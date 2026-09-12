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Huyó por intento de secuestro y regresa al país: así es la vida de Selvin Guevara

El futbolista hondureño Selvin Guevara sorprendió con un lindo gesto en su nueva faceta. Se fue a Estados Unidos tras sufrir intento de secuestro en Honduras

12 de septiembre de 2026 a las 19:28
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La razón por la que Selvin 'Pibe' Guevara regresó a Honduras tras sufrir intento de secuesto: así es su nueva vida

 FOTOS: Facebook
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Selvin 'Pibe' Guevara volvió a estar en el radar del fútbol hondureño después de una complicada situación que cambió por completo su vida.
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El mediocampista de 27 años había comenzado el Torneo Apertura 2025 con el CD Choloma, equipo que regresaba a la Liga Nacional de Honduras después de varios años de ausencia.
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'Pibe' Guevara llegó al conjunto maquilero como uno de los jugadores experimentados para afrontar el regreso a la máxima categoría.
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Sin embargo, su etapa con el Choloma terminó siendo mucho más corta de lo esperado debido a un hecho que puso en riesgo su seguridad.
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En septiembre de 2025, el futbolista denunció que desconocidos llegaron hasta su vivienda en San Pedro Sula con la intención de secuestrarlo.
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De acuerdo con los reportes, los individuos primero se acercaron a la residencia bajo el argumento de necesitar agua para un vehículo que supuestamente estaba averiado.
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Posteriormente, los sujetos ingresaron a la vivienda, pero Selvin Guevara logró escapar y evitar que se concretara el secuestro.
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Días antes de ese episodio, el jugador también había relatado que sufrió una persecución mientras se dirigía a uno de los entrenamientos del CD Choloma.
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Tras lo ocurrido, el club informó que el futbolista se ausentaría de los entrenamientos y expresó su respaldo ante la situación que atravesaban él y su familia.
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El propio 'Pibe' Guevara se pronunció en redes sociales y agradeció a las personas que estuvieron pendientes de él después de aquella experiencia.
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Selvin Guevara incluso reconoció que algunas de sus publicaciones y los ingresos que había mostrado en TikTok pudieron haber contribuido a exponerlo.
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Ante el temor por su seguridad, el futbolista decidió abandonar Honduras y posteriormente se estableció en Estados Unidos.
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Durante su estadía en territorio estadounidense, mantuvo una importante actividad en las redes sociales, especialmente en TikTok.
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Ahora, varios meses después de aquel episodio, Selvin 'Pibe' Guevara volvió a Honduras por una ocasión especial.
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Selvin 'Pibe' Guevara reapareció en Honduras con una actividad especial por el Día del Niño.
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El jugador llegó junto a familiares y amistades hasta una aldea de Santa Bárbara, donde compraron 100 hamburguesas para donarlas a los niños, un gesto que generó buenos comentarios en redes sociales.
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Los niños disfrutaron en su día con piñatas y muchas sonrisas gracias al lindo gesto del futbolista hondureño.
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Selvin Guevara disfrutó del momento con los niños en una aldea de Santa Bárbara.
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Selvin Guevara es agente libre en la actualidad y se dedica solamente a crear contenido en redes sociales.
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