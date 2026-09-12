Huyó por intento de secuestro y regresa al país: así es la vida de Selvin Guevara

La razón por la que Selvin 'Pibe' Guevara regresó a Honduras tras sufrir intento de secuesto: así es su nueva vida
Selvin 'Pibe' Guevara volvió a estar en el radar del fútbol hondureño después de una complicada situación que cambió por completo su vida.
El mediocampista de 27 años había comenzado el Torneo Apertura 2025 con el CD Choloma, equipo que regresaba a la Liga Nacional de Honduras después de varios años de ausencia.
'Pibe' Guevara llegó al conjunto maquilero como uno de los jugadores experimentados para afrontar el regreso a la máxima categoría.
Sin embargo, su etapa con el Choloma terminó siendo mucho más corta de lo esperado debido a un hecho que puso en riesgo su seguridad.
En septiembre de 2025, el futbolista denunció que desconocidos llegaron hasta su vivienda en San Pedro Sula con la intención de secuestrarlo.
De acuerdo con los reportes, los individuos primero se acercaron a la residencia bajo el argumento de necesitar agua para un vehículo que supuestamente estaba averiado.
Posteriormente, los sujetos ingresaron a la vivienda, pero Selvin Guevara logró escapar y evitar que se concretara el secuestro.
Días antes de ese episodio, el jugador también había relatado que sufrió una persecución mientras se dirigía a uno de los entrenamientos del CD Choloma.
Tras lo ocurrido, el club informó que el futbolista se ausentaría de los entrenamientos y expresó su respaldo ante la situación que atravesaban él y su familia.
El propio 'Pibe' Guevara se pronunció en redes sociales y agradeció a las personas que estuvieron pendientes de él después de aquella experiencia.
Selvin Guevara incluso reconoció que algunas de sus publicaciones y los ingresos que había mostrado en TikTok pudieron haber contribuido a exponerlo.
Ante el temor por su seguridad, el futbolista decidió abandonar Honduras y posteriormente se estableció en Estados Unidos.
Durante su estadía en territorio estadounidense, mantuvo una importante actividad en las redes sociales, especialmente en TikTok.
Ahora, varios meses después de aquel episodio, Selvin 'Pibe' Guevara volvió a Honduras por una ocasión especial.
Selvin 'Pibe' Guevara reapareció en Honduras con una actividad especial por el Día del Niño.
El jugador llegó junto a familiares y amistades hasta una aldea de Santa Bárbara, donde compraron 100 hamburguesas para donarlas a los niños, un gesto que generó buenos comentarios en redes sociales.
Los niños disfrutaron en su día con piñatas y muchas sonrisas gracias al lindo gesto del futbolista hondureño.
Selvin Guevara disfrutó del momento con los niños en una aldea de Santa Bárbara.
Selvin Guevara es agente libre en la actualidad y se dedica solamente a crear contenido en redes sociales.