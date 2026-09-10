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¡Con cambios! Así sería el 11 de Olimpia ante el Firpo por Copa Centroamericana

Así sería el 11 titular de Olimpia ante el FIRPO de El Salvador, en partido correspondiente a los cuartos de final de ida.

10 de septiembre de 2026 a las 12:50
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¡Con varias modificaciones! El 11 de Olimpia que se perfila para pegar en el primer round de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

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PORTERO: Edrick Menjívar, capitán merengue, será el guardián titular de Olimpia ante el FIRPO de El Salvador.
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DEFENSA: Félix García cubriría la baja de Emanuel Cuello, quien acumuló tarjetas amarillas en la Copa. El lateral zurdo sería reemplazado por el lateral derecho Félix García.
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DEFENSA: Clinton Bennett es uno de los zagueros defensivos que tiene Olimpia para encarar la llave ante el FIRPO de El Salvador.
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DEFENSA: Emanuel Hernández es uno de los hombres de hierro que tiene Olimpia en la zona baja.
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DEFENSA: Kevin Guity es el titular inamovible de Olimpia por el costado derecho.

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VOLANTE: Jack Baptiste es uno de los inamovibles en la zona centro del Rey de Copas. El ex Real España será titular.

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VOLANTE: José Raúl García es uno de los jugadores con más minutos en la nueva temporada. El volante sería uno de los destructores de juego del FIRPO.
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VOLANTE: Edwin Rodríguez no puede faltar en el 11 titular de Olimpia. Es el creador del juego blanco.
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DELANTERO: Imanol Enríquez se perfila como el atacante por la izquierda, cubriendo la baja del lesionado Michaell Chirinos.
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DELANTERO: Jorge Benguché es el referente de Olimpia en la zona de ataque. El máximo goleador de Centroamérica ya está recuperado.
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DELANTERO: Luego del triplete ante Platense, Yustin Arboleda le estaría ganando el mandado a Kilmar Peña en el eje de ataque.
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OPCIONES: Jorge Álvarez empieza a tomar ritmo tras estar mes y medio de baja en Olimpia.
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OPCIONES: Cristian Canales ha tenido la oportunidad de jugar como lateral izquierdo de Olimpia.

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OPCIONES: Kilmar Peña viene jugando como titular en el ataque merengue, pero podría ser reemplazado ante el buen momento de Yustin Arboleda.
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OPCIONES: Nicolás Dibble ha perdido la titularidad en Olimpia, pero es otra carta que podría usar Eduardo Espinel.
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OPCIONES: Edwin Lobo puede jugar como lateral derecho o defensor central si Clinton y Emanuel no están al cien por ciento.
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OPCIONES: Didier Paguada es otra de las grandes alternativas que tiene Olimpia. El atacante empieza a olvidar de a poco a José Mario Pinto.
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