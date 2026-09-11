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"Firpo fue mejor": así reaccionó la prensa deportiva tras la goleada del Olimpia

La prensa salvadoreña fue contundente tras la goleada que le recetó el Olimpia al Firpo en su propia casa por los cuartos de final de la Copa Centroamericana

11 de septiembre de 2026 a las 06:26
Firpo fue mejor: así reaccionó la prensa deportiva tras la goleada del Olimpia
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La prensa salvadoreña fue contundente tras la goleada que le recetó el Olimpia al Firpo en su propia casa por los cuartos de final de la Copa Centroamericana

 Olimpia
Firpo fue mejor: así reaccionó la prensa deportiva tras la goleada del Olimpia
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DIEZ: “El León pega primero. Olimpia venció de visita al Firopo y acaricia las semifinales”
Firpo fue mejor: así reaccionó la prensa deportiva tras la goleada del Olimpia
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Fox Deportes Honduras: “Olimpia dio un golpe de autoridad y goleó 3-0 al Firpo en la ida de los cuartos de final a de la Copa Centroamericana“
Firpo fue mejor: así reaccionó la prensa deportiva tras la goleada del Olimpia
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Zona CONCACAF: “Rugió el verdadero León. El Olimpia quiere semifinales”
Firpo fue mejor: así reaccionó la prensa deportiva tras la goleada del Olimpia
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Diario La Prensa: “El Rey León ruge en el Cuscatlán. Olimpia dio un golpe de autoridad de visitante ante Luis Ángel Firpo”
Firpo fue mejor: así reaccionó la prensa deportiva tras la goleada del Olimpia
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Super Fútbol, diario de El Salvador: “Le pegaron a Firpo en Casa”
Firpo fue mejor: así reaccionó la prensa deportiva tras la goleada del Olimpia
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Diario El Salvador: “Firpo quedó contra las cuerdas tras se goleados por Olimpia “
Firpo fue mejor: así reaccionó la prensa deportiva tras la goleada del Olimpia
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El Gráfico: “Firpo cayó goleado en el Cuscatlán. Todo el trabajo del primer tiempo se vino abajo tras los múltiples errores defensivos del local”
Firpo fue mejor: así reaccionó la prensa deportiva tras la goleada del Olimpia
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Rodrigo Arias, periodista de El Gráfico, fue claro: “Durante 53 minutos Firpo fue mejor. Pintaba para una serie competitiva pero Geonathan Barrera cambió todo”
Firpo fue mejor: así reaccionó la prensa deportiva tras la goleada del Olimpia
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Georgina Hernández, periodista hondureña de ESPN: “El Salvador y sus representantes no estuvieron a tono para competir en los partidos de ida”
Firpo fue mejor: así reaccionó la prensa deportiva tras la goleada del Olimpia
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El Metropolitano: “Duro golpe para Firpo. Cae 3-0 ante Olimpia en el Cuscatlán “
Firpo fue mejor: así reaccionó la prensa deportiva tras la goleada del Olimpia
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Red Informativa: “Le pesó el partido al arquero Barrera del Firpo que ha tenido una actuación desastrosa en esta goleada 3-0 que les propinó Olimpia”
Firpo fue mejor: así reaccionó la prensa deportiva tras la goleada del Olimpia
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De Deportes: “Alianza y Firpo perdieron sus duelos de ida por el mismo marcador “
Firpo fue mejor: así reaccionó la prensa deportiva tras la goleada del Olimpia
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Angel Alvarado, periodista de El Salvador: “En el plano internacional, la falta de contundencia se paga carísimo”
Firpo fue mejor: así reaccionó la prensa deportiva tras la goleada del Olimpia
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Catragol: “Con medio boleto a semifinales”
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