¡Con sorpresas! Así sería la convocatoria de Honduras para la Nations League

¡Honduras debuta el viernes 25 de septiembre! Así sería el armado de la Bicolor Hondureña en la Nations League de la Concacaf. Molina dará la convocatoria oficial la próxima semana.
PORTERO: El guardián de la Bicolor Hondureña es uno de los convocados fijos que tiene José Francisco Molina. El portero vive un gran momento con Olimpia.
PORTERO: Luis Ortiz es el actual guardián del Motagua y es otro de los porteros que sí estará para la Nations League de la Concacaf.
PORTERO: Alex Guity suma dos convocatorias al hilo con la Selección de Honduras. El guardián de Lobos estuvo en la gira en España.
DEFENSA: Cristopher Meléndez suma dos titularidades consecutivas con la Bicolor Hondureña de José Francisco Molina.
DEFENSA: Kevin Guity sigue sumando minutos en la nueva era de la Bicolor Catracha. Nuevamente recibiría la convocatoria por el nivel que está teniendo con Olimpia.
DEFENSA: Denil Maldonado quiere recuperar la regularidad con la Bicolor Hondureña. El jugador del Rubin Kazan recibiría la convocatoria.
DEFENSA: Giancarlo Sacaza, central del Motagua, sigue ganando terreno en la zona baja de la Bicolor Hondureña. El defensor estará en la lista final.
DEFENSA: El defensor central zurdo Luis Vega está totalmente recuperado de su lesión y seguramente estará en la convocatoria de Honduras para la Nations League.
DEFENSA: Clinton Bennett vive un tremendo momentazo con Olimpia en el torneo Apertura y la Copa Centroamericana.
DEFENSA: Joseph Rosales es uno de los jugadores de confianza que tiene José Francisco Molina, entrenador de Honduras.
DEFENSA: Cristian Canales está ganando minutos como el lateral zurdo en Olimpia. El ex Choloma estuvo presente en la convocatoria ante Argentina.
DEFENSA: Clever Portillo podría ser sorpresa en la tercera convocatoria de José Francisco Molina. El lateral zurdo vive un gran momento con el Motagua.
VOLANTE: Alejandro Reyes sigue encendido con su nivel futbolístico en Motagua. Es el armador del mimado de la afición.
VOLANTE: David Ruiz cambió de equipo en la MLS y empieza a tener mayor regularidad con el Nueva York Red Bulls.
VOLANTE: Kervin Arriaga, ahora jugador del AEK Atenas de Grecia, es otro de los convocados fijos que tendrá José Francisco Molina.
VOLANTE: Edwin Rodríguez está teniendo un gran momento futbolístico con Olimpia. Es otro de los convocados fijos de José Francisco Molina.
VOLANTE: José Raúl García, de gran nivel con el león, regresaría a la convocatoria de la Bicolor Catracha.
VOLANTE: Jack Baptiste es otro de los jugadores que podrían dar la sorpresa en la convocatoria de La H.
VOLANTE: Carlos Argueta tomó rápido la titularidad en Marathón y es otro de los jugadores que podría recibir el llamado de José Francisco Molina.
DELANTERO: Dereck Moncada hará su debut oficial con la Bicolor Hondureña en el Estadio Nacional Chelato Uclés.
DELANTERO: Keyrol Figueroa ya fue oficializado como convocado de la Selección de Honduras para la Nations League de Concacaf.
DELANTERO: Jorge Benguché estará en la convocatoria de la Bicolor. El 9 merengue está on fire en la Copa Centroamericana de Concacaf.
DELANTERO: Erick Puerto suma un gol y una asistencia en Bielorrusia. Es del paladar de José Francisco Molina.
DELANTERO: Luis Enrique Palma es uno de los líderes en la nueva era de la Bicolor Hondureña. El atacante del Lech Poznan será convocado para la Concacaf Nations League.
DELANTERO: Rigoberto Rivas ha sido infaltable en las convocatorias del entrenador español José Francisco Molina.
DELANTERO: Jeffry Miranda, atacante del Motagua, se mantiene en el radar del entrenador de la Selección Nacional de Honduras.
Otros futbolistas que podrían estar en la convocatoria son: Darlin Mencía, Alenis Vargas, Valerio Marinacci y Exon Arzú. Al final, solo 26 jugadores recibirán el llamado.