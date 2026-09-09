Señalan al culpable del ridículo de Alianza, Motagua se divierte y bronca con el árbitro

Futbolista se fue expulsado al minuto 8 del partido, Motagua se divirtió con Alianza FC en la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana y chica rubia se robó las miradas.
Una buena cantidad de aficionado llegaron al estadio Nacional de Tegucigalpa, pese a que el partido se jugó a altas horas de la noche.
Estas lindas aficionadas de Motagua se robaron las miradas previo al arranque del partido de Copa Centroamericana.
La rubia que robó miradas y fue captada por el LENTE DE EL HERALDO.
Este fue el 11 titular de Motagua: 22- Luis Ortiz; 35- Cristopher Meléndez, 34- Giancarlo Sacaza, 4- Luis Vega, 17- Clever Portillo; 5- Óscar Discua, 8- Denis Meléndez, 23- Alejandro Reyes; 27- Jeffryn Macías, 19- Rodrigo de Olivera y 21- Jesús Batiz.
Así salió Alianza: ALIANZA: 13- Mario González; 03- Julio Sibrián, 16- Henry Romero C, 26- Noel Rivera, 56- David León; 06- Narciso Orellana, 08- Harold Osorio, 14- William Parra; 07- Matías Mier, 10- Leonardo Menjívar y 19- Nelson Rodríguez.
Cristopher Meléndez y Henry Romero fueron los capitanes de ambos equipos. Así posaron junto a la cuarteta arbitral.
El entrenador de la Selección de Honduras, José Francisco Molina, estuvo presente en uno de los palcos del estadio Nacional junto a miembros de su cuerpo técnico.
Motagua arrancó dominando el partido desde los primeros minutos y generó algunas ocasiones de peligro.
Al minuto 7 llegó la jugada que marcó el partido para Alianza. Julio Cibrián se barrió de forma temeraria contra Jeffryn Macías.
El árbitro guatemalteco Cristopher Daniel Corado Sarceño no perdonó al defensa central del equipo salvadoreño y le sacó roja directa.
La jugada incluso fue revisada en el VAR, pero el árbitro central mantuvo su decisión. Alianza se quedó con un jugador menos desde los primeros minutos del partido y señalan al jugador como el culpable de la derrota.
Motagua no perdonó. Denis Meléndez sacó un centro justo tras una gran jugada colectiva y Óscar Discua llegó para definir de taquito y poner a ganar a los azules ante Alianza a los 29 minutos.
Motagua celebró con todo el gol que los ponía en ventaja en el marcador en este juego de ida.
Alianza intentó poner la paridad en el marcador, pero no estuvo fino para definir algunas jugadas de peligro que le quedaron a sus atacantes.
Motagua también falló acciones de ataque y el primer tiempo finalizó 1-0 a favor de los locales.
Los jugadores de Alianza se fueron cabizbajos a los camerinos, sabían que era difícil poder pelear con uno menos.
Al minuto 57, Jeffryn Macías se hizo presente para ampliar la ventaja de Motagua. Centro desde la derecha que anticipó Macías y con el borde interno de su pierna izquierda puso el segundo del mimado.
Este gol le dio la tranquilidad que necesitaba a Motagua. Se ponían a ganar 2-0 ante el equipo salvadoreño.
Al 85, Alejandro Reyes, de zurda, liquidó al portero salvadoreño para el tercer gol del ciclón en el Nacional.
Roberto "Tito" Pompei estuvo en desacuerdo con el arbitraje y fue a reclamar tras el pitazo final.
El marcador no se volvió a mover y Alianza se va de Honduras con una pesada loza de 3 goles en contra al juego de vuelta.
Jugadores de Alianza FC también dejaron clara su inconformismo y se fueron contra la cuarteta arbitral luego de caer ante Motagua.