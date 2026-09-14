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"¿Y Marathón", "Es la mejor": la prensa reacciona tras convocatoria de Molina

Así reaccionó la prensa nacional e internacional tras la tercera convocatoria de la Bicolor Hondureña en la Nations League.

14 de septiembre de 2026 a las 17:16
¿Y Marathón, Es la mejor: la prensa reacciona tras convocatoria de Molina
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La prensa deportiva reacciona a la tercera convocatoria de José Francisco Molina. El Marathón es tendencia y se refieren a los llamados de Nixon Cruz y Jonathan Rubio.
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Felipe Valencia: "Sí, me parece debatible que el líder invicto del fútbol hondureño no tenga al menos un convocado".
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German Alvarado, comunicador deportivo de La Prensa, reaccionó a la convocatoria de la Selección de Honduras.

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El portal internacional Zona Concacaf: "Honduras quiere todo"
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ESPN CENTROAMÉRICA: "La Selección Nacional de Honduras presentó su lista. Se destaca la ausencia de Jorge Benguché y el regreso de Jonathan Rubio".
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Óscar Funes: "Varias novedades en la convocatoria de la Selección de Honduras".

 Mario O. Figueroa
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Elder Leiva, periodista hondureño: "Vuelven Bryan Róchez y Jonathan Rubio a la Selección de Honduras".
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Julio César Cruz: "Revolucionaria convocatoria de José Francisco Molina para la Liga de Naciones".
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Nixon Cruz también tomó relevancia en las reacciones de los periodistas hondureños.

 Mario O. Figueroa
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Johan Raudales: "Motagua es la base de la H. Se bajan a Benguché de la convocatoria de la Selección".
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Mario Figueroa, periodista deportivo: "Ni un jugador del Marathón en la convocatoria".
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DIARIO DIEZ compartió los detalles de la tercera convocatoria de José Francisco Molina en la Bicolor Hondureña.
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Honduras Fútbol: "Diría que esta es la mejor convocatoria de la Selección de Honduras en años".
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FOX DEPORTES: "Ellos son los elegidos para disputar la Liga de Naciones de Concacaf".
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Walter García sobre la convocatoria de Molina para la Concacaf Liga de Naciones.
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