Villa Olímpica luce renovada: CONDEPOR mejora cancha de voleibol de playa

¡Más infraestructura! CONDEPOR estrena renovada cancha de voleibol de playa. Así quedó la cancha tras remodelación de la Comisión Nacional de Deportes, Educación física y Recreación.
La Villa Olímpica de Tegucigalpa continúa experimentando cambios en sus diferentes espacios deportivos, esta vez con una intervención destinada al voleibol de playa.
CONDEPOR puso en marcha trabajos de renovación en la cancha de esta disciplina, con el objetivo de mejorar las condiciones para los atletas hondureños.
Las labores forman parte del proceso de recuperación que atraviesa el Complejo Deportivo José Simón Azcona Hoyo, conocido como Villa Olímpica.
Además, las autoridades deportivas ejecutaron reparaciones en el sistema de fontanería de este espacio destinado al voleibol de playa.
Con estas mejoras, los deportistas podrán contar con un escenario más funcional para desarrollar sus entrenamientos y competencias.
La renovación también busca que las instalaciones deportivas de la capital presenten mejores condiciones para las nuevas generaciones de atletas.
Este proyecto se suma a las diferentes intervenciones que CONDEPOR ha realizado durante los últimos meses en la Villa Olímpica.
El complejo deportivo ha recibido trabajos en áreas como el tenis, el Estadio Olímpico, el Gimnasio 2 y otros espacios utilizados por los atletas.
Los trabajos son impulsados bajo la visión del ministro de Deportes, Gerardo Fajardo, quien busca fortalecer la infraestructura deportiva hondureña.
De esta manera, CONDEPOR continúa con la transformación de la Villa Olímpica, apostando por espacios más dignos y adecuados para la preparación de los atletas nacionales.