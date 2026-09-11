"Firpo fue mejor": así reaccionó la prensa deportiva tras la goleada del Olimpia

La prensa salvadoreña fue contundente tras la goleada que le recetó el Olimpia al Firpo en su propia casa por los cuartos de final de la Copa Centroamericana
DIEZ: “El León pega primero. Olimpia venció de visita al Firopo y acaricia las semifinales”
Fox Deportes Honduras: “Olimpia dio un golpe de autoridad y goleó 3-0 al Firpo en la ida de los cuartos de final a de la Copa Centroamericana“
Zona CONCACAF: “Rugió el verdadero León. El Olimpia quiere semifinales”
Diario La Prensa: “El Rey León ruge en el Cuscatlán. Olimpia dio un golpe de autoridad de visitante ante Luis Ángel Firpo”
Super Fútbol, diario de El Salvador: “Le pegaron a Firpo en Casa”
Diario El Salvador: “Firpo quedó contra las cuerdas tras se goleados por Olimpia “
El Gráfico: “Firpo cayó goleado en el Cuscatlán. Todo el trabajo del primer tiempo se vino abajo tras los múltiples errores defensivos del local”
Rodrigo Arias, periodista de El Gráfico, fue claro: “Durante 53 minutos Firpo fue mejor. Pintaba para una serie competitiva pero Geonathan Barrera cambió todo”
Georgina Hernández, periodista hondureña de ESPN: “El Salvador y sus representantes no estuvieron a tono para competir en los partidos de ida”
El Metropolitano: “Duro golpe para Firpo. Cae 3-0 ante Olimpia en el Cuscatlán “
Red Informativa: “Le pesó el partido al arquero Barrera del Firpo que ha tenido una actuación desastrosa en esta goleada 3-0 que les propinó Olimpia”
De Deportes: “Alianza y Firpo perdieron sus duelos de ida por el mismo marcador “
Angel Alvarado, periodista de El Salvador: “En el plano internacional, la falta de contundencia se paga carísimo”
Catragol: “Con medio boleto a semifinales”