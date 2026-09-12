Flick aprueba su fichaje: Barcelona y los 50 millones por un nuevo crack

El club azulgrana ya tiene elegido a su próximo objetivo para reforzar la plantilla. Otro campeón del mundo que podría sumarse a la plantilla en el siguiente mercado de verano.
El Barcelona afina los últimos detalles para afrontar este domingo la jornada 5 de LaLiga. El equipo azulgrana visita el Estadio Ciudad de Valencia para enfrentar al Levante en busca de los tres puntos que lo mantengan en la parte alta de la clasificación.
El conjunto catalán ha tenido un arranque de temporada espectacular: cuenta sus partidos por triunfos y marcha en el primer puesto con 12 puntos, con una increíble cantidad de 17 goles a favor y dos en contra en solo cuatro fechas disputadas.
"Estamos muy contentos de jugar a este nivel, pero sabemos que hay que demostrarlo en cada partido. Sabemos de nuestra calidad, pero hay que mantener la mentalidad, el foco, la intensidad... Tenemos una plantilla equilibrada, viendo los partidos estamos mejor que el curso pasado", explicó el técnico Hansi Flick.
Durante la previa del encuentro, la prensa local filtró una información sobre el fichaje que ahora intentará concretar el club a través de Deco, su director deportivo. El dirigente ya tendría la aprobación del entrenador para llevar a cabo la operación.
De acuerdo con El Nacional de Cataluña, el nombre de Fabián Ruiz se encuentra marcado en rojo en la agenda blaugrana y podría aterrizar en el Camp Nou de cara al siguiente curso. Su posible llegada ya tiene el visto bueno de Flick.
El volante español, una de las figuras silenciosas del Paris Saint-Germain, estaría planteando un cambio de aires al finalizar la actual temporada, para probar suerte en otro lugar, tras haber conquistado absolutamente todos los títulos posibles en la capital francesa.
Fabián tiene contrato con la entidad parisina hasta junio de 2028, con una opción para extenderlo por un año más. El citado medio remarca que el jugador aprovecharía que quedará libre para conseguir que le dejen salir por un precio razonable en 2027.
El campeón del mundo se encuentra muy cómodo en el Parque de los Príncipes, pero buscaría regresar a su país natal, el cual abandonó muy joven para volver a competir en LaLiga y esta vez sería con los colores del Barça.
Aunque nunca ha ocultado su deseo de retirarse en el Betis, su club de formación y con el que debutó profesionamente, previamente le gustaría aterrizar en otro equipo de máxima exigencia. Aquí es donde ha aparecido la posibilidad de seguir el ejemplo de Rodri Hernández para llegar al Camp Nou.
El fichaje de Fabían Ruiz por el Barcelona aportaría experiencia y jerarquía a un vestuario muy joven, y reforzaría la plantilla de un equipo que aspira a conquistar todos los títulos posibles durante la próxima temporada.
Una opción muy interesante, que ya contaría con el 'ok' de Flick. El estratega no habría dudado ni un instante a la hora de autorizar a Joan Laporta y Deco la incorporación de un jugador del nivel y de las cualidades que atesora.
Según la misma fuente, Flick "cree que sería una magnífica operación para mejorar la competitividad que existe en el centro del campo, y poder dar descanso a Pedri, que no tiene un recambio natural. Frenkie de Jong está en la rampa de salida del Barça, mientras que la continuidad de Gavi también es una incógnita".
El entrenador alemán es partidario de que Fabián sea el elegido, pues considera que encaja a la perfección en el estilo de juego que propone.
No será fácil llegar a un acuerdo con el PSG para que permita a Fabián aterrizar en el Barça. Tampoco faltarán equipos porque el jugador de 30 años cuenta con una larga lista de pretendientes de lujo, como el Manchester United, Chelsea, Inter de Milán o Liverpool.
Fabián se destaca por ser un centrocampista total con un físico imponente, gran visión de juego y una zurda privilegiada. Se ha consolidado en la élite del fútbol mundial jugando para el PSG y la selección de España. Actualmente tiene un valor que ronda los 50 millones de euros.