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Virginia Fonseca, novia de Vinicius impacta en el Gran Premio de Madrid F1

Desde exjugadores leyendas como Zinedine Zidane, Luis Figo, Roberto Carlos a jugadores actuales como Bellingham, Vinicius, Rodrigo y Valverde del Real Madrid, brillaron en el GP de Madrid.

13 de septiembre de 2026 a las 14:34
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El futbolista del Real Madrid, Yan Diomande (c) a su llegada al Gran Premio de España de Fórmula Uno en el nuevo circuito de Madring en Madrid.

JUANJO MARTIN / EFE
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La modelo sueca Helen Svedin fue otra de las personalidades que asistieron al Gran Premio de España de Fórmula Uno en el nuevo circuito de Madring en Madrid.

Juanjo Martín / EFE
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El delantero del Real Madrid, Rodrygo Goes, llegó junto a su hermano a disfrutar del deporte motor cuando se disputó el Gran Premio de Madrid, el primero de la ciudad en el campeonato.

 JUANJO MARTIN / EFE
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El centrocampista del Real Madrid, Fede Valverde, una de las grandes estrellas del equipo merengue, junto a su esposa a la llegda al evento motor en Madrid.

 JUANJO MARTIN / EFE
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El actor Jaime Lorente (2d) a su llegada este domingo al Gran Premio de España de Fórmula Uno en el nuevo circuito de Madring en Madrid. EFE/ J.J.Guillen

 J.J.Guillen / EFE
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El exjugador del Real Madrid, Roberto Carlos (2d) fue otro de los invitados de lujo en el circuito de Madrid.

 JJ Guillén / EFE
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El exfutbolista Luis Figo llegando al Gran Premio de Madrid siendo aclamado por gran parte de los fanáticos cuando pasó por el stand de Mercedes Benz.

 JJ Guillén / EFE
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El seleccionador español, Luis de la Fuente, Campeón del Mundo en United 2026, también estuvo dentro de los invitados en el evento.

 JJ Guillén / EFE
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El seleccionador francés, Zinedine Zidane, quien es muy querido en Madrid tras su paso ganador como jugador y entrenador de los merengues, durante su llegado al circuito de Madrid.

 JJ Guillén / EFE
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El presidente del Real Madrid y ACS, Florentino Pérez (i), antes del inicio del Gran Premio de España de Fórmula Uno en el nuevo circuito de Madring en Madrid.

Juanjo Martín / EFE
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El rey Felipe VI (c) y la princesa Leonor (i) disfrutan este domingo del Gran Premio de España de Fórmula Uno en el nuevo circuito de Madring en Madrid. EFE/ Juanjo Martin

 JUANJO MARTIN / EFE
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El rey de España Felipe VI, acompañado de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, acudió este domingo al circuito de Madring para presenciar en directo la primera carrera de la historia de la Fórmula Uno en este trazado madrileño, que se estrena este fin de semana como casa del Gran Premio de España.

 FRANCISCO GOMEZ / EFE
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Así disfrutó la Familia Real de España el Gran Premio de Fórmula 1 que se celebró en la capital de España.
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Vinicius Junior, estrella del Real Madrid junto a su bella novia, la empresaria brasileña, Virginia Fonseca, junto al piloto de Ferreri, el británico, Lewis Hamilton.

 Fotos: Instagram Vini
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Vininicus posando en el padock de Ferreri, su escudería favorita.
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El delantero brasileño disfruta del volante de un monoplaza de Fórmula 1 junto a su compatriota brasileño, Bortoletto, quien corre para Audi.
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As´pi fue la impactante llegada de Vinicius Jr junto a su novia, Virginia Fonseca, durante el GP de Madrid.
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El brasileño se sacó fotos en los padocks de varios equipos como este en el de Mercedes Benz.
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Le regaló la camisa de la Selección de Brasil al piloto de Ferrari, Lewis Hamilton.
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El ingreso de la estrella del Real Madrid, Vini Junior, a uno de los puntos privilegiados de la escudería Mercedes.
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Vini se encontró con su compañero del Real Madrid, Ibrahima Konaté, quien llegó a disfrutar del evento.
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Muy sonrientes posaron Virginia Fonseca junto a Vinicius Junior, quienes fueron la mejor pareja del gran evento motor que se disputó en Madrid.
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Vini fue embajador de la carrera y le regaló su camisa autografiada al multicampeón de Fórmula Uno, Mark Verstappen, piloto de Red Bulls.
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La sonrisa de Vinicius cuando estaba en lo más alto del Padock, una zona exclusiva donde disfrutó del GP de Madrid.
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Jude Bellingham, estrella del Real Madrid también llegó a la carrera, pero esta vez acompañado de su hermano.
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El delantero del Real Madrid, Vinicius Jr a su llegada este domingo al Gran Premio de España de Fórmula Uno en el nuevo circuito de Madring en Madrid. EFE/JuanJo Martín

 JUANJO MARTIN / EFE
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El delantero del Real Madrid, Vinicius Jr junto a Virginia Fonseca, disfrutando del GP de Madrid.

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