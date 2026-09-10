Bellas chicas del Marathón enamoran en el Morazán y la estrella que estará en palco

EN FOTOS: Así se vive el ambiente en el Estadio Morazán previo al inicio del partido entre Marathón y Alajuelense por los cuartos de final de la Copa Centroamericana
La afición verdolaga ingresó desde horas muy tempranas al Estadio Morazán para apoyar a su equipo ante el Alajuelense por los cuartos de final de la Copa Centroamericana.
Hoy no solo es un día especial para los verdolagas, sino también para todos los niños hondureños que disfrutan de su día.
¡AMOR DE NIÑO, AMOR PARA TODA LA VIDA! Este niño posó junto a este gran juguete de dinosaurio para apoyar al Marathón.
Mientras otros lucen sus juguetes, este niño hermoso está relajado junto a su madre para disfrutar de un vibrante partido internacional que se jugará en el Estadio Morazán.
Marathón se enfrenta este jueves al Alajuelense por los cuartos de final de ida de la Copa Centroamericana, el duelo más atractivo de esta fase eliminatoria del torneo regional.
El conjunto hondureño llega a esta instancia después de finalizar en el segundo lugar del Grupo B con siete puntos, mientras que los "manudos" terminaron como líderes del Grupo A con nueve unidades. Ahora, ambos equipos se miden por un boleto a las semifinales de una competición que reúne a los principales clubes del área.
Silvio Rudman tendrá que afrontar el compromiso con tres bajas importantes. El entrenador argentino no podrá contar con el defensa central Henry Figueroa, el lateral derecho Natanael Martínez ni el delantero argentino Nicolás Messiniti, quienes deberán cumplir un partido de suspensión debido a la acumulación de tarjetas amarillas.
A pesar de su ausencia, el delantero estrella estará desde el palco para apoyar a sus compañeros en este primer partido ante el tricampeón de la Copa Centroamericana.
¡HERMOSA! Las aficionadas del Marathón también robaron miradas y amores en el Estadio Morazán.
¡UNA FOTO PARA EL RECUERDO! Así fueron captadas por nuestro fotógrafo, Neptalí Romero, estas bellas aficionadas del verde.
¡BELLA! La hermosa sonrisa de la aficionada del Marathón que enamoró en la previa del partido ante Alajuelense.
Daniel Otero, presidente del Marathón, se mostró muy contento en el palco previo al inicio del encuentro.
Marathón anunció su 11 titular ante Alajuelense: Jonathan Rougier, Carlos Argueta, Javier Rivera, Kenny Bodden, Javier Arriaga, Tomás Sorto, Damin Ramírez, Brian Farioli, Carlos Pérez, Yairo Moreno y Alberth Elis.
Mientars que este fue el 11 titular del Alajuelense: Washington Ortega; Fernando Piñar, Farbod Samadian, Jeison Molina, Rónald Matarrita; Rashir Parkins, Celso Borges, Aarón Salazar; Kenyel Mitchell, Anthony Hernández y Ronaldo Cisneros.
El duelo Marathón vs Alajuelense de este jueves 10 de septiembre comenzará a las 7:06PM en el estadio Morazán de San Pedro Sula. El partido se podrá ver por ESPN y Disney Plus.