¡Con cambios! Así sería el 11 de Olimpia ante el Firpo por Copa Centroamericana

¡Con varias modificaciones! El 11 de Olimpia que se perfila para pegar en el primer round de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.
PORTERO: Edrick Menjívar, capitán merengue, será el guardián titular de Olimpia ante el FIRPO de El Salvador.
DEFENSA: Félix García cubriría la baja de Emanuel Cuello, quien acumuló tarjetas amarillas en la Copa. El lateral zurdo sería reemplazado por el lateral derecho Félix García.
DEFENSA: Clinton Bennett es uno de los zagueros defensivos que tiene Olimpia para encarar la llave ante el FIRPO de El Salvador.
DEFENSA: Emanuel Hernández es uno de los hombres de hierro que tiene Olimpia en la zona baja.
DEFENSA: Kevin Guity es el titular inamovible de Olimpia por el costado derecho.
VOLANTE: Jack Baptiste es uno de los inamovibles en la zona centro del Rey de Copas. El ex Real España será titular.
VOLANTE: José Raúl García es uno de los jugadores con más minutos en la nueva temporada. El volante sería uno de los destructores de juego del FIRPO.
VOLANTE: Edwin Rodríguez no puede faltar en el 11 titular de Olimpia. Es el creador del juego blanco.
DELANTERO: Imanol Enríquez se perfila como el atacante por la izquierda, cubriendo la baja del lesionado Michaell Chirinos.
DELANTERO: Jorge Benguché es el referente de Olimpia en la zona de ataque. El máximo goleador de Centroamérica ya está recuperado.
DELANTERO: Luego del triplete ante Platense, Yustin Arboleda le estaría ganando el mandado a Kilmar Peña en el eje de ataque.
OPCIONES: Jorge Álvarez empieza a tomar ritmo tras estar mes y medio de baja en Olimpia.
OPCIONES: Cristian Canales ha tenido la oportunidad de jugar como lateral izquierdo de Olimpia.
OPCIONES: Kilmar Peña viene jugando como titular en el ataque merengue, pero podría ser reemplazado ante el buen momento de Yustin Arboleda.
OPCIONES: Nicolás Dibble ha perdido la titularidad en Olimpia, pero es otra carta que podría usar Eduardo Espinel.
OPCIONES: Edwin Lobo puede jugar como lateral derecho o defensor central si Clinton y Emanuel no están al cien por ciento.
OPCIONES: Didier Paguada es otra de las grandes alternativas que tiene Olimpia. El atacante empieza a olvidar de a poco a José Mario Pinto.