de posibilidades de ganarlo; para muchos, el volante fue el mejor de La Roja en la Copa del Mundo.
Mbappé, de 27 años, espera ganar el próximo 26 de octubre el galardón que tanto ansía. El delantero francés se consagró como máximo anotador del Mundial de 2026 con 10 dianas en 8 encuentros, lo que lo convierte en el mejor artillero de la historia de los campeonatos mundiales (22 goles).
Hasta ahora, el porcentaje que le dan a Mbappé para ganarlo es de un 9%, con lo que quedaría en tercer lugar.
Lamine Yamal registra 25 goles y entre 18 y 21 asistencias en 45 partidos de la temporada, consolidándose como uno de los máximos favoritos al Balón de Oro 2026 tras ganar LaLiga, la Supercopa de España y la Copa del Mundo con la selección.
El español cuenta con un 18% para ganarlo; para muchos debe estar más arriba, pero la tendencia puede ir cambiando con el paso de los días.
Harry Kane es el máximo favorito para ganar el Balón de Oro 2026 gracias a una temporada descomunal en la que acumuló 73 goles y 15 asistencias en 65 partidos entre el Bayern Múnich y la selección de Inglaterra.
El inglés es el gran favorito para ganar el Balón de Oro con un 65% de posibilidades.
Según Kalshi, así está el favoritismo para ganar el Balón de Oro 2026.
Es lógico que con el pasar del tiempo vaya a cambiar la tendencia de uno y otro. Aquí te dejamos la última actualización de este miércoles 09 de septiembre.