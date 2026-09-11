  1. Inicio
  2.  Fotogalerías
  3.  Fotogalería Futbol Nacional

¡Con sorpresas! Así sería la convocatoria de Honduras para la Nations League

Honduras afronta una nueva edición de la Concacaf Nations League.

11 de septiembre de 2026 a las 17:11
¡Con sorpresas! Así sería la convocatoria de Honduras para la Nations League
1 de 28

¡Honduras debuta el viernes 25 de septiembre! Así sería el armado de la Bicolor Hondureña en la Nations League de la Concacaf. Molina dará la convocatoria oficial la próxima semana.
¡Con sorpresas! Así sería la convocatoria de Honduras para la Nations League
2 de 28

PORTERO: El guardián de la Bicolor Hondureña es uno de los convocados fijos que tiene José Francisco Molina. El portero vive un gran momento con Olimpia.
¡Con sorpresas! Así sería la convocatoria de Honduras para la Nations League
3 de 28

PORTERO: Luis Ortiz es el actual guardián del Motagua y es otro de los porteros que sí estará para la Nations League de la Concacaf.
¡Con sorpresas! Así sería la convocatoria de Honduras para la Nations League
4 de 28

PORTERO: Alex Guity suma dos convocatorias al hilo con la Selección de Honduras. El guardián de Lobos estuvo en la gira en España.
¡Con sorpresas! Así sería la convocatoria de Honduras para la Nations League
5 de 28

DEFENSA: Cristopher Meléndez suma dos titularidades consecutivas con la Bicolor Hondureña de José Francisco Molina.
¡Con sorpresas! Así sería la convocatoria de Honduras para la Nations League
6 de 28

DEFENSA: Kevin Guity sigue sumando minutos en la nueva era de la Bicolor Catracha. Nuevamente recibiría la convocatoria por el nivel que está teniendo con Olimpia.
¡Con sorpresas! Así sería la convocatoria de Honduras para la Nations League
7 de 28

DEFENSA: Denil Maldonado quiere recuperar la regularidad con la Bicolor Hondureña. El jugador del Rubin Kazan recibiría la convocatoria.
¡Con sorpresas! Así sería la convocatoria de Honduras para la Nations League
8 de 28

DEFENSA: Giancarlo Sacaza, central del Motagua, sigue ganando terreno en la zona baja de la Bicolor Hondureña. El defensor estará en la lista final.
¡Con sorpresas! Así sería la convocatoria de Honduras para la Nations League
9 de 28

DEFENSA: El defensor central zurdo Luis Vega está totalmente recuperado de su lesión y seguramente estará en la convocatoria de Honduras para la Nations League.
¡Con sorpresas! Así sería la convocatoria de Honduras para la Nations League
10 de 28

DEFENSA: Clinton Bennett vive un tremendo momentazo con Olimpia en el torneo Apertura y la Copa Centroamericana.
¡Con sorpresas! Así sería la convocatoria de Honduras para la Nations League
11 de 28

DEFENSA: Joseph Rosales es uno de los jugadores de confianza que tiene José Francisco Molina, entrenador de Honduras.

¡Con sorpresas! Así sería la convocatoria de Honduras para la Nations League
12 de 28

DEFENSA: Cristian Canales está ganando minutos como el lateral zurdo en Olimpia. El ex Choloma estuvo presente en la convocatoria ante Argentina.
¡Con sorpresas! Así sería la convocatoria de Honduras para la Nations League
13 de 28

DEFENSA: Clever Portillo podría ser sorpresa en la tercera convocatoria de José Francisco Molina. El lateral zurdo vive un gran momento con el Motagua.

¡Con sorpresas! Así sería la convocatoria de Honduras para la Nations League
14 de 28

VOLANTE: Alejandro Reyes sigue encendido con su nivel futbolístico en Motagua. Es el armador del mimado de la afición.
¡Con sorpresas! Así sería la convocatoria de Honduras para la Nations League
15 de 28

VOLANTE: David Ruiz cambió de equipo en la MLS y empieza a tener mayor regularidad con el Nueva York Red Bulls.
¡Con sorpresas! Así sería la convocatoria de Honduras para la Nations League
16 de 28

VOLANTE: Kervin Arriaga, ahora jugador del AEK Atenas de Grecia, es otro de los convocados fijos que tendrá José Francisco Molina.
¡Con sorpresas! Así sería la convocatoria de Honduras para la Nations League
17 de 28

VOLANTE: Edwin Rodríguez está teniendo un gran momento futbolístico con Olimpia. Es otro de los convocados fijos de José Francisco Molina.
¡Con sorpresas! Así sería la convocatoria de Honduras para la Nations League
18 de 28

VOLANTE: José Raúl García, de gran nivel con el león, regresaría a la convocatoria de la Bicolor Catracha.
¡Con sorpresas! Así sería la convocatoria de Honduras para la Nations League
19 de 28

VOLANTE: Jack Baptiste es otro de los jugadores que podrían dar la sorpresa en la convocatoria de La H.
¡Con sorpresas! Así sería la convocatoria de Honduras para la Nations League
20 de 28

VOLANTE: Carlos Argueta tomó rápido la titularidad en Marathón y es otro de los jugadores que podría recibir el llamado de José Francisco Molina.
¡Con sorpresas! Así sería la convocatoria de Honduras para la Nations League
21 de 28

DELANTERO: Dereck Moncada hará su debut oficial con la Bicolor Hondureña en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

¡Con sorpresas! Así sería la convocatoria de Honduras para la Nations League
22 de 28

DELANTERO: Keyrol Figueroa ya fue oficializado como convocado de la Selección de Honduras para la Nations League de Concacaf.

¡Con sorpresas! Así sería la convocatoria de Honduras para la Nations League
23 de 28

DELANTERO: Jorge Benguché estará en la convocatoria de la Bicolor. El 9 merengue está on fire en la Copa Centroamericana de Concacaf.
¡Con sorpresas! Así sería la convocatoria de Honduras para la Nations League
24 de 28

DELANTERO: Erick Puerto suma un gol y una asistencia en Bielorrusia. Es del paladar de José Francisco Molina.
¡Con sorpresas! Así sería la convocatoria de Honduras para la Nations League
25 de 28

DELANTERO: Luis Enrique Palma es uno de los líderes en la nueva era de la Bicolor Hondureña. El atacante del Lech Poznan será convocado para la Concacaf Nations League.
¡Con sorpresas! Así sería la convocatoria de Honduras para la Nations League
26 de 28

DELANTERO: Rigoberto Rivas ha sido infaltable en las convocatorias del entrenador español José Francisco Molina.
¡Con sorpresas! Así sería la convocatoria de Honduras para la Nations League
27 de 28

DELANTERO: Jeffry Miranda, atacante del Motagua, se mantiene en el radar del entrenador de la Selección Nacional de Honduras.
¡Con sorpresas! Así sería la convocatoria de Honduras para la Nations League
28 de 28

Otros futbolistas que podrían estar en la convocatoria son: Darlin Mencía, Alenis Vargas, Valerio Marinacci y Exon Arzú. Al final, solo 26 jugadores recibirán el llamado.
Cargar más fotos