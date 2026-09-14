Edgar Álvarez reaparece y sorprende a todos: así fue visto "El Mosky" en Honduras

Corría el año 1996 cuando el argentino Alberto Domingo Romero, entonces entrenador del Platense de Puerto Cortés, decidió darle una oportunidad a un joven de apenas 16 años. El escenario fue la cancha del Vida y el rival era precisamente el conjunto ceibeño. Aquel partido se disputó el 21 de diciembre de 1996 y el Platense terminó imponiéndose 0-1.