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Pelea entre Génesis y Motagua, doble polémica con el FVS y el penal que falló Clever

Así se vivió el encuentro entre Motagua y Génesis: polémicas con el FVS, el penal fallado y la pelea que dejó un expulsado

12 de septiembre de 2026 a las 21:29
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Así se vivió el encuentro entre Motagua y Génesis: polémicas con el FVS, el penal fallado y la pelea que dejó un expulsado

 FOTOS: Estalin Irias
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La afición de Motagua respondió al llamdo y llegó al Carlos Miranda de Comayagua para apoyar a su equipo que venía de ganar 3-0 a Alianza en Copa Centroamericana.

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Motagua quiso hacer cambios y rotó varios jugadores para darles descanso. ASÍ FUE 11 TITULAR DE MOTAGUA: Luis Ortiz, 35. Cristopher Meléndez, 3. Cacho, 34. Sacaza, 36. Marinacci, 16. Palma, 8. Meléndez, 10. Rodrigo Gómez, 26. Santamaría, 14. Barrios y 30. Miranda.
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Pero a Javier López no le salió nada bien el rotar el equipo, los jugadores del banco no estaban jugando nada bien en el primer tiempo.
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Droppy Gómez, Jeffry Miranda, Valerio Marinacci, Pablo Cacho, Luis Santamaría y Aaron Barrios fueron muy señalado por su nivel ante Génesis.
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Es por eso que en el complemento, Javier López tomó la decisión de hacer cuatro cambios y meter a jugadores titulares para sacar el resultado.
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En el complemento la polémica llegó a Comayagua. Corría el minuto 55 cuando Jefryn Macías, quien había ingresado en el complemento, consiguió una falta dentro del área tras un contacto en la pantorilla con Edwin Maldonado, mediocampista de Génesis.
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Sin embargo, Fernando Mira sacó la tarjeta y pidió la revisión del FVS al árbitro central Arlington Escobar. Pero el central tras varias tomas, que en realidad no fueron claras, no cambió la decisión y pitó el penal a favor del Motagua.
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Clever Portillo fue el encargado de ejecutar el penal del Motagua a pesar de la polémica.
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El lateral izquierdo del azul la cruzó y el portero colombiano Ronaldo Balanta se lanzó bien logró tapar el tiro del azul.
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Tras tapar el penal, el árbitro asistente avisó al central que el arquero se había adelantado y volvieron a sancionar penal a favor del Motagua.
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Y un minuto después, Escobar volvió al FVS para revisar esta nueva polémica y en la toma televisiva se notó muy claro que Balanta no se había adelantado y tampoco había invasión dentro del área por lo que el penal fue anulado y el resultado se mantuvo 0-0
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Cuando el juego parecía destinado al empate, apareció la figura del delantero uruguayo Rodrigo de Olivera.

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Al minuto 80, tras haber fallado una oportunidad previa, De Olivera aprovechó un preciso centro de Jefryn Macías para conectar de cabeza y picar la pelota al fondo de la red, marcando el 1-0 definitivo.
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Luego del gol, los jugadores del Motagua y Génesis se fueron a los empujones tras un codazo de Allan Vargas a Jefryn Macía. Ambas bancas entraron a separar la pelea y Arlington Escobar expulsó a Marlon Licona.
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Al final el marcador no se movió y con este resultado, Motagua llega a 13 puntos en la tabla de posiciones, aprovechando el tropiezo del Real España que empató 1-1 ante Olancho FC.
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Por su parte, el Génesis se queda con 10 unidades. Los jugadores de ambos clubes se quedaron hablando al finalizar el partido.
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